FETÖ’nün MİT’e yerleştirdiği isme casusluktan beraat

İdris Karagöz… MİT mensubu! FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezası aldı… Ancak… ‘Casusluk'tan beraat etti!

Soru şu: İstihbarat örgütünün içine girip, bilgileri belli bir amaçla başka kuruluşa ileten kişi casus değil mi?

1 – 1 Ağustos günü sosyal medyada paylaşılanları tararken Hürriyet muhabiri ve yazar Toygun Atilla'nın bir tweeti dikkatimi çekti. Atilla şöyle diyordu: “MİT'e özel yerleştirilmiş FETÖ'cü İdris Karagöz ‘casusluk' suçlamasından beraat etti. FETÖ, ülkenin istihbarat teşkilatına neden adam yerleştirir ki ? Bunun amacı casusluk değil midir? MİT mensubu bir FETÖ'cünün casusluk yaptığı delillendirilemedi mi?” İfşa kitabının yazarı Toygun Atilla'nın sorusu aslında bugün FETÖ'yle mücadelenin nasıl yürüüğünü bize anlatıyor.

CASUSLUĞUN TANIMI

“MİT mensubu bir FETÖ'cünün casusluk yaptığı delillendirilemedi mi?” Soru bu! İlk önce casusluk tanımıyla başlayalım: “Bir devletin gizlerini öğrenip kendi devletine ya da başka bir devlete bildiren kimse. Ya da bir kuruluşun, bir kimsenin gizlerini öğrenip, belli bir amaçla başka bir kuruluşa, bir kimseye ileten kişi.”

Bu tanımı okuduktan sonra gazetecinin sorusu daha da anlam kazanıyor: “Ülkenin istihbarat teşkilatına FETÖ neden adam yerleştirir? Bunun amacı casusluk değil midir?” O zaman ‘casusluk'tan beraat eden MİT'çi İdris Karagöz olayının izini sürelim…



Karagöz kardeşler devletin ‘kılcal damarları'na girmiş!

2 – MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bir dönem özel kalem müdürlüğünü yapan İdris Karagöz'ün yargılandığı davanın karar duruşması üç gün önce Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. FETÖ'den yargılanan Karagöz, “Anayasal düzeni ihlal”, “casusluk” suçlarından beraat ederken, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Şimdi Karagöz'ün İfşa'daki hikayesine geçelim:

DÜNYAYA FETÖ'YÜ ANLATTI

Tarih 27 Eylül 2016… İsviçre'nin Cenevre şehri… Türkiye'deki darbe girişimini dünyaya anlatmaya çalışan Türk ekibinden, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı, FETÖ'yü ‘Gizlenme onların ana ilkesidir' diye tarif etti. Bu konuşmayı yaptığı sırada, hemen yanı başında oturan kişinin kripto bir FETÖ'cü olduğunun farkında bile değildi.

İSVİÇRE'YE SIĞINMA TALEBİ

Konferansta, 15 Temmuz gecesinin ‘Hain bir FETÖ kalkışması olduğunu' anlatanlar arasında yer alan Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Volkan Karagöz, aslında kripto (gizli) bir FETÖ'cüydü. FETÖ'cü olduğu anlaşılan Volkan Karagöz, yurda çağrıldığında İsviçre'ye sığınma başvurusu yaptı.

Karagöz Ailesi'nden FETÖ'cü olan sadece Volkan değildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan ağabeyi İdris Karagöz de örgütün önemli bir mensubuydu.

Karagöz kardeşler, örgütün devletin kılcal damarlarına kadar sızmasının, kendini son ana kadar saklamasının ve örgütle yapıldığı iddia edilen mücadelenin ne düzeyde olduğunu göstermesi açısından çarpıcı bir örnek! Peki ‘casusluk'tan beraat eden İdris Karagöz kim?

Gülen, MİT'e giren iki üyesinin kimliklerini alır, dua eder ve öper

3 – Tarih 24 Ağustos 2016… Darbe girişiminden 39 gün sonra…Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sorgu odasındayız!…FETÖ operasyonlarından en büyüğü yapılmış, MİT içine sızan FETÖ mensupları gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanların bir bölümü itirafçı olur, MİT içindeki örgüt üyelerinin adını verir.

Örgüt mensubiyeti ortaya çıkanlardan biri de İdris Karagöz'dür.

Hakan Fidan, 2010 yılında MİT Müsteşarlığı'na getirildiğinde bizzat Fidan'ın yaptığı mülakatla kendisinin özel müdürlüğüne getirdiği isimdir!

İdris Karagöz, Galatasaray Lisesi mezunu. Sonra da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitirir. 1996'da da MİT'te göreve başlar. Ardahan Bölge Müdürü olur, 2009'da İstanbul Bölge Başkanlığı'na atanır. 2010'da Özel Kalem'e kadar yükselir. Kimse Karagöz'ün FETÖ mensubiyetinin farkında değildir. Ancak… 2015'te Tunus Büyükelçiliği'ndeki görevinden yurda döndüğünde MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilir. Yani pasif göreve!…FETÖ'cü olduğundan şüphe duyulur.…Ancak belge yoktur. Karagöz de 24 Ağustos 2016'daki sorgusunda örgütle bağlantısı olmadığını iddia eder! Ne zamana kadar?

ÜÇ FETULLAHÇI KAFEDE BULUŞUR

Gözaltına alınan MİT mensubu Selman F.'nin ifadesini okuyalım: “… 15 Temmuz darbe girişiminin 11 gün sonra 26 Temmuz 2016'da Ankara Çayyolu'nda bir kafedeydik. Yanımda, MİT mensupları Günay Ç. ve İdris Karagöz vardı. Üçümüz de FETÖ mensubiyetimizden dolayı açığa alınmıştık. Kendimize bir yol haritası belirlemek için buluşmuştuk.” İfadeye göre, üç isim anılarını anlatır. Günay Ç. ve İdris Karagöz, mesleğe ilk adım attıklarında, İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katında Fetullah Gülen'i ziyaret eder. MİT kimlik kartlarını Gülen'e sunarlar, Gülen de müritlerinin kimliklerine dua okur ve öpüp başına koyar.