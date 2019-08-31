Fırat’ın Doğusu ve Güvenli Bölgede YPG/PKK muamması!

✔ Reuters ve AFP, 27 Ağustos'ta “YPG, Suriye'nin Türkiye sınırından çekilmeye başladı” dedi

✔ Erdoğan, Rusya dönüşü, “YPG numara çekiyor. Çıktık, çıkıyoruz… Çıktıkları yok” bilgisi verdi

✔ Akar da “ABD tarafından bize bildirilen YPG'nin çekildiği ama teyide muhtaç” diye konuştu

✔ Soru şu: Reuters ve AFP kaynaklı “YPG/PKK çekiliyor” haberi o gün neden yalanlanmadı?

İktidar çevresinden, ABD ile yapıldığı konuşulan “Güvenli Bölge” anlaşmasıyla ilgili gelen son bilgi şu:

“ABD ile yapılan görüşmeler ve süreci geçiş olarak görüyoruz. Asıl hedeflerden vazgeçmedik.”

Yine süreci iyi okuyan deneyimli bir siyasetçi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın satır aralarında kalan bir cümlesini hatırlattı. 29 Ağustos'ta Rusya dönüşünde gazetecilere Suriye konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

‘TERÖR ÖRGÜTÜ NUMARA ÇEKİYOR'

“… Fırat'ın doğusu… Bütün bu görüşmelerden sonra en sonunda onlar Obama'nın söylediği 20 milin dışında bir teklifle arkadaşlarımızın karşısına geldiler. Yani derinliği daha da daralttılar. Bunun üzerine ben Hulusi Paşa ve ekibine dedim ki ‘Burada bunu şöyle böyle yapmanıza gerek yok. Biz bunu bu şekilde bir başlatalım ve bu süreci sürdürelim. Daha sonra da zaten gereği yapılır' dedik ve adımı attık. Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık.. ABD, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD-YPG ile kurduğu ilişkisine son vermeli, bu örgüte meşruiyet kazandıracak adımlardan kaçınmalıdır.”

Erdoğan'ın şu cümlesinin altını çizenlere de kulak verdim: “Münbiç'te de şimdi PYD-YPG numara çekiyor. İşte çıktık, çıkıyoruz vesaire… Çıktıkları yok. Biraz azalma olayı var ama asıl olan Kobani ötesi…

‘ÇEKİLİYOR BİLGİSİ TEYİDE MUHTAÇ'

Erdoğan'ın bu açıklamalarının arkasından dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çarpıcı bir çıkış yaptı ve şöyle dedi: “Bizim başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi; ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Herhangi bir şekilde takvim yapılıyor, bu iş bitti şeklinde rehavet söz konusu değil.” Bakan Akar, yapılan mutabakatı, yol haritasını büyük bir ciddiyetle takip ettiklerini kaydederek şu bilgiyi verdi: “… Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG'nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize bilgileri var, teyide muhtaç. Biz bunların tamamını gözümüzle teyit etmek istiyoruz.”

Soru şu: Reuters ve AFP kaynaklı 27 Ağustos'ta geçen “YPG çekiliyor. ABD kepçeyle mevzileri yıkıyor” haberi o gün neden yalanlanmadı?

Şimdi geçelim CIA'nın PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteğe…

ABD'nin ‘Gölge CIA'sı PKK'nın arkasında!

“Gölge CIA” deniliyor… ABD'nin Teksas eyaletindeki merkezinden yaptığı küresel istihbarat ve araştırma çalışmalarıyla tanınan Stratfor (Strategic Forecasting – Stratejik Tahmin) adlı kuruluş, ulusal ve uluslararası medyada ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile ilişkili bir kuruluş olarak değerlendiriliyor. 15 Temmuz 2016'da yaşanan Fetullahçı darbe girişimine attıkları tweetlerle destek verdiler. Stratfor'un, darbecilerin suikast için yerini tespit etmeye çalıştığı Erdoğan'ın İstanbul'a hareket eden uçağının yerini çok kısa süre içinde tespit etmesi ve havadaki konumuyla ilgili üç kez tweet atması dikkat çekmişti.

Bugün tutuklu bulunan Julian Assange'ın kurduğu Wikileaks'in 2012 yılında Stratfor'a dair iç yazışmaları yayımlaması ise kuruluşun iç işleyiş mekanizmasını ortaya çıkarmıştı. Wikileaks, Stratfor'un sadece açık kaynaklara dayandırdığını iddia ettiği analizlerini aslında tıpkı bir istihbarat örgütü gibi dünyanın her köşesinde kendisine “casuslar” edinerek topladığını belirlemişti. Ve üç gün önce…

FETÖ VE YPG'NİN LOBİSİ

Stratfor'un Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki harekatları ele alındı. “Kuzey Irak'taki Kürt isyancıları hedef almak, Anakara'yı, sempatizanlarının bulunduğu her yerde hedef haline getirecek” denilen paylaşıma bir de “Kürdistan” haritası eklendi. Paylaşıma Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tepki gösterince tweet silindi ancak… Türkiye'nin iki terör örgütüyle de ilgili uluslararası anlamda önemli sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Birincisi, FETÖ'nün başta ABD olmak üzere batı başkentlerindeki lobisine karşı hamleler gecikiyor.

İkincisi de YPG/PKK'nın, sözde “Özgürlük savaşçısı” olmadığı konusunda lobi oluşturulamıyor!