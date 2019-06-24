İktidar, Öcalan’ı 2010’daki gibi 2019’da da kullandı

2010 referandumunda HDP ‘boykot' kararı aldı. Apo'dan ‘Evet cephesinde olun' mektubu geldi

2019'da da HDP, İmamoğlu'nu destekledi, Öcalan ‘tarafsız olun' dedi… Seçmen kabul etmedi…

Türkiye'nin seçim tarihinde 23 Haziran 2019'un çok özel bir yeri oldu! Çünkü… Son bir haftada yaşanan olayları tarih yıllar sonra yazacak. Belki de kimin kazandığından daha çok… AKP-HDP-İmralı üçgeninde, alınan kararlar ya da alınamayanların konuşulduğu 23 Haziran gecesi anlatılacak. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 9 farkla kazandığı seçimi şu karşılaştırmayla değerlendirebiliriz:

Nisan 2007'de Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayını “Abdullah Gül bey kardeşimdir” sözleriyle duyurmasının ardından TBMM'de seçim süreci başladı. 27 Nisan 2007'de TSK, ‘e-muhtıra' olarak adlandırılan bir bildiri yayınladı. Hükümet erken seçim kararı aldı. AKP, yüzde 47 gibi ezici bir çoğunlukla çıktı. Gül, Cumhurbaşkanı seçildi. Yani…

Son bir haftayı ve… 2010 referandumunu hatırlayın.

‘SAYIN ÖCALAN' SÜRECİ

İktidar ve ortağı, 31 Mart sürecinde ‘Millet İttifakı'nı “PKK ve FETÖ'yle işbirliği” yapmakla suçladı. Ancak… 23 Haziran'a doğru giderken bir de gördük ki…

2 Mayıs'ta teröristbaşı avukatlarıyla görüştü. Ve… Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Burhanettin Duran 15 Mayıs'ta, “Sayın Öcalan” dedi. Bitmedi… 17 Mayıs'tan itibaren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “AKP-İmralı hattında” altyapı hazırladı. 6 Haziran'da da Binali Yıldırım “Kürdistan” çıkışı yaptı… Devam edelim…

MEKTUP TERS TEPTİ…

20 Haziran'da gündeme bomba gibi düşen mektubu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan açıkladı. Öcalan, “HDP, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmelidir” demişti. Ve bu mektupla…

İktidarın “Beka propagandasından İmralı açılımına” dönmesi seçmende ters etki yarattı. Aynı, askerin 27 Nisan 2007'de ‘e-muhtıra' vermesi gibi…

Şimdi de 2010 referanduma bakalım…

Hatırlayın… 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği referandumunda BDP lideri Selahattin Demirtaş tavırlarını şöyle açıklamıştı: “… Oy kullanmayıp bu rejimi boykot ettiğimizi göstermek istiyoruz.” AKP, Saadet, BBP, Gülen ve liberallerin kanadı ‘Evet' kazanmıştı.

4 Kasım 2016'da tutuklanan Selahattin Demirtaş, 14 Şubat 2018'teki duruşmasında şu savunmayı yapmıştı: “…2010 referandumunda ‘boykot' kararımız, bir bakan tarafından getirilen Öcalan'ın el yazısı mesajıyla engellenmek istendi. Ama biz son dakikaya kadar boykot tavrını sürdürdük.”

Yani… 2010'da da 2019'da teröristbaşı iktidarın enstrümanı oldu!