Kozmik Oda ihbarcısı Muharrem Köse mi?

Genelkurmay eski Adli Müşaviri Köse, askeriyede FETÖ'cü görmediğini söyledi…

Kozmik oda ihbarını yapan kişi ile Köse'nin evi arasında 350 metre mesafe vardı

Muharrem Köse… Genelkurmay eski Adli Müşaviri…Son savunmasını Asuman Aranca'nın haberinde okudunuz. Ne diyor Köse: “Aleyhime delil oluşturmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyin. Hakkımda delil olsa bugüne kadar önünüze konur, gazeteler yazardı. Size göndermeden SÖZCÜ, Star, Odatv, A Haber'e verirler, siz de basından öğrenirdiniz zaten.” FETÖ'ye karşı mücadele veren SÖZCÜ'ye kendisiyle ilgili delil olsa haber sızdırılacağını söyleyen Köse yine ‘örgüt taktiği'ni kullanıyor. Nasıl mı? İlk önce Köse'nin savcılık ifadesindeki şu ayrıntıya bakalım: “Ben darbeye iştirak etmedim. Darbe yapılacağını bilmiyordum. Benim FETÖ ile herhangi bir irtibatım yoktur. Söylenenler doğruysa, darbeyi bunlar yaptı. Fakat ben ne askeriyede birlikte görev yaptığım kişilerden, ne de sivilde irtibatlı olduğum kişilerden Fetullahçı diye ismini verebileceğim şu anda kimse yoktur.”

Genelkurmay Adli Müşaviri olmuş, Ergenekon, Kozmik Oda, 28 Şubat gibi dosyaların kilit ismi Köse, “Ne askeriyede görev yaptığım kişilerden, ne de sivilde irtibatlı olduğum kişilerden Fetullahçı diye ismini verebileceğim kimse yoktur” diyor. İnanalım mı? Devam edelim…

HSYK raporundaki telefon görüşmesi…

10 yıl önceye uzanalım… 24 Aralık 2009'da, bir ihbar üzerine Ankara'da, Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda görevli Albay E.Y. B. ile Binbaşı İ.G., dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da oturduğu Çukurambar semtinde polisler tarafından gözaltına alındı. Subayların, Arınç'a ‘suikast' yapacağı iddia edildi. Bu gözaltılar bahane edildi ve mahkeme kararıyla devletin çok gizli bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay'a bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'na girildi. Aramalar 25 gün sürdü. Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'ndaki 11 ve 16 numaralı odaları dönemin 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Kadir Kayan, Özel Yetkili Savcı Şemsettin Özcan ve Savcı Mustafa Bilgili aradı. Darbe girişiminde 1 ay önce Haziran 2016'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişi Ali Rıza Karakan çarpıcı bir rapor hazırladı.

TELEFONU NEDEN KAPANDI?

Karakan'ın raporuna göre, Kozmik Oda ihbarını yapan kişi ile Köse'nin evi arasında sadece 350 metre mesafe vardı. İhbarcı, Keçiören'deki bir telekom firmasına ait sabit telefondan polisi aradıktan hemen sonra Köse'yi de aramıştı. Köse'nin telefonu bu görüşmenin ardından ulaşıma kapandı. Raporda Köse'nin, ihbarcıyı tanıdığının anlaşıldığı vurgulandı.

Yanıt alınamamış soru şu: Kozmik Oda ihbarcısı Muharrem Köse mi?

KKK Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu: Aklımızla alay etmeyin Köse darbeyi biliyordu

Tarih 7 Eylül 2018… 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında adli müşavir, hakim ve savcı olarak görev yapan isimlerin yargılandığı davanın 7'nci celsesi… Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada İzmir casusluk kumpası sanıklarından ve FETÖ'nün her dönem hedef aldığı bugünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu tanık olarak dinlendi.

‘GERÇEĞİ ANLATACAĞIM'

Yüzbaşıoğlu açıklamalarına, “Ben 5 duyu organımla tanıklık yapacağım. ‘Söyleniyordu, duymuştum' değil, gerçekten gördüklerimi, bildiklerimi söyleyeceğim” diyerek başladı: “Muharrem Köse çok genç olmasına rağmen müşavir oldu. Askeri yargıda kıdem, rütbe çok önemlidir. Kozmik Oda operasyonu sırasında Yargıtay'da ama ne ilgisi varsa, Savcı Mustafa Bilgili'nin odasında görülüyor. Askeri hakimler her yerde komutanları yönlendirir. Okşan Çiğdem ifadesine, Kozmik Oda hard diskinin savcılığa verilmemesi yönünde görüş yazdığını, Köse'nin verilmesini istediğini bildiriyor. Gitse, ‘Bu verilmemeli, çünkü bu TSK'nın namusu' dese Genelkurmay Başkanı, ‘Verilsin' demezdi. Askeri yargı ile tasfiyeler yapılarak, bugün darbeden yargılananlar işbaşına getirildi.

Doğru düzgün mesaiye gelmeyen Köse, 15 Temmuz'da tam gün orada, bekliyor. Silahların gölgesinde kendisine görev tevdi ediliyor. Kimse aklımızla alay etmesin, darbeyi biliyor.”