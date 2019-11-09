PKK/YPG dostu büyükelçi 2006’da Beşar Esad’ı yıkma planlarını hazırlayan isim

✔ Roebuck, Deyrizor'daki petrol sahasında, PKK'lı Kobani'yle birlikte toplantıya katıldı

✔ Roebuck, YPG'li Mihemed'i hastanede ziyaret etti. “Sen çok cesur bir kadınsın “dedi

✔ Roebuck, Kandil'in Suriye'ye gönderdiği PKK'lı Şervan Derviş'le özel görüşme yaptı

✔ Roebuck, 2006'da Esad'ı yıkma planları hazırladı. WikiLeaks belgeleri ortaya çıkardı

Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'nin yardımcısı William V. Roebuck…

1 – PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle teması sağlayan ana aktör!

Ve dün bir sızıntı yaşandı…

3 BİN 200 KELİME…

New York Times, 3 bin 200 kelimelik bir iç yazışmaya ulaştı. Gazete, Roebuck'un, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na sert eleştiriler yönelttiğini ve insan hakları örgütlerinin Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin Kürt esirleri öldürdüğü iddialarına arka çıktığını yazdı. Ve…

Roebuck, “Türkiye'nin ödemelerini yaptığı silahlı İslamcı gruplar, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunda, etnik temizlik konusunda bilinçli bir çaba ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı. Roebuck, bölgede yaşananların ancak savaş suçu ve etnik temizlikle izah edilebileceğini savundu. Kim bu Jeffrey'in yardımcısı? İlk bilgiyle başlayalım…

PKK'nın ŞEREF KONUĞU

Tarih 23 Mart 2019… William Roebuck, Deyrizor'da bulunan ve ABD'nin PKK/YPG'yle işgal ettiği Ömer Petrol Sahası'nda, PKK'lı Mazlum Kobani'yle birlikte toplantıya katıldı.

ABD adına açıklama yapan Roebuck, “Suriye halkına DEAŞ'ın yenildiğini ve işgal altındaki bölgelerin kurtarıldığını duyuruyoruz” dedi. ABD'nin de 59 ülkenin yer aldığı IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon'daki rolünden gurur duyduğunu söyleyen Willimam Roebuck,şunları söyledi: “Başından beri netiz. Koalisyon'un, DEAŞ'ın yok edilmesi için çalışmalarına destek olacağız. Başkan Donald Trump, Suriye'de gerekli her şeyi yapacağımızı söyledi.”

2 – William Roebuck'tan önce bu yalanı Foreign Policy 17 Ekim'de söylemişti

‘Stratejik ortak' Amerika Birleşik Devletleri de William V. Roebuck gibi mi düşünüyor? Yani…

Türkiye'nin, Suriye'de, PKK/YPG'ye karşı 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü YPG'nin, 17 Ekim'de başlattığı psikolojik savaşın destekçisi mi?

Evet! Açık destek verdi!

17 Ekim günü, YPG yandaşları, “kimyasal silah ve fosfor bombası” gibi yasaklı silahlar kullanıldığı yalanını dolaşıma sokmaya çalışmıştı. Tutmadı… Ancak…

24 Ekim'de bu köşede yazmıştım: PKK/YPG'nin ‘psikolojik savaşa' başladığı gün önemli…

Çünkü… 17 Ekim'de, ABD dış politikasına yön veren Foreign Policy'de çıkan ‘özel haber' şöyleydi: “Türk destekli kuvvetler ‘Beyaz Fosfor' kullanıyor…” Amerika'nın ‘derin devleti' olarak değerlendirilen Council on Foreign Relations yani Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Policy, Türkiye'yi, “savaş suçlusu” ilan etmek için YPG'yle aynı gün harekete geçmişti! Yazıda “Beyaz fosfor kullanıyorsa bu savaş suçu olabilir” denilmişti…

Roebuck'un cümleleriyle, aynı değil mi?

3 – Kandil'den gelen teröristle özel görüşme yapan ABD'li

Tarih 5 Kasım 2018… Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab ve Tel Abyad'dan Türk birliklerine yönelik saldırılar sonrası sınır bölgesinde 17 PKK'lı öldürüldü, çok sayıda terörist de yaralandı. Yaralananlar arasında PKK/YPG'nin ‘gazeteci' diye nitelendirdiği Gülistan Mihemed de vardı. Mihemed, Tel Abyad'da yaralandıktan sonra tedavi için Münbiç'teki bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE ÖZEL ZİYARET

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcilerinden biri olan William Roebuck, Gülistan Mihemed'i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Roebuck'un yaralı kadına, “Sen çok cesur bir kadınsın. Çabuk iyileş” dediği ortaya çıktı.

Daha sonra da YPG'nin Münbiç Askeri Konseyi'ni ziyaret eden Roebuck, Kandil'in gönderdiği PKK'lı Şervan Derviş'le görüştü.

NOT: YPG'nin Suriye'deki kadrosunu Kandil'den gelenler oluşturuyor. Bu resmi raporlarda yazılı.

4 – Roebuck'un şifreli yazışmasının kodu: Cable: 06DAMASCUS5399_a – WikiLeaks

Tarih 10 Eylül 2015… Dünyayı sarsan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ‘The WikiLeaks Files' adlı kitabında birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Assange'ın ifşa ettiği önemli belgelerden biri, Washington'daki Esad'ı devirme planlarının Arap Baharı öncesine dayandığını ortaya koydu.

Wikileaks belgeleri ile ses getiren önemli dosyalardan birisi de 2006 yılında Amerika'nın Şam Büyükelçisi olan William Roebuck'un Suriye özelinde Washington'a sunduğu bilgiler olmuştu.

Söz konusu sızdırılan belgeler Amerika'nın bölgedeki gizli operasyonlarını ve planlarını net bir şekilde açığa koymuştu. William Roebuck'un 13 Aralık 2006'da hazırladığı Suriye dosyası içerisinde yer alan temel başlıklar şöyleydi: “… Beşar Esad ve etrafındaki karar alıcı küçük grubun özgüvenleri eskisinden daha çok. Şam yönetimi içerisindeki bu küçük karar alıcıları Amerikan çıkarları doğrultusunda yanlış kararlar almaya zorlayabiliriz.

Sünniler özellikle fakir yerleşim bölgelerinde İran etkisi ile artan Şii nüfustan rahatsızlık duymakta. İran'ın Suriye'de devam eden ticari faaliyetleri ve yaptığı camilerde bu gruplarda endişe yaratmakta. Mısır ve Suudi Arabistan bu konuda ortak hareket etmekte. Ve biz Amerika olarak bu işbirliğine destek vermeliyiz.

Kürtlerin şikayet ve sorunları daha fazla dile getirilerek diğer Arapları rahatsız etmeyecek şekilde desteklenmeli. Arap ve Kürt gruplardan ittifak oluşmalı.