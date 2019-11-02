Görüşmedeki tek sorumlu Başsavcı Vekili Kütük mü?

Erdoğan ve Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle ile cezaevinde bir mahkumu kayıt dışı ziyaret eden Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Kütük görevden alındı.

✔ 3 Ekim 2018… Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ile Fettah Tamince'nin avukatı cezaevine gider

✔ Antalya L Tipi Cezaevi'nde bir hükümlüyle ‘kayıt dışı' görüşme yapılır… Bu basına yansır

✔ 31 Ekim 2019… HSK, Başsavcı Vekili Kütük'ü görevden alır ve etkisiz bir göreve atar

✔ 1 Kasım 2019… Ziyaretin görüntüleri çıkar… Ancak Tamince'nin avukatına kimse dokunmaz

1 – Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukatı Turgut Kazan yanına iki hükümlü yakınını alır ve Ankara'da, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili İlhan Cihaner'le birlikte, hakimin kafasına kalem atan ya da dosya fırlatan bir hükümlüyle görüşür… Bu görüşme ‘kayıt dışı' yaşanır. Göz tarama sisteminden de geçmezler! Ve bu görüşmeyi ‘muhalif' medya kuruluşlarından biri öğrenir, görüntülere kadar ulaşılır…O medya kuruluşu da kendisi gibi ‘muhalif' kuruluşlara bu görüntüleri ve bilgileri ulaştırır! Bir gün sonraki manşetleri okuyalım: ‘Sezer İstifa', ‘Sezer'in avukatına bak', ‘Böyle hukuk mu olur?' Soru şu: Haber doğru mu? Doğru! Gerçek mi? Gerçek! Gazetecilik mi yapılmış? Evet!

Sonra… Cumhurbaşkanı Sezer avukatını yanına çağırır ve azleder… Başsavcı Vekili de görevinden istifa eder!… Hatta Sezer basın toplantısı düzenler ve bu ziyaretin perde arkasını anlatır!…Bunlar hayal…

İKTİDAR MEDYASINDA SES YOK!

Gerçek ise…

Tarih 3 Ekim 2018… Yer Antalya L Tipi Cezaevi. Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili olan Gürkan Kütük, yanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve FETÖ iddialarıyla gündemden düşmeyen Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle cezaevine gelir. Yanlarında iki kadın ve bir erkek yer alır. Bu iki kadın, cezaevinde hükümlü olan Y.U'nun kız kardeşleridir. Savcı Kütük, 3 ismi cezaevindeki akrabaları Y.U. ile kayıt dışı görüştürür. Yasaya aykırı bu görüşme nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu, savcı Kütük hakkında inceleme başlatır.

Bu durum Cumhuriyet Gazetesi'nde, 7 Eylül tarihinde haber olur. Dün de ‘kayıt dışı' görüşmenin görüntüleri ortaya çıkar! 7 Eylül'den bu yana medyada özellikle iktidar medyasında ses var mı? Yok! Neden yok? Soru ve gerçek işte bu!

BAŞSAVCI VEKİLİ ETKİSİZ GÖREVDE

Önceki gün ne yaşandı? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle, 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti. En dikkat çekici değişikli Antalya'da yaşandı. Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili olan Gürkan Kütük, Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Ancak…

Bu görüşmede olan Fettah Tamince'nin avukatıyla ilgili bir gelişme yaşanmadı! Yani… Başsavcı Vekili gitti, avukat bir açıklama dahi yapmadı!

56 yıldır avukatlık yapan Turgut Kazan görüntüleri değerlendirdi:

Bu gördüklerimiz ‘vaka-i adiye'den oldu… Ancak kirli bir durum var!

2 – 1963'ten bu yana avukat… 1998-1996 arasında dört dönem İstanbul Barosu Başkanı… 79 yaşındaki Turgut Kazan bu görüşme ağıyla ilgili “Olabilecek bir şey değil” yorumu yaptı. Kazan şöyle konuştu:

“… FETÖ'den yargılanan bir iş insanı tarafından Cumhurbaşkanı avukatlığı yapan birine ‘Beni savun' teklifi götürülemez. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadeleyi birinci şart olarak görüyor. O zaman, FETÖ'yle ilgili hakkında bu kadar iddia olan bir kişinin avukatlığını yapmayı düşünmemelidir! Tamince'nin avukatlığını üstlenmek Erdoğan'ın talimatıyla olur! Çünkü bunu Erdoğan'a soramaz. Yani, (Efendim ben Fettah Bey'in avukatlık teklifini kabul edeyim mi?) sorusunu bile soramazlar.”

Dün, Antalya'da ortaya çıkan görüntülerle ilgili de Kazan şu değerlendirmeyi yaptı: “Kirli bir durum var. Bizler mesleğin içinde bir insan olarak yapamayız. Ne Başsavcı Vekili ne de avukat bir hükümlü için aracılık yapabilir. İçinde yaşadığımız koşullarda bu gördüklerimiz ‘Vaka-i Adiye'den oldu, sıradanlaştı. Artık şaşırmıyorum!”

Korumasının Adnan Oktar'la ilişkisi ortaya çıktı ve emekliliğini istedi…

3 – 15 yıl önce… 14 Ekim 2004… Mafya-yargı ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla, yargıda peş peşe istifalar yaşanmıştı. Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya istifa etmiş ardında da Kartal Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Güleçyüz emekliliğini istemişti. Üsküdar Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde, kendisine gelen bir işadamına suç örgütü lideri hakkında şikayetçi olmaması için telkinde bulunduğu iddia edilen savcı Güleçyüz, emeklilik dilekçesini Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermişti.

Geçen yıl… 25 Temmuz 2018…İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, şahsi korumasının Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltına alınması sonrası emekliye ayrıldı. Basın bildirisi yayımlayan Başsavcı Salihoğlu, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olarak görev yapmaktayken mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım” demişti.

İstanbul'dan İzmir'e giden kritik savcı

4 – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle görev yeri değişen isimlerden birisi de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'dı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Tuncay, başta Fetullahçı Terör Örgütü olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadele eden isimlerden birisi.

İstanbul'da, TSK içindeki ‘mahrem yapıya' yönelik önemli operasyonlara imza atan Tuncay, İzmir'de aynı görevi yapacak!

Can Tuncay, 251 yurttaşımızın şehit edildiği, binlerce insanın yaralandığı FETÖ'nün kanlı darbe girişimi gecesi, Başsavcılık'tan gelen bir talimatla soluğu Çağlayan Adliyesi'nde almıştı. Yanında da Savcı Hikmet Pak vardı! Evleri adliyeye uzak olan iki savcı adliyeye nasıl hızlı gelebilmişlerdi? Haftasonu olması nedeniyle savcılar iş çıkışında, adliyenin yakınındaki bir yerde yemeğe gitmişlerdi. Savcıların yorgunluk atmak için soluklanmaları o gece İstanbul'da darbecilere karşı gözaltı işlemlerinin bir an önce başlamasını sağlamıştı.