Fetullah, cemaatlere ve ‘Kemalistler’in içine sızmak için renklendi

✔ Emniyet'in ikinci adamı İbrahim Kulular “FETÖ, kriptolarla yeniden yapılanıyor” dedi

✔ 2017'de hazırlanan “Emniyet mahrem yapılanması…” raporu daha da anlam kazandı

✔ Emniyet, örgütün kamufle olmak için ‘renklendirme' yöntemini uyguladığını tespit etti

✔ FETÖ'cüler, diğer tarikat, cemaat, parti ve Atatürkçüler arasına sızmak için ‘onlar gibi' oldu

1 – Üç gün önce… Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Kulular veda yemeğinde çarpıcı cümleler kurdu. Kulular, “Ben daha önce FETÖ'nün terör ve istihbarat örgütü olduğunu ilk söyleyenlerdenim ve hâlâ bu iddiamın peşindeyim. Bu örgüt, yurt dışında 132 ülkede hala faal, hala ticaret yapıyor, hâlâ okulları açık, hala toplantılar yapıp ve en kötüsü de Türkiye aleyhinde kulis yapmaktadır” dedi. Ve yeni polis şefi can alıcı tespitini şöyle yaptı: “… Geçen ay bildiğiniz gibi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Kayseri'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasını çökerttik. Bu operasyonda büyük bölge imamı olarak adlandırdığımız 27 kişiyi aldık, 19'u tutuklandı ve diğerleri de adli kontrol aldılar. Bitmeyi bırakın yeniden yapılanmaları var ve biz sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz. Kriptolar dahil hepsine yönelik mücadelemizi devam ettireceğiz.”

Mesele bu… 1970'lerden bu yana örgütlenen bu yapı bitmez! Her kılığa girer, her türlü düşünceyi savunur!… Kimi zaman farklı cemaate sızar kimi zaman sıkı bir ‘Kemalist' olur…

O zaman Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, 2017 yılında hazırladığı FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasıyla ilgili raporuna uzanalım…

“Kamufle olarak kuvvet kazanmak için çalışma”

2 – Raporun başlığı: “FETÖ silahlı terör örgütü Emniyet mahrem yapılanması…” 382 sayfa… Sayfa 294'ün başlığı: Diğer Oluşumların İçine Sızma Faaliyeti (Renklendirme):

“Yapılan operasyonlar ve adli soruşturmalar ile örgütün çözülmesi neticesinde… Kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve ayrıca sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması vb. huzursuzluklar yaratmak için geliştirdikleri bir yöntem… Hem kamu kurumu, hem günlük yaşam hem de sosyal medya içerisinde denendiği, ele geçirilen dokümanlardan da anlaşılmaktadır.” FETÖ'nün iktidara karşı olan muhalifler, hükümet yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, ulusalcı, Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri içindeki gruplara girdiği tespit edilmiş. Örneğin…

Bir FETÖ'cünün yazışmalarını ve emniyetin tespitini okuyalım: “En çok tartışılan yönlerimizden birisi iyi birimlerde hep bizim arkadaşlarımızın olması. Bunu aynen devam ettirmeliyiz ama renklenerek… (Arkadaşımız aşırı solcu – ülkücü veyahut beynamaz vs. olabilir. Ailesi de bu şekilde renklenebilir)' şeklinde talimatla örgüt mensuplarına; bir yandan ailelerinin de ‘renklenme' sürecine dahil edilmesinin tavsiye edildiği, diğer taraftan emniyet teşkilatında iyi birimlerdeki eski mevcudiyetlerini renklenmek suretiyle devam ettirmeleri gerektiğinin tavsiye edildiği görülmektedir.” Örnekleri sürdürelim…

“Tarikatlara, cemaatlere sızın ve bilgileri taşıyın”

3 – Emniyet raporundaki dikkat çekici bölümlerden biri: “… Renklenmiş örgüt üyelerinin her birimde mutlaka olması gerektiği ve yüzdelik şekilde dağıtıldığı, renklenecek örgüt üyelerinin ‘Sayısal' olarak kodladıkları üst seviyeden olması gerektiği…vb… gibi talimatlar verildiği gözlemlenmiştir.”

Bir FETÖ'cü şöyle diyor:

“… Renklendiği söylenen bazı öğrencilere baktığımızda hem yanlış öğrencinin tespit edildiğini hem de yanlış renklendiğini gözlemledik. Ekte kısa bir dosya var bir bakılsa uygunsa umumileşebilir, ekleme çıkarma yapılabilir…

Neler renktir? Tarikatlar (Nakşi, Kadiri, Halveti), cemaatler (Nur, Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu), AKP ve partiler.” Emniyet, bu yazışmayı şöyle yorumluyor: “… Şeklinde… Nakşi, Kadri, Halveti, Nur cemaatleri, Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu cemaati vb. diğer dini cemaatlere mensup gibi görünme konusunda talimat verildiği tespit edilmiştir. Yine, örgüt mensuplarının renklendikleri yerlerden elde ettikleri bilgileri örgüte getirip getirmediğinin takibi ile örgütün, diğer grupların içinde de bilgiyi öğrenip sızdırma faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştığı görülmüştür.”

Fetullahçıların sızdığı grup ve yapıların listesi

4 – Mevcut Hükümet Karşıtı Gruplar

– Mevcut Hükümet Yanlısı Gruplar

– Tüm Muhalif Parti Grupları

– Diğer Dini Cemaatler

– Farklı Dini Mezhep Grupları

– Ulusalcı, Atatürkçü Düşünceye Sahip Gruplar

– Diğer Terör Örgütleri (PKK, DHKP-C)

– “Renksizlik” olarak tanımlanan, hiçbir oluşuma dahil olmayan gruplar bulunduğu tespit edilmiştir.