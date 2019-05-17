Haber yayınlandıktan sonra bir SIRRI kalmaz

İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN GÜL KARARINDAKİ AYRINTI:

Mahkeme, Erdem Gül'ün yayınladığı haberin gazetede daha önce çıktığını söyledi

Haber daha önce yayımlandığı için de ‘devlet sırrı' olarak kalamayacağına hükmetti

SÖZCÜ Gazetesi davasında da savcılık 5 manşet ve yazılar üzerinden mütalaa verdi

Ancak… Manşetlerin hepsi daha önce yayınlanmış haber ve yazılardan oluşuyordu

1 – İki gündür, MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki kararın satır aralarını yazıyorum. Çünkü mahkemenin aldığı bu karar başta SÖZCÜ davası olmak üzere ‘Gazetecilik' davalarını yakından ilgilendiriyor. Şimdi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bir kez daha okuyalım: “Erdem Gül hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmaksızın Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçundan cezalandırılması talep edildi. 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra devlet sırrı niteliği kalmayan bilgileri, 12 Haziran 2015 tarihinde aynı gazetede yayımlayarak açıklamasından ibaret olayda eylemin ‘soruşturmanın gizliliği ihlal' suçunu oluşturacağı kanaatine varıldı.… Vasfen dönüşen bu suçla ilgili davanın 5187 sayılı Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1'nci maddesinde öngörülen ‘4 aylık süreden sonra açıldığının anlaşılması' nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 223/8'nci maddesi uyarında hakkında açılan iş bu davanın düşmesine…” Şimdi bu kararın ‘yayımlandıktan sonra devlet sırrı niteliği kalmayan bilgileri' cümlesine bakalım… Yani çıkan, çıkmış bir haberin daha sonra başkası tarafından kullanılmasını masaya yatıralım.

14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘bir haberin yayınlandıktan sonra başka bir tarihte de yayımlanmasını' yine 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 26/1'inci maddesine göre değerlendirmiş.

O zaman gelelim bu kararın SÖZCÜ Gazetesi'yle ilişkisine…

2 – 18 Nisan 2019 tarihinde savcılık makamının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği 76 sayfalık mütalaada, SÖZCÜ yazar ve yöneticileri 5 manşet ve bazı köşe yazılarıyla suçlandı. SÖZCÜ avukatlarının ısrarla mahkemeye sunduğu ve dava dosyasında yer alan lehte delillerin savcılık tarafından dikkate alınmadığı dikkat çekti. Erdem Gül kararıyla birlikte SÖZCÜ çalışanı 8 gazetecinin yargılanması gereken maddenin Basın Kanunu'nun 26/1'inci maddesi olduğu ortaya çıktı. Neden mi? Çünkü… Mahkeme, Erdem Gül kararını gazetecilik üzerinden verdi! Şimdi gelelim Gül gibi ‘Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmaksızın Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçundan sanık olan 8 ismin cezalandırılmak istendiği manşetlere:

ZARRAB/CARİ AÇIK

Tarih 28 Nisan 2014: SÖZCÜ'nün manşeti “Reza, cari açığı Tayyip Erdoğan'ın emriyle kapatmış”. 17-25 Aralık dosyasına giren bir raporu haberleştiren SÖZCÜ'den önce, 19 Nisan 2014'te Reza Zarrab, AHaber ve Sabah'a “Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım” demiş, 22 Nisan 2014'de MHP lideri Devlet Bahçeli de Meclis Grubu'nda şunları kaydetmişti: “… Meğer bu İranlı anaforcu iyi bir yere dükkan açmış ve tam gayretle Türkiye'ye ne hizmetler yapmıştır da biz de kadrini kıymetini bilememişizdir.”

Yine 20 Nisan 2014'te Hürriyet'te Ahmet Hakan “Ah Ulan Reza” başlığı altına şu cümleleri not etmişti: “Demiş ki, ‘Ben bu ülkenin cari açığını yüzde 15 düşürdüm.' İnsanın sorası geliyor: Madem önemli görev yaptın. İçi para dolu bavullarla bakan kapılarında ne arıyordun be Reza?”

YASA DIŞI KAYIT

Tarih 28 Mart 2014:

SÖZCÜ'nün manşeti “Yuh Artık! Savaş sırlarımızı bile dinlemişler.” 27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Genelkurmay 2. Başkanı ve Dışişleri Müsteşarı'nın toplantısının FETÖ tarafından dinlenmesi manşete böyle taşımışız. Peki diğer gazeteler ne yapmış? Posta, “Rezaletin Zirvesi”, Hürriyet, “Devletin En Gizli Sırrı Sızdırıldı”, Aydınlık, “Türkiye'yi bombalar savaş çıkartırız”, Milliyet, “Durum vahim” manşetlerini atmış. İnternet sitelerinde de haber öncesinde çıkmış.

MİT TIR'LARI…

Tarih 30 Mayıs 2015:

SÖZCÜ'nün manşeti: “Vatana ihanet diye asıl buna derler”. Cumhuriyet'te 29 Mayıs 2015'te çıkan haberi 1 gün sonra gündeme getiren gazete, MİT TIR'larıyla ilgili CHP'li Hüseyin Aygün ve MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun görüşlerini aktarmış. Yine 30 Mayıs'ta Yurt, Birgün, Cumhuriyet, Hüseyin Aygün'ün suç duyurusunu kullanmış. Yani çıkan haber manşet olmuş.

3 – SÖZCÜ GAZETESİ AVUKATI İSMAİL YILMAZ:

Dosyamızda sadece haber var, dava zaman aşımından düşmeli

Şimdi gelelim İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına: “Erdem Gül hakkında… Vasfen dönüşen bu suçla ilgili davanın 5187 sayılı Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1'nci maddesinde öngörülen ‘4 aylık süreden sonra açıldığının anlaşılması' nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 223/8'nci maddesi uyarında hakkında açılan iş bu davanın düşmesine”

YILMAZ: KLASİK BİR BASIN DAVASI VAR

SÖZCÜ avukatlarından İsmail Yılmaz, 18 Ocak 2019'da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şu talepte bulunmuştu: “Basın Kanunu'na göre, basında yayımlanan haberlerden dolayı açılacak davaların zaman aşımı 4 aydır. Soruşturma Savcısı, yayın tarihinden itibaren 4 ay içerisinde soruşturmayı bitirmek ve iddianamesini yazmak zorundadır. Bu davaya baktığımızda, Sayın Savcı zaman aşımına düşmüş durumdadır. Dört aydan çok daha uzun bir sürede dava açılmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesi diyor ki, ‘Dört aylık zaman aşımının eğer dosyada haberden başka bir fiili yoksa kati şekilde uygulanması gerekir'. Bizim dosyamıza baktığınız zaman haberden başka fiil var mı? Hayır! Dolayısıyla burada klasik bir basın davası vardır.”