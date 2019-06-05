Generallere saldıran gazeteci, FETO’nün tetikçiliğini yapmış

AKİT Haber Müdürü Alan “Generallerinizin hepsi, oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar” dedi

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü “Yargıda hesap verecek” açıklaması yaptı

Aynı gazeteci 2010'da, Fetullah'ın sözcüsüydü. CHP ve MHP'yle ilgili kumpas kasetlerini aklıyordu

1 – Tarih 6 Mayıs 2010… Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bir kadın milletvekiliyle, otel odasında gizli kamera ile görüntülenmiş bu kumpasın ardında da 10 Mayıs 2010 tarihinde genel başkanlık görevinden istifa etmişti. Söz konusu ‘gizli' görüntüler ilk Anadolu'da Vakit ismiyle yayın yapan ulusal gazetenin internetteki haber sitesi olan habervaktim.com'da yayınlandı.

FETÖ'NÜN SERVİS ETTİĞİ KASET

Görüntüleri yayınlayan kişi 23 Haziran 2016'da FETÖ'den tutuklanan Yener Dönmez'di. Dönmez, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada 13 Ağustos 2018 tarihinde adli kontrolle tahliye edildi. Yener Dönmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Baykal kasetinin nasıl yayınlandığını şöyle anlattı: “Cevheri Güven (FETÖ'cü) isimli şahsı Star Gazetesi Haber Müdürü olması nedeniyle tanırım. Arada sırada çeşitli görevlerde karşılaştığımız da oluyordu. Cevheri Güven isimli şahıs yukarıda okunan metnin içinde geçen kayıtlarda beni zamanını tam olarak bilmediğim ve hatırlamadığım bir anda aradı. Ve bana ‘Sizinkilere bir şey gitmiş haberin var mı' şeklinde bir şey sordu. Ben de ‘bilmiyorum' dedim. O gece daha sonra beni birkaç kez daha aradı ve ‘Elimde önemli bir şey var' şeklinde yine aynı şekilde bu minvalde sözler sarf etti. Ben de kendisine bu önemli şeylerin ne olduğunu sordum. Kendisi bana bu konu hakkında bir açıklama yapmak istemedi.”

HABERVAKTİM'E GELEN İHBAR

Yener Dönmez daha sonra AKİT yöneticilerinden yayınlanması konusunda ‘olur' aldığını söyledi ve şöyle devam etti: “Ben de bunun üzerine hem gazetede haber müdürü olarak çalışan hem de habervaktim.com. yayın yönetmeni olan Fatih Akkayı'yı arayarak, ‘Elinize ulaşan önemli bir şey varmış, bunlar nedir' diye sordum. Akkaya bana Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin habervaktim.com internet sitesinin ihbar hattına geldiğini söyledi. Yöneticilere, internet sitesinin ihbar hattına gelen ihbarın metacafe.com adlı video paylaşım sitesinde yayınlanan Deniz Baykal'a ait görüntülerin olduğunu söyledim.”

‘EŞŞEK GİBİ SAF TUTACAKLAR'

Şimdi geliyoruz Türkiye'yi iki gündür meşgul eden ve “O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar” diyen AKİT'in Haber Müdürü Murat Alan'a…

Hatırlatalım… 11 Ekim 2010'da Anadolu'da Vakit ismi değiştirildi, Yeni Akit olarak yayın yapmaya başladı.

2 Baykal, o muhabir hakkında dava açtı ve tazminat kazandı

Tarih 18 Mart 2011… Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinde “Şok diyalog” başlığı ile Deniz Baykal ve İ.B. isimli bir kadın gazetesi arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerinin kayıtları yayınlandı.

Kayıtlar yayınlandıktan sonra Baykal, gazetenin sahipleri ve Ramazan Fatih Uğurlu ile haberleri yapan ve bugün aynı kurumda haber müdürü olarak görevlendirilen Murat Alan hakkında manevi tazminat davası açtı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Baykal'ın siyasi figür olması nedeniyle ‘özel hayat' olarak nitelendirilen durumları hakkında kamunun bilgilendirilmesinin doğal olduğu yönünde karar verdi.

TAZMİNAT ÖDEDİLER

Bunun üzerine Baykal temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Tarih 22 Nisan 2014… Yeniden yargılama yapan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay kararındaki gerekçeleri kabul etti ve gazetenin yöneticileri Ramazan Fatih Uğurlu ve Murat Alan hakkında kişi başı 6 bin lira manevi tazminata hükmetti. Gazete, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Gazete yöneticilerinin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirten AYM heyeti, söz konusu iddianın ‘kabul edilemez' olduğunu açıkladı.

Bitmedi…

Türk Ordusu'nu bugün hedefe koyan Murat Alan, 2010'larda Fetullahçılarla birlikte ‘Ergenekon' sürecinde yine askerin karşısındaydı ve kumspas kasetleriyle ilgili haberler yapıyordu! Dönemin polisleri ve yargı dünyasıyla arası iyi olan gazetecilerdendi…

Gazeteci Alan: Hocaefendi'nin kasetlerle hiçbir ilgisi yok

Mayıs 2011'i, MHP'de yaşanan kaset depremini hatırlayın… 12 Haziran seçimlerine giderken partide kilit görevde bulunan 10 kişinin nasıl istifa ettiğini, ‘farklıülkücülük' adlı internet sitesi üzerinden yürütülen kampanyayı düşünün! FETÖ operasyonları tam gaz sürerken, kurulan internet siteleri üzerinden siyaset dizayn edilmişti.

25 Mayıs 2011'de Murat Alan, FETÖ'nün inter sitesi “oğuzyurdu” üzerinden çarpıcı bir habere imza atmıştı. Okuyalım: “… Seçimlere kısa bir süre kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin A takımının yayınlanan kasetleri ve kaset içeriğinde yer alan uygunsuz görüntülerinin yankısı sürüyor. ‘CHP-MHP-Kartel' üçlüsü peş peşe yayınlanan kasetlerden hükümeti ve olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan Fetullah Gülen Hocaefendi'yi hedef gösterse de ‘Oğuzyurdu' isimli internet sitesinde yayınlanan bildiriye göre; gerçekler çok daha farklı. Bahçeli'nin kasetlerin okyanus ötesinden kurgulandığı telkinine itibar ettiği belirtiliyor.”

Alan, 2011'de “olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan Gülen Hocaefendi” tespiti yapmış ve FETÖ'nün kampanyasını haberleştirmişti.

Hatta, ‘oğuzyurdu' adlı FETÖ'cü sitenin yayımladığı bildiriyi de yazmıştı.