Küçükkaya’yı 2008’de yasa dışı dinleyen ilk isim Zekeriya Oz’dü

Ekrem İmamoğlu'yla bir otelde buluşması medyaya sızdırılan İsmail Küçükkaya da FETÖ mağduru

2008'de ‘Karargah Evleri'nde Zekeriya Öz'e, 2009'da FETÖ'cü polis şeflerinin ‘VIP Kulağı'na takıldı

1 – Tarih 18 Temmuz 2008…Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya imzalı haber Türkiye'nin gündemine oturur. Akşam'ın manşeti şöyledir: “6'sı kurmay albay 20 subaya Ergenekon sorgusu…” Haberi okuyalım: “… Ve Ergenekon görevdeki subaylara uzandı. Hava Kuvvetleri Savcılığı TSK içinde illegal yapılanma olduğunu gösteren gizli belgeyi incelemeye aldı. Şok gelişme, 3 yıl önce hazırlanan MİT raporuyla başladı. MİT'e göre, Hava Kuvvetleri'nde illegal örgütlenme vardı. 6'sı kurmay albay, 20'den fazla subay, askeri öğrenci ve sivil memur bu yapılanmada yer alıyordu. Belge, ‘çok gizli ve kontrollü' damgasıyla Genelkurmay'a gönderildi.”

Küçükkaya'nın haberindeki belge benim de zaman zaman yazdığım ‘Karargah Evleri' belgesiydi.

‘ÖZ BELGEYİ BANA GÖSTERDİ'

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fetullahçılara göre İşçi Partisi'nin merkezinde olduğu, Hava Kuvvetleri'nde ‘Ergenekon' benzeri sözde bir örgütlenmeyi araştırıyordu. İşte bu belge Akşam Gazetesi'ne sızınca ortalık karıştı. Sözü Ahmet Zeki Üçok'a bırakalım: “Sızdırma ilk önce Hava Kuvvetleri'nden bilindi. Ben de o dönem bütün HTS'lerimizi istettim ve bizden çıkmadığı anlaşıldı. Karargah Evleri soruşturmasının başında görev uyuşmazlığı sorunu yaşadık. Beşiktaş Adliyesi'ndeki odasında Zekeriya Öz ile görüştüm. Öz bana Akşam Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'yı dinlettiğini, Genelkurmay'dan üst düzey birinin bu buluşmayı ona söylediğini anlattı. Dinleme belgesini bana gösterdi. Ancak dinlemenin kararı yoktu. Yani yasa dışıydı. Savcı Öz mahkeme kararı olmadan Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Zeki Salih Çolak'ı bile dinletti. Ben de belgeyi ısrarla istedim ve ‘Genelkurmay'da göstereceğim ve senin de sızdırmadığın kanıtlanacak' dedim. Belgeyi verdi. Bu belgeyi aynı zamanda Karargah Evleri dosyasına ‘yasa dışı' dinlemenin kanıtı olarak koydum.448 numaralı belge!” Peki Öz neden Küçükkaya'yı dinlemeye aldırmış? Çünkü, kimlerle irtibatlı olduğunu ortaya çıkaracak ve Ergenekon'a bağlayacaktı. Küçükkaya sadece ‘Karargah Evleri'nden dinlenmedi…

‘VIP' DİNLEME LiSTESiNDEKi 160 ÜNLÜ iSiMDEN BiRiSi DE iSMAiL KÜÇÜKKAYA'YDI

2 – Tarih 3 Aralık 2014… Türkiye, Hürriyet Gazetesi'nden Toygun Atilla'nın haberiyle sarsılır: ‘VIP Kulak!'…

Türkiye'nin ünlü işadamları, gazetecileri, rektörleri ve eski komutanların da aralarında bulunduğu 160 kişinin telefonlarının IMEI numaraları üzerinden, ‘terör ve organize suç örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle' dinlendiği ortaya çıkar. Çoğu kod isimlerle alınan mahkeme kararlarının ardından 2008-2009 yılları arasında yapılan telefon dinlemeleri İstanbul Emniyeti tarafından ‘istihbari dinleme' çerçevesinde gerçekleştirilir.

LİSTEDE HERKES VARDI

Listede Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, işadamları Ali Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Genelkurmay eski Başkanları Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri eski komutanları gazeteciler Uğur Dündar, Mehmet Yılmaz, Yılmaz Özdil, Tufan Türenç, Can Dündar, Faruk Bildirici, Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya, Şirin Payzın, gibi isimler vardır.

İçişleri Bakanlığı'ndan Başmüfettişler Selim Kutkan ve A. Turgay Alpman'ın hazırladığı raporda iş, basın, siyaset, akademi dünyasından 160 tanınmış kişinin Ergenekon terör örgütü, İBDA/C terör örgütü ve diğer organize suç örgütleriyle irtibatı oldukları iddiasıyla ‘istihbari dinleme' adı altında dinlendiği belirtilir.

‘İsmail' olarak dinlenen gazeteci Küçükkaya da müşteki olur ve davaları İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde halen sürmekte.

‘Dün takip edenler bugün yargılanıyor bugün sızdıranlar da yarın hesap verebilir'

3 – İsmail Küçükkaya'nın avukatı İlkay Sezer, “Devlet içine yerleşen ve devlet imkanlarını kullanarak İsmail Küçükkaya'nın ve Koç Ailesi dahil kamuoyunca tanınan birçok kişinin telefon görüşmelerini kayda alan ve takip eden kişiler bugün FETÖ davalarında yargılanmakta” dedi. Aynı zamanda İlker Başbuğ'un da avukatı olan Sezer şöyle konuştu: “Gerek telefonları dinlenen kişiler gerekse devlet imkanlarını kullanarak iletişimi takip eden kişilere bakıldığında, amacın kamuoyunun nabzının tutulması ve kişilerin özel hayatlarına ilişkin bilgilerin toplanması olduğu anlaşılmaktadır.”

“FETÖ'CÜ TAKTİĞİ”

“Geçmişte örgütün talimatları ve amaçları doğrultusunda hukuka aykırı işlem yapan polisler ile hakim ve savcılar yıllar sonra da olsa yargı önünde hesap veriyor. FETÖ taktiği olarak nitelendirebileceğimiz bu hukuka aykırı işlemlerin benzerlerinin günümüzde de yaşandığını görmek üzüntü verici.”

DEVLET ELİYLE…

“Devletin imkanlarını kullanarak kişisel verileri temin eden ve siyasi amaçlarla bunları basın organlarına sızdıranların da bir gün yasalar önünde hesap verebileceklerini düşünmelerini, hukuk devletinin gereğine uygun davranmalarını tavsiye ederim.”