Polis şefinin kafasına sıkan subayın masum olduğunu savundu!..

Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'i bile geçti

Darbeci Erkan Öktem, 15 Temmuz'da Jandarmayı yönetti, Turgut Aslan'ı vurdu

Mahkemede inkar etti… Görüntüler ve ifadelere rağmen aklama işini Arslan yaptı

1 – Dr. Paul Joseph Goebbels… Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşı ve felsefeci… 1933- 1945 yılları arasında Almanya'da, Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yaptı. Goebbels, kitlesel propagandanın ‘Büyük Yalan' olarak bilinen tekniğini kullanmadaki ustalığıyla biliniyor. 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmelerinin ardından 13 Mart 1933'te Propaganda Bakanı oldu. İlk işi Yahudiler ve Nazi karşıtı yazarlar tarafından yazılmış tüm kitapları Berlin'in Bebel Meydanı'nda yaktırmak oldu. Goebbels'in tanıtım ve propaganda ilkelerinden aklımıza gelenlerden bazıları şöyle: “… Yalan söyleyin mutlaka inanan çıkacaktır. Olmazsa yalana devam edin. Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar. Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser ve savunur. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır.”

‘ASKERLER İÇİN AĞLADIM' YALANI

Fetullah Gülen… Amerika Birleşik Devletleri'nin BBC'si National Public Radio'daki röportajına bakalım… 12 Temmuz 2017'de Gülen şöyle diyor:

“… Ben yine yeminle temin ediyorum ki o polislerin, savcıların, hakimlerin yüzde birinin onda birini bile tanımıyorum. Harekete sempati duyuyor olabileceklerinin farkındayım. Bu yaşta yalan söylemeye ihtiyacım yok…”

Yalan ve Gülen… İki kelime yan yana gelince, akla, Gülen'in 2016'da, Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Zeit Gazetesi'ne verdiği röportaj geliyor.

Okuyalım: “…Birden bire subay ve generaller bile kelepçelerle mahkemeye çıkarıldılar. Bu görüntüler karşısında ağladım.” Yani… “Devletin kılcal damarlarına girin” talimatı veren, “Gerekirse alkol alın, eşlerinizin başını açın” diyen Fetullah Gülen, 2000'lerdeki Goobbels değil mi? Cevap net ancak… Yanıtını, ‘gazeteci' bir müridi üzerinden verelim!

Görüntülere rağmen nasıl yalan yazdı?

2 – Darbe girişiminin 3'üncü yılında, hakkında yakalama kararı olan ve ABD'de yaşayan Kanaltürk eski Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, Fetullahçıların kurduğu bir internet sitesinde şöyle yazdı: “… Bugüne kadar sayısız iddianame okudum… Malum olduğu üzere Emniyet Terör Daire Başkanı Turgut Aslan koruma ve şoförüyle 15 Temmuz akşamı 22:16'da Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. İçeriye girmesine izin verilmeyince Jandarma Harekat Başkanı Tümg. Arif Çetin'le görüşmeye geldiğini söyledi ve içeri alındı. Derdest edildi ve ertesi sabah polisin operasyonu sırasında çıkan çatışmada ağır yaralandı. Koruması ise hayatını kaybetti.”

Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels yaşasaydı “Bu kadar yalanı ben bile söyleyemem mi?” derdi yoksa “Gülen müritlerini iyi yetiştirmiş” cümlesini mi kurardı? Neden mi? “Polisin operasyonu sırasında çıkan çatışmada ağır yaralandı” cümlesi yalan…

Görüntüler var…

16 Temmuz'da, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbe girişimini yöneten Kurmay Albay Erkan Öktem, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruması polis memuru Hasan Gülhan'ı 06.02'de karargahtan çıkarıyor…

Sonra ne mi oluyor?

KRİTİK TOPLANTI

Turgut Aslan, 5 Aralık 2018 tarihli ifadesinde, üst düzey emniyet yetkilileriyle FETÖ mensubu askerlerin gözaltına alınması için düzenlenen toplantıda olduğu esnada askeri hareketlilik yaşandığını anlattı. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Arif Çetin ile karargahta görüşmeye karar verdiklerini kaydetti. Aslan, Jandarma'da içeri girmelerine izin verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine nizamiyeden ayrılacakları esnada bir grup askerin kendilerini durdurarak gözaltına alındıklarını söyledi.

Peki karargaha girdiklerinde ne oldu?

‘Konuşan olursa kafalarına sıkın'

3 – Sözü Turgut Aslan'a bırakalım: “… Önce kalabalık bir salonda bekletildik. Kelepçenin bileğimi sıktığını, gevşetmelerini söyledim. Üniformalı bir asker, ‘Konuşan olursa kafasına sıkın' talimatı veriyordu. Bu şekilde bir zaman sonra üst kattaki başka salona götürüldük. Burada rütbeli askerler de rehin tutuluyordu.”

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Aslan, sabah saatlerinde salona gelen birinin, “Alın bunları” dediğini belirtti. Elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı şekilde kollarından çekiştirilerek infaza götürüldüklerini kaydeden Aslan şöyle devam etti: “İlk anda sanık Erkan Öktem, diğerlerine ‘Kafanızı çevirin, bizi tanımasınlar' diye emir verdi. Bizi götürdükleri yerde gözlerimi açtılar, kafamı eğdiler. Sonra kafama silah doğrulttuklarını hatırlıyorum. Beni hangisinin vurduğunu bilmiyorum. Emirler veren ve bize ‘Oturun' diyen sesin sahibinin, gece boyunca darbe teşebbüsünde komutayı sağlayanın, daha önce sıklıkla gittiğim Jandarma Genel Komutanlığının özel kalem müdürlüğünde görevli Erkan Öktem olduğunu teyit ettim. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri yaşadım.”

Turgut Aslan bunları anlattı… Ancak…

Öktem, darbe gecesi odasından hiç çıkmadığını iddia etti. Bu ifade darbeci subayların mahkemede verdikleri ifadelerle benzerdi. F-16 kullanan pilot bile “Bomba atmadım” yalanını savunmuştu.

O zaman darbeci Öktem'i yalanlayan bir ifadeye bakalım…

Turgut Aslan'ın vurulma anını darbeci teğmen anlattı:

Albay Erkan Öktem MP-5 ile Aslan'ı ve korumayı vurdu

4 – Turgut Aslan'ın başından vurulma anını gören ve olayın faillerinden sanık eski Teğmen İrfan Çakmakçıoğlu, hazırlık aşamasındaki ifadesinde infaz anını şöyle anlatmıştı: “Kulübe şeklindeki binaya girdik. Albay (Erkan Öktem) camdan dışarıyı gözetlememizi söyledi. Biz de rehinelere (Aslan ile Gülhan) ve albaya arkamızı dönerek dışarıyı gözetlemeye başladık. Bu arada albayın elinde MP-5 tabanca bulunmaktaydı. Hemen sonra arkamızdan iki sefer silah sesi geldi. Sırtımı dönerek baktığımda rehinelerin yere düşmüş olduğunu, albayın başlarında dikildiğini gördüm!”

Jandarma Genel Komutanlığı iddianamesinde ise olaya ilişkin, “Kriminal raporuna öre Erkan Öktem'in polis memuru Hasan Gülhan'ı şehit ettiği ve Turgut Aslan'ı öldürmeye teşebbüs ettiği suçlarını işlediği anlaşılmıştır” tespitine yer verildi.

NOT: Adem Yavuz Arslan'ın yazısındaki ayrıntıları, kimden beslendiğini, cuma günü anlatacağım…