Mücahit Ören, PKK ve FETÖ destekçisi ABD’li kuruluşa üye

ABD'NİN ETKİLİ KURULUŞU ATLANTİK KONSEYİ… 2007'DE VE 2014'TE PKK'YA AÇIK AÇIK ÖZGÜRLÜK İSTEDİ…

FETÖ'CÜLERE YAPILANLARI ELEŞTİRDİ, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI. ABD VATANDAŞI ÖREN DE BU KONSEYİN ÜYESİ…

Dünyaya yön vermeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nde neden 1777 düşünce kuruluşu var? Washington-New York ekseninde kurulan bu kuruluşlar ne yapıyor? Amaçları ne? Ortak özellikleri, ABD yönetimlerine yön vermek hatta yoldan çıkanları hizaya getirmek. Hatta siyasi-kültürel olarak ele geçirmek istedikleri ülkelerden de ‘ajan' devşirmek… Bu ‘düşünce kuruluşlarından' önemli olanları ise bir elin parmağını geçmez…Örneğin… 1921'de New York'ta petrol zengini John Davison Rockefeller tarafından kurulan CFR-Council on Foreign Relations/Dış İlişkiler Konseyi… Yüzlerce siyasetçi, gazeteci, iş insanı bu kuruluş altında hareket ediyor. AKP'nin ilk dönem en etkili ismi Cüneyd Zapsu, o dönem Akşam Gazetesi'nde yazan Güler Kömürcü'ye CFR'nin Ankara'daki toplantısını şöyle anlatmıştı: “Dedi ki Zapsu:… ‘Amerika'nın asıl karar vericileri ile bir araya geliniyor. ‘Kalıcı' karar vericilerle irtibat kuruluyor. CFR üyeleri sadece ABD değil, dünyanın ‘kalıcı' karar vericileri, top 5'indendir.” Peki Türkiye'nin CFR'si yok mu? Var. Onu başka zaman anlatacağız. Konumuz bugün ve sonrasında başka…

2007'DEN BU YANA ETKİN

Bu düşünce kuruluşlarından birisi de Atlantik Counsil. (Atlantik Konseyi) 1961'de Washington'da kuruldu. Konsey, PKK'ya özgürlüğü savunuyor, FETÖ'cü polislere sahip çıkıyor. Hatırlayın… 15 Ekim 2007 tarihli “PKK'nın silahsızlandırılması, dağıtılması ve (topluma) yeniden entegre edilmesi” raporuyla dikkat çeken bir isim vardı: David Phillips… İşte bu konseyin etkili ismi, Türkiye üzerine çalışmalar yapmasıyla tanınıyordu. Devam edelim…

Konseyin etkili araştırmacısı David Phillips: PKK terör örgütü listesinden çıkarılmalı, YPG'ye silah verilmeli

Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Barış ve İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü olan David Phillips,19 Kasım 2014'te de“Irak Kürdistanı, yani dünyada bundan sonra ilan edilecek ilk bağımsız devlet olacak” dedi. City University Of New York'a bağlı City College of NY Anthropology Bölümü öğrencilerine “ekstra kredi” niteliğinde Kobani konulu iki saatlik ders verildi. Basına kapalı olan etkinliği yalnızca Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi muhabiri izledi. Ev sahibi olarak açış konuşmasını yapan Antropooji Bölümü profesörü Stan Thangaraj'dan sonra söz alan Phillips, ABD yönetiminin Kürt politikalarında bir an önce değişime gitmesi gerektiğini ifade etti. PKK'nın “terör örgütü” listesinden çıkartılmasını isteyen Phillips, PYD ile ilişki geliştirilmesi ve “Irak Kürdistan Bölgesi”nin bağımsızlığına destek verilmesini istedi. Kobani'den sonraki gelişmeleri sıralayan Phillips, ABD'nin YPG'ye silah yardımı ve PYD ile görüşmesinin önemine işaret etti. Phillips, “Bu süreçte yaşanan gelişmeler Suriye Kürtleri ile PKK'yı bir araya getirdiği gibi, Irak Kürtleri ile bir araya gelmelerini ve dolayısıyla Kürt birliğini de sağladı” diye konuştu. Phillips şu skandal cümleye de imza attı: “Türkiye'nin 2012'den sonra IŞİD ve cihatçı gruplarla ilişkileri hakkında yeterince kanıt var.”

Konseyin Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Aaron Stein: Emniyet, FETÖ'cü polislere yapılan operasyonla zayıfladı

Atlantik Konseyi'nin Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Aaron Stein'e geçelim. 18 Ekim 2016'da The Atlantic adlı haber sitesinde Fetullahçı polisleri şöyle savundu: “Türkiye aynı anda Gülen takipçileri, PKK ve DEAŞ'la mücadele etmek zorunda. Emniyet istihbaratı, operasyonlar kapsamında tutuklanan polis memurlarının ardından zayıfladı.”

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

FETÖ mensubu emniyetçilere yapılan operasyonları eleştiren Stein, 23 Şubat 2018'de de Alman Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye politikasını şöyle eleştirdi: “Afrin‘de zannedersem 34 kayıp verildi… Kayıplarda artış var. Buna ek olarak bir de Kuzey Irak'taki sorunlar var. PKK sorununu kesinlikle şiddetlendirebilir, minimumda da Kürtleri Türk hükümetine karşı öfkelendiriyor. Türkiye geçici bir süre için Afrin'de asayişi sağlayabilir…”

Stein daha da açık konuştu: “Ben kişisel olarak Erdoğan'ın kazandığını düşündüğünü zannediyorum. Ellerindeki istatistikleri ona getiriyorlar ve istatistiklere bakınca Türk Ordusu ortalığı duman ediyor. Ancak istatistikler, ordu bir an için başarılı olsa bile insanların kalplerini ve sempatilerini kazanmak bağlamında gerçekleri maskeliyor.”

Peki gelelim ABD vatandaşı Mücahit Ören'in Atlantik Konsey'le olan bağına… Şaşırmayın…

Mücahit Ören'in biyografisine bakın

İhlas Holding'in kurumsal internet sitesine girin ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'in biyografisine bakın. Okuyalım: “Yayınlanmış birçok makalesi bulunan A. Mücahit Ören… Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların üyesidir. Ören, 1995 yılından beri Letonya Cumhuriyeti New York Eyaleti Fahri Konsolosluğu'nu yürütmektedir.” Atlantik Konseyi'nin üyesi Ören… İlginç değil mi? Değil. ABD vatandaşılığını seçen birisi için hiç değil? Ancak…'Yerli-milli' kavramını her gün gündeme getiren bir ‘cemaat' için kabul edilebilir mi?

‘YENİ LAWRENCE'LAR KİM?

Hatırlatalım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim 2014'te Marmara Üniversitesi'nin akedemik yılı açılış töreninde şöyle konuşmuştu: “Hizmet eri görünümünde, gazeteci- yazar görünümünde, terörist görünümünde yeni Lawrencelar'ın (İngiliz casusu) çabaladığını görüyoruz. Hizmet diyerek, basın özgürlüğü diyerek Sykes-Picot anlaşmalarını yapanlar var.”

Erdoğan'ın dediği ‘Yeni Lawrence'lar , ABD'ye hizmet edenler kimler?