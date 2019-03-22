‘Hayalet’ mektupçu KardanAdam111 kim?

FETÖ'CÜ hakim Hüsnü Çalmuk, ‘ihbar mektuplarını yollayanları bulamadık' dedi

Ancak… Şener Eruygur'la ilgili mektubun izini sürünce, KARŞIMIZA o isim ÇIKTI…

1 – Odatv'den okuyalım…Dün… “Ergenekon kumpası hakim ve savcıların yargılanmasına Yargıtay 8. Daire'sinde devam edildi. İddianamedeki suçlamalara karşı 6 celsedir savunma yapan eski hakim Hüsnü Çalmuk, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un mahkumiyetinin gerekçelerini anlatırken, Poyrazköy kazılarında bulunan silahlarla ilgili açıklamasından söz edince Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, ‘Silahlı örgüt suçlamasının sebebi bu silahlar mı?' diye sordu. Çalmuk, şunu söyledi: ‘Ergenekon soruşturması ve yargılamalarını itibarsızlaştırmak istemiştir.' Çalmuk, İlker Başbuğ kararında ihbar mektuplarının da esas alındığını söyleyince Başkan, o ihbarcıların bulunup bulunmadığı sorusunu yöneltti. Çalmuk, ‘Hayır' cevabını verdi. Başkan Metiner de ‘İnandırıcı buldunuz yani' dedi. Çalmuk, bunların doğruluğunun test edildikten sonra karara yazıldığını öne sürdü.”

İşte, Ergenekon başta olmak üzere tüm kumpas davalarının merkezinde işte bu ‘isimsiz ya da sahte isimli ihbar mektubu' yatıyor. FETÖ'cü Hüsnü Çalmuk da ihbarcıların bulunamadığını, doğruluğunu test ettiklerini iddia ediyor. Bu açıklama komik değil mi? Çünkü, o ‘mektupların' ihbarcısını kim, nasıl bulacak? Örgüt, kendi elemanlarına hazırlattığı mektupları itiraf mı edecek? Ancak… Bazı ihbarlarda örgüt çok açık vermişti! Kimse üzerine gidememişti. Bugün de gitmiyor! Biz gidelim…

Org. Eruygur gözaltına alınır bir gün sonra ‘mektup' gelir

2 – Tarih 1 Temmuz 2008… Türkiye'yi sarsan bir operasyon yaşanır, 21 önemli isim gözaltına alınır. 5 Temmuz'da, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur tutuklanır. Ancak… Unutmayalım, Eruygur ve Tolon'la birlikte 21 kişi hangi gün gözaltına alınmıştı: 1 Temmuz 2008…

SARIKIZ VE AYIŞIĞI…

Bir gün sonra… 2 Temmuz 2008, saat 12.02.'de Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e ‘Kardanadam111' adlı bir isimden e-posta gelir. Mektupta akıl almaz iddialar vardır. Özetini okuyalım: “KÜRŞAT KOD adlı komutanımız Hasan Atilla Uğur hakkında bilgi vermek istiyorum. 2003-2004 SARIKIZ VE AYIŞIĞI darbe planında kilit rol oynuyordu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) dinlemeden sorumlu albaydı. MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılıç, JGK Şener Eruygur ve KKK Aytaç yalman arasında ortak irtibatı sağlıyordu. Emin Şirin (AKP eski Milletvekili) de yine KÜRŞAT tarafından AKP'nin bölünmesi için görevlendirilmişti ama beceremedi. Partiden ayrılırken kimseyi yanında götüremedi. Buluşmaları deşifre olmasın diye Hakan Şanlı'nın Ankara Yıldız'daki SAMA şirketine raporlarını bırakıyor, KÜRŞAT da oradan aldırıyordu. Bu şekilde haberleşiyordu. Emin Şirin ve Ergün Poyraz 14 Şubat 2005 günü saat 12.30'da Ankara İli Çankaya İlçesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde KEBAP 44'te buluşma yaptılar. Bu buluşmaya ben de katıldım. Hayatımdan endişe ediyorum, bu yüzden kimliğimi açıklamak istemiyorum. Osman AKYILDIZ/ İstihbarat Şube Müdürlüğü/3 Temmuz 2008/Sayı:756…”

ÖZEL KUVVETLER VE İBDA-C İLİŞKİSİ

Adını vermek istemeyen ihbarcı, mektubu ‘Osman Akyıldız' imzasıyla bitiriyor. Peki kim bu Osman Akyıldız? Mektuba göre “Özel Kuvvetler'de çalışan biri…” Yine ihbarda yazılana göre mektubu yazan şahıs…Hem de ‘Kimliğimi açıklamak istemiyorum, hayatımdan endişe ediyorum' dediği halde imzasını atan ‘hayalet Osman Akyıldız'… Bir de terör örgütü İBDA-C bağlantısı var ki… O da başka bir yazı konusu… Bitmedi… ‘Kardanadam111'in kimliğine ulaşmaya az kaldı. Filme devam edelim…

İhbar mektubunda yazılanlar 1 yıl önce emniyette sorulmuştu!

3 – E-posta ne zaman gönderilmişti: 2 Temmuz 2008. 2007'de Ergenekon'dan gözaltına alınan AKP'li eski vekil Emin Şirin'le ilgili ne deniyordu: “…Emin Şirin de yine KÜRŞAT tarafından AKP'nin bölünmesi için görevlendirilmişti ama beceremedi. Buluşmaları deşifre olmasın diye Hakan Şanlı'nın Ankara Yıldız'daki SAMA şirketine raporlarını bırakıyor, KÜRŞAT da oradan aldırıyordu, bu şekilde haberleşiyordu.”

SANKİ MEKTUBU ZEKERİYA ÖZ YAZMIŞ

Peki Şirin ne zaman gözaltına alınmış ve ifade vermişti: 18 Ağustos 2007. Şirin, bir yıl önce Zekeriya Öz'e gönderilen e-postadaki iddialarla ilgili yine Öz tarafından sorgulanırken ‘kardanadam111'in 10 ay sonra yazdığı iddialarıyla muhatap olmuştu. Zekeriya Öz tarafından Hakan Şanlı'yla ilişkisi sorulmuş, Ergün Poyraz'la Ankara'daki yemeğin perde arkası merak edilmişti. Öz, e-postadan bir yıl önce Şirin'e, ‘kardanadam111'in yazdıklarını sormuştu. Kim yazdı bu e-postayı? Zekeriya Öz ve Şirin'i sorgulayan polisler ‘kardanadam111' olmasın!