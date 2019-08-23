MiT kimliğini Fetullah öptü MiT imamıyla gizli görüştü Mahkeme ‘Casus değil’ dedi

✔ MİT'te, Özel Kalem Müdürlüğü'ne kadar yükselen İdris Karagöz FETÖ'den tutuklandı, casusluktan beraat etti

✔ Gerekçeli kararda, Karagöz'ün bağlı olduğu ‘imam' ve yaptığı görüşmeler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı

✔ 19 yıl önce MİT'e girdikten sonra Fetullah Gülen'e mavi kimliğini öptürdüğü ve duasını aldığı tespit edildi

✔ Ancak… Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karagöz'ün casusluk yaptığına dair delil olmadığı kararını aldı

1 – “Birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz aslında, hiçbir şey, diye aklından geçirdi Smiley. Her ne kadar birlikte yaşasak, günün herhangi bir vaktinde, ister gündüz, ister gece, karşımızdaki kişiyle birbirimize içimizdeki en gizli, en derin düşünceleri söylesek de hiçbir şey bilmiyoruz.” Polisiye ve casusluk yazarı John Le Carre, “Ölüme Çağrı” kitabında böyle konuşturmuş kahramanını…

Gerçekten, işin içine ‘istihbarat' girince kimse kimse hakkında bir şey bilmiyor! 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sürecinde de yaşamadık mı? En yakın dostlarımızın FETÖ adına hareket ettiğini öğrenmedik mi? Ya da devletin zirvesinde görev almış yaverleri okumadık mı? Anca…

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bir dönem özel kalem müdürlüğünü yapan İdris Karagöz'le ilgili Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31 Temmuz'da verdiği karar ve gerekçesi herkesi şaşırttı. Neden mi? FETÖ'den yargılanan Karagöz, “Anayasal düzeni ihlal”, “casusluk” suçlarından beraat ederken “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yani, MİT'in içine sızan FETÖ'cü Karagöz'ün ‘casus' olmadığı mahkeme tarafından kabul edildi! Karagöz'le ilgili ‘casusluk' delilinin olmadığı belirtildi.

Bu karar, devletin ve mahkemelerin daha önce aldığı kararlara ters! Çünkü.. Örgütün adı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) değil mi? Yani… FETÖ/PDY…

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir ‘paralel devlet' kurulduğu tespit edilmedi mi? Peki bu ‘paralel devlet' MİT'e adamını neden yerleştirdi? Yanıtı ‘casusluk' tanımında: “… Bir devletin gizlerini öğrenip kendi devletine ya da başka bir devlete bildiren… Bir kuruluşun, bir kimsenin gizlerini öğrenip, belli bir amaçla başka kuruluşa, kimseye ileten kişi.”

O zaman Ankara 23. Ağır Ceza'nın gerekçeli kararına uzanalım…

MiT kimliğini 19 yıl önce alıp örgüt liderlerine koşmuşlar…

2 – Gerekçeli kararda, FETÖ üyeliğinden tutuklanan İdris Karagöz'le ilgili tespitler çok önemli. Bu tespitlerden sonra da Karagöz'ün neden MİT'e yerleştirildiği net olarak anlaşılıyor. Okuyalım:



MESLEKTEN ÇIKARILDI



1.Tespit: Sanık İdris Karagöz'ün Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapar iken FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla meslekten çıkarıldığı anlaşılmıştır.



GÜLEN'E İKİ MİT'Çİ GİTTİ



2.Tespit: MİT'çi G.C., 19 yıl önce kimlik kartını Fetullah Gülen'e arz etti, kendisinden dua aldı, Gülen öpüp başına koyarak kimliği kendisine verdi. İdris Karagöz de mavi kimliğini Fetullah Gülen'e arz etti.



ÖRGÜTÜN RİTÜELİ…

3.Tespit: Tanığın, kimlik okutmaya ilişkin ifadesi, birçok soruşturma dosyasında örgüt hakkında beyanda bulunan kişilerin beyanıyla örtüşüyor. Bu ritüelin örgüt liderinin (Fetullah Gülen) Türkiye'de bulunduğu sıralarda örgütün önemli bir ritüeli olduğu, bu bağlamda da tanığın beyanının gerçeklerle örtüştüğü düşünüldü.

Bu tespitlere karardan bir bilgi daha ekleyelim…

İşin bam teli de burası!

İdris Karagöz, bağlı olduğu ‘MiT imamı' ile sık sık görüşmüş

3 – Tarih 19 Haziran 2016…Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin isteği üzerine İdris Karagöz'le ilgili ‘soruşturma raporunu' mahkemeye gönderir. Gerekçeli kararda raporla ilgili şu değerlendirme yapılır: “…Bu soruşturma raporunda özetle; sanığın görevinden uzaklaştırıldığı… Hakkında gelen bir ihbar neticesinde ihbarın içeriği ciddi görülerek idari soruşturmaya başlanıldığı…

Yapılan çalışma sonucunda hususi abi (MİT mahrem abisi) olarak değerlendirilen Atila Öztürk'e bağlı kişilerden birisinin de MİT mensubu İdris Karagöz olduğunun anlaşıldığı…

İdris Karagöz'ün GSM hattının 0539… olduğu, fakat bunun dışında operasyonel hat olarak 0539 26… numaralı hattı kullandığı… Karagöz'ün bu operasyonel hat ile Atila Öztürk'ün kullandığı operasyonel hat olan 0539 26… numaralı hatla irtibat kurduğu anlaşılmıştır.

Karagöz'ün kullandığı operasyonel hat ile Atila Öztürk'ün kullandığı operasyonel hattın kaydının aynı tarihte 22 Mayıs 2010 tarihinde açıldığı… İdris Karagöz'ün kullandığı operasyonel hat ile G.C.'nin kullandığı 0539 91… numaralı operasyonel hat arasında iletişim olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.”