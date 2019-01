Fetullah’ın ‘kuşlar’ı bugün kimlere hizmet ediyor?

İSTANBUL EMNİYET'İ TESPİT ETTİ, BAŞSAVCILIK CIA MENSUPLARI İÇİN SORUŞTURMA AÇTI…

ATILAN TWEET, E-MAİL… FETÖ KUŞLARININ HİZMET ETTİĞİ ‘CEMAATİN' ARŞİVİ AÇILACAK MI?

Kara Harp Okulu ve Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Prof. Dr. Haydar Çakmak, “1801'den günümüze ABD'nin Askeri Müdahaleleri” kitabında Amerika'nın 218 yılda 39 darbe girişimini ve darbesini anlatmıştı. 2013'te yazılan kitap bugün de Venezuela'da Maduro'ya karşı yürütülen darbe girişimiyle güncellendi. Trablusgarp'la başlayan, Meksika'yla devam eden, Latin Amerika'da doruğa çıkan Amerikancı askeri darbelerden Türkiye de nasibini almıştı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 12 Haziran 2007 Fetullah Sivil Darbesi. Ve… En son 15 Temmuz 2016'da aslında bir NATO-ABD darbe girişimi olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kalkışmasının üzerinden daha 2.5 yıl geçti. Bazılarının unuttuğu, bazılarının hemen unutturmaya çalıştığı tespitler ve açıklamalara geçelim. Birincisi, iktidar o gece ve sonrasında bu girişimin ABD destekli olduğunu hemen açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, Başbakan Binali Yıldırım adresi göstermişti. Ancak… Gözden kaçan noktalar, soruşturması süren dosyalar ve sonuç alınması geciken iddianameler var! İlk önce 15 Temmuz gecesi köprüde direnişin temellerini atan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın tespitleriyle başlayalım. “15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş”… Kitabın adı böyle. Mustafa Çalışkan ilginç ‘tesadüflere' dikkat çekiyor. Tek tek anlatalım…

ÜÇ TESADÜFE BAKMAK LAZIM

Birinci tesadüf: İstanbul il sınırları içindeki askeri yetkililer, 31 Mart 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şifahi ve yazılı olarak, olası toplumsal olaylara müdahaleye yönelik bilgi ve belge istiyor. Hatta MOBESE kameralarına erişim talep ediyorlar. Ancak Çalışkan kabul etmiyor.

ABD'NİN IŞİD LİSTESİ VE FULLER

İkinci tesadüf: 15 Temmuz günü, Amerikalı yetkililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba eylemleri düzenleyen 100 kişilik dinci terör örgütü IŞİD'le ilgili liste gönderiyor. Bunun üzerine de polis geniş çaplı operasyon hazırlığı yapıyor.

Üçüncü tesadüf: 15 Temmuz günü, ABD gizli servisi CIA'da görevli uzman ajanların Büyükada'da toplanması. İşte, Çalışkan'ın kaleme aldığı o şüphe: “Şunu net olarak söyleyebilirim, CIA Ortadoğu Uzmanı Graham Fuller, Türkiye'de yapılmış darbelerin sağında ya da solunda mutlaka vardır. Darbelerin ucundan hep tutmuştur. Eşi CIA'da üst düzey temsilci olan Henri Barkey de muhtemelen bu işin organizasyonu için Ada'ya gelmişti.”

Haklarında yakalama kararı çıkan CIA'cılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ ne kadar darbeyle ilgili ise ne kadar ABD'den destek alıyorsa, merkezi neresi ise o kadar ortaya koydu. Bu çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da soruşturma açtı. 15 Nisan 2017'de haklarında soruşturma açılan isimler şunlardı:

BARKEY, FULLER, RUBİN…

“Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA/Turkic American Alliance; TCAE/Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Forum'dan Emre Çelik, neo-con Michael Rubin, Emniyet eski Müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, Ralph Peters ve CIA eski Direktörü John Brenan…”

“Ankara'yı ayağa kaldıracağımız günler yakın” cümlesi neden kuruldu?

Aldo Giannuli… İtalya'da gladio (kontrgerilla) konusunda Meclis'e danışmanlık yapan tarihçi… Gladio belgelerinin nerede olduğu şöyle açıklamıştı: “Bugünkü asıl sorun NATO arşivlerine ulaşabilme sorunudur.” İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ‘tesadüflerine' bir yenisini de eklemekte fayda var. Şimdi, siz darbe girişiminden iki gün önce “Ankara'yı ayağa kaldıracağımız günler” diye mail atacaksınız… Sonrasında da bu konuyla ilgili yayım yapanları hedef alacaksınız. Savcılık harekete geçmeyecek…

AYNI ÇİZGİDE ALGI YAPANLAR

Tesadüflere devam edelim… FETÖ'cü gazeteci Tuncay Opçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek attığı Tweet'te şöyle diyor: “Yatakta basıp, şafakta asacaklar.” Üstelik bu tweet tam olarak darbe teşebbüsünden 1 gün önce yani 14 Temmuz'da atılmıştı. FETÖ'cü hesaplardan ‘Analizi Harbiyeli' ne demişti 15 Temmuz günü: “2 ay içinde Suriye ile ilişkiler normale dönmeye başlayacak. Fatih Tezcan (İktidara yakın gazeteciye) seni bağırtacağım…” Yine FETÖ'cü polis Emre Uslu ise darbe girişiminden 10 ay önce bir Twitter kullanıcısının sorduğu “Memlekete ne zaman geleceksin?” sorusuna verdiği cevap şu: “2016 Temmuz.” Yani darbe teşebbüsünün olduğu ay. Şimdi bu tesadüflere bakıp… “Ankara'yı ayağa kaldıracağımız günler yakın” diyen birisine de sorulmaz mı: “15 Temmuz'dan iki gün önce ne biliyordun?” ABD vatandaşı olan ya da kıblesini Atlantik Konseyi'ne dönenlerle ilgili “NATO ya da Türkiye'nin arşivleri…”… Devam edelim…

Gazeteci görünümlü ‘kumpas' destekçileri

Arşivler……Bir programda bir konuşmacı daha geçen hafta şu cümleyi kurdu: “Kemalistler'i FETÖ yamulttu… Hala emekli askerler FETÖ'nün arkasında Amerika olduğunu söylüyor.” İşte size FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen bir ‘gazetecinin' Ergenekon, Balyoz kumpaslarına bakışı… Arşivler açılmalı. Çünkü, NATO'nun, gladio'nun kumpaslardaki rolü belgeleriyle ortaya konmalı. Bugün sözde FETÖ karşıtı isimlerin arşivlerinin ne kadar kirli

olduğunu herkes biliyor. Gazeteci görünümlü isimlerin istihbarat servislerine nasıl çalıştıkları da… Bir de… ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Mart 2005'te kurduğu şu cümlenin altını çizelim: “Benim şahsi bir istihbaratım yok. Fakat bir Türk vatandaşı olarak, milletimin kaderiyle yakından alakadarım. Ben ulaşabildiğim herkesi dinliyorum, değişik gazetelere, haberlere, internetten gelen bilgilere bakıyorum…. Bu arada öyle kulağı delik insanlar vardır… Bunlar mazur görülüyor da bazı kuşların bana da haber verebileceği neden istğrab ediliyor (garipseniyor). Onu anlamada zorluk çekiyorum. Gezip, sağa sola haber döken insanlar var.”

KUŞLAR NEREDE?

Kuşlar dün FETÖ elebaşına haber veriyordu bugün de gazeteci görünümlü isimler üzerinden yine Atlantik'ten emir alan FETÖ taktikli cemaate… Ya da partilere ya da sivil toplum örgütlerine! Burada özellikle iktidarın uyanık olması gerekiyor.

Yargıtay: FETÖ'cüler uluslararası destek aldı, kalkışma yaptı

Türkiye'nin de arşivleri açılsın… Ancak… Bazı kararlar var ki onlar da unutturulmak isteniyor! Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimine katılan bir albay ve bir binbaşı hakkında 2017'de ömür boyu hapis cezası verdi.

KİM YAPTI, BELLİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 43 sayfalık tebliğname hazırladı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararına hak verdi ve onadı. Yargıtay'ın onama kararında şöyle denildi: “… 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve yürütülen soruşturmalar, resmi kurumların tespitleri değerlendirildiğinde… 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, daha önce de birçok kez yaşandığı üzere, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle, esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ mensuplarınca gerçekleştirildiği, kalkışmaya başka unsurların da katılmış olma ihtimalinin, darbenin bu karakterini değiştiremeyeceği değerlendirilmiştir.”

Durum bu kadar açık ve birileri gerçekten FETÖ'nün yeni görünümünü görmemizi istemiyor.