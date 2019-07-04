İlk kez SÖZCÜ’de… Fenerbahçe kumpası bu ihbar mektubuyla başladı

‘Fetullahçı Gladio', 2011'de Giresun'dan İstanbul'a isimsiz bir ihbar mektubu yolladı

Sedat Peker ve Olgun Peker üzerinden, Aziz Yıldırım ve yöneticilere takip başladı

1 – Fetullahçı demeyelim… Karanlık ve NATO'nun kullandığı ‘Gladio' diyelim… Kumpaslar tek tek ortaya çıktı ve en son Ergenekon'da verilen beraat kararıyla gözler bitmeyen bir davaya çevrildi! Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a yapılan operasyonda herkes beraat etti ancak 4 yıldır Yargıtay karar vermedi. Gladio'nun (2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonunun gayrı resmi kod adı) operasyonlarının ilk yenilgiye uğradığı alan da futbol oldu.

Fenerbahçe taraftarı ve Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim karanlık örgüte direndi! Evet…

Dün 3 Temmuz 2011 operasyonunun 8'inci yılıydı. Önümüzdeki günlerde hazırlayacağım kitapta kullanacağım bir belge vardı ama bekleyemedim… Çünkü…… Süreç devam ediyor ve Yargıtay beraat kararlarını daha onamadı.

Bu yüzden de ‘Gladio' yapılanmasının nasıl çalıştığını anlatmak şart! 2010 yılında Giresun'da bir kıza laf atmayla başlayan sürecin, ‘Gladio' tarafından nasıl ‘Silahlı örgüt' ve ‘Şike-teşvik' suçuna evrildiğini görmeliyiz!

İlk kez yayınlanacak belgeyle devam edelim.

2 – İŞTE O İHBAR MEKTUBU VE MERKEZİ

Tarih 15 Mart 2011… 3 Temmuz'a daha 4 ay var. İstanbul Emniyeti'ne ‘Her yer mafya olmuş' başlıklı bir isimsiz ihbar mektubu ulaşır. ‘Mektupçu' şöyle yazar: “… Ben Giresun'da yaşayan biriyim. Giresunspor'un performansı bu sene çok kötü. Bunun en büyü sebebi ise Giresunspor'un yönetimini ele geçiren mafyadır. Giresunspor'un önceki başkanlarından Olgun Peker, Sedat Peker'in adamlarından biridir. Olgun Peker, Sedat Peker'in adamı ve mafya olduğu için çok korkuyorum. Futboldaki Ergenekon bunlardır…”

Mektubun özeti bu… Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye ve Aziz Yıldırım ile arkadaşlarına uzanan operasyonun alt yapısı hazırlanmıştı!

Mektupta dikkatinizi çekti mi? O dönem ‘Futbolun Ergenekon'u diye yazan gazetecilere, siyasetçilere bakın…

Bunlardan birisi firari Hakan Şükür'dü! Gazetelerin manşetlerinde de “Futbolun Ergenekon'u Açıldı” manşetleri atılmıştı. Taraf, “Ergenekon Fenerbahçe'de” başlığını kullanmıştı! Hüseyin Gülerce de Zaman Gazetesi'nde “Futbolun dokunulmazları” başlıklı yazısında şöyle demişti: “… Artık futboldaki Ergenekon'a da neşter vuruluyor. ‘Futbolda Ergenekon olur mu?' sorusu bugün anlamsız bir sorudur. (6 Temmuz 2011/Zaman)”

Ve… İhbar mektubundan 1 yıl öncesine uzanalım… Unutulmasın! Tarihe not edilsin!

3 – Öz, Giresun'daki adli davayı aldı ve Yıldırım'a bağladı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ‘örgüt'e sokmak isteyenlerin nasıl çalıştığını anlamak için operasyonun hikayesine bakalım. Yıldırım'ın 759 sayfadan oluşan “Temyiz Savunması” kitabında şöyle anlatılmış: “… Şike öyküsü, 2 Aralık 2010 tarihinde, İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir şehirde, Giresun'da başladı. Giresun'da, kız arkadaşlarına laf atılması üzerine iki grubun aralarında kavga etmesi sonucunda olay mahkemeye intikal etti. İki adi suça ilişkin davada, kararlar kesinleşmiş olmalarına rağmen, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirtilmiştir.

Bu iki dava ile beraber, silahlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla Olgun Peker hakkında iletişimin dinlenmesi kararı almıştır.”

BEŞ KEZ KONUŞUNCA…

“Hemen akabinde, kendisiyle yalnızca bir defa, beraber yemek randevusu hakkında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararı alınmıştır. Buradaki amaç, Aziz Yıldırım'a yürütülen operasyonun alt yapısının hazırlanmasıdır.”

YILDIRIM TAKİPTE…

Yani… İlk önce Olgun Peker dinleniyor… Mahmut Özgener, Peker'le konuştuğu için kayda alınıyor ve en son… Aziz Yıldırım'la Özgener beş kez konuşuyor… Yıldırım teknik takibe alınıyor. Dinlemeye konu da “Silahlı suç örgütü kurmak.” Konu, şike değil!… Yıldırım'a ulaşmak.