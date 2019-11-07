Irak ve Lübnan’ı karıştıran istihbarat servislerinin hedefinde iki ülke var

✔ “Türkiye, son harekatın ardından Irak ve Suriye laboratuvarından gerekli dersleri çıkarmalı”

✔ “Irak ve Lübnan'ı karıştıran yabancı servislerin hedefinde, Türkiye ve İran olduğu görülmeli”

✔ “Cumhurbaşkanı Erdoğan, tehditlere göğüs germek için güçlü bir Meclis'le hareket etmeli”

✔ “Yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığı sağlandığı anda ayrışma ortadan kalkacaktır

1 – Türkiye ile Irak arası 1435 kilometre… Yani, 18 saat 20 dakika… Türkiye ile Lübnan arası 871.5 kilometre… Yani 11 saat 37 dakika… Arada kilometrelerce uzaklık olması, o ülkelerde yaşananların Türkiye ya da İran gibi ülkeleri de etkilemeyeceği anlamına gelmiyor! Neden mi? Anlatalım: Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı. Lübnan'da ise 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad Hariri'nin istifasına yol açtı… Geçen akşam İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan'la beraberdik. Tantan, Türkiye'nin, Irak ve Suriye laboratuvarından ders çıkarması gerektiğini söyledi: “Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk süreçlerine bakalım. Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpaslarıyla Osmanlı'dan Cumhuriyet'e güçlenen kurumların içi boşaltıldı. Halk nezdinde kurumlar güvenilmez durumda. Irak ve Lübnan'ı karıştıran yabancı servislerin hedefinde Türkiye ve İran'ın olduğunu görmek gerekiyor! İktidar başta olmak üzere muhalefet ortak hareket ederek tedbir geliştirmeli.”

“SURİYE'DE YANLIŞ HESAPLAR YAPILDI”

Sadettin Tantan deneyimli bir siyasetçi ve istihbaratı güçlü bir polis şefi. “Bu süreçte iktidar ne yapmalı?” sorusunu yönelttim, şu tespitleri yaptı: “Irak'ta da Lübnan'da da bozulan bir ekonomi var. Özellikle Irak, Amerika'nın işgaliyle etnik-mezhepsel ayrışmadan nasibini fazlasıyla aldı. İki ülkede de ekonomik kayırmacılık had safhada. Dersi bu noktada çıkarmalıyız. Çünkü Irak'ın işgali, Arap Baharı ve Suriye'de yaşananlar ortada. Suriye'de yanlış hesaplarla, yanlış merkezlerin yanlış politikalarıyla neler yaşandığını gördük.”

“ERDOĞAN, MECLİS'LE HAREKET ETMELİ”

Tantan içeride iktidar, muhalefet ve halkın nasıl ortak hareket edeceği konusunda şu çağrıyı yaptı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'den taviz koparılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı da bu noktada Meclis'i devreye sokmalı. Başkanlık sisteminin alt yapısını tekrar yeniden gözden geçirmeli. Yasama-yargı-yürütmenin bağımsızlığı sağlandığı anda ayrışma ortadan kalkar, halkı kucaklarsa tehditlere göğüs gerebilir.”

2 – “Haklı olduğumuz harekatı uluslararası kamuoyuna anlatacak bir lobimiz yok!”

Peki, Suriye'de PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra nasıl bir tablo ortaya çıktı? Tantan şunları kaydetti: “Barış Pınarı Harekatı ile ayrılıkçı Kürtler bir araya geldi. Kürt sorunu bütün dünyaya taşındı. 10 yaşındaki bir çocuk kimyasal silahla vurulmuş gibi Fransa'da tedaviye alındı. Çok net söylüyorum: Haklı bir davaya yani terör örgütüne yönelik haklı bir operasyona başlıyorsunuz… Uluslararası anlamda haklılığınızı kabul ettirecek hiçbir kurumsal altyapınız yok. Batı ülkelerinin saldırmasına karşı savunmaya neden geçiyoruz? İşte sorun burada: Türkiye, enformasyon ve bilgi savaşlarında eksikliğini gidermeli. Yabancı lobi şirketlerine ihtiyaç yok! Türkiye'nin haklılığını kabul ettirecek uzmanlar, işadamları üzerinden organizasyon yapılmalı. İstihbarat örgütlerinin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Yaygın haber alma ağlarının (istihbarat) yeniden görev tanım ve tarifi yapılmalı, nitelikli insanlarla inşa süreci başlamalı. Türkiye, uluslararası sözleşmelerden aldığı güçle, hangi ülkede varsa, terör örgütlerinin yayın organlarını kapattırabilir, el koydurtabilir. Bunun için siyasi kimliğine bakmaksızın uzman kadroları harekete geçirebilir.”

3 – İran'ın hedefinde, ABD ve eylemlere ekonomik destek veren bölge ülkeleri var

Sadettin Tantan'ın, Irak ve Lübnan uyarıları akla 30 Ekim'de, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamayı getirdi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, “Tarafları sükunete davet ediyoruz. Merkezi hükümetleri zayıflatmak isteyen yabancı güçlerin müdahalelerine izin vermemeliler” dedi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterilerden ABD ve Batılı istihbarat servisleri ile parasal destek veren bazı bölge ülkelerini sorumlu tuttu.