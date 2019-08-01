S-400 teslimatı başladı ABD, YPG mesajı verdi PKK saldırılarını artırdı

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına 12 Temmuz'da başlandı

PKK terör örgütü, 12 Temmuz'dan sonra sivil-asker 12 vatandaşımızı şehit etti

ABD'li general, 22 Temmuz'da, PKK'lı Şahin Cilo'yu ziyaret etti, fotoğraf verdi

1 – Dış politikada yapılan hamlelerin hiçbiri tesadüf olmaz. Özellikle Türkiye gibi ‘ateş çemberi' içinde yer alan ülkelerin atacağı adımlar küresel ölçekte herkesi ilgilendirir. Bu kısa tespitin ardından, 12 Temmuz'a dönelim. Türkiye ile ABD arasındaki krizi tırmandıran S-400 hava savunma sisteminde teslimat süreci başladı. Teslimatı ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında sistemin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” denildi. Aynı günün akşamı PKK'nın yuvalandığı Kuzey Irak'a Pençe-2 Operasyonu başladı! Ve süreç hızlandı…

14 Temmuz: Hakkari'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

15 Temmuz: Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken, teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi hayatını kaybetti.

15 Temmuz: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

16 Temmuz: Irak'ın kuzeyinde teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 1 asker şehit oldu.

17 Temmuz: Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının bulunduğu restorana susturuculu silahlarla saldırı düzenlendi. Konsolosluk çalışanı Osman Köse şehit oldu. Saldırıyı PKK terör örgütü düzenledi.

19 Temmuz: Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

19 Temmuz: Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit düştü.

23 Temmuz: Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sürücü hayatını kaybetti.

26 Temmuz: Hakkari'nin Çukurca sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Şimdi bunlar tesadüf mü? Türkiye, savunma sistemini güçlendirmeye başlarken PKK saldırılarını artırıyor.

Tesadüflere bakmaya devam edelim…

2 – ABD, PKK ile el sıkıştı

Tarih 13 Mart 2016… Ankara Güvenpark'ta otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen saldırıda 36 kişinin hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı PKK'nın ‘kontrgerillası' TAK üstlendi. Bu saldırının ardından aralarında PYD'nin eski lideri Salih Müslim ile PKK yöneticilerinin de bulunduğu 144 kişi hakkında dava açıldı. 22 Temmuz 2019'da ise Müslim ve PKK'lılar hakkında İnterpol tarafından çıkartılan kırmızı bültenler iptal edildi.

PKK saldırıları artarken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi. 22 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Aynı gün… 22 Temmuz…

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu PKK-YPG'li Şahin Cilo ile görüştü. Basına fotoğraf servis edildi. Tesadüf!

3 – RAND uzmanından Türkiye'ye teklif: Türkiye, S-400 sırlarını verirse, uzlaşma olur

Atlantik Konseyi üyesi Hans Binnendijk, ABD merkezli Defence News Dergisi'nde üç gün önce yayımlanan makalesinde Türkiye'nin NATO'yla yaşadığı S-400 krizine değindi. Aynı zamanda CIA'nın düşünce kuruluşu olarak bilinen RAND Corporation uzmanı olan Binnendijk, belli başlıklarda anlaşılması durumunda “S-400 krizinin çözüme kavuşabileceğini” öne sürdü. Binnendijk'in talepleri şöyleydi:

– Türkler, NATO'ya S-400'ün kapasitesi ve sorumluluk sınırını daha iyi kavramak amacıyla NATO'nun sistemden faydalanmasını sağlayabilir.

– Anlaşma, S-400'leri çalıştıracak kadro yapısının çok uluslu hale getirilmesiyle ‘NATO'laştırılabilir.

– F-35'lerin S-400 radarına girdiği her anda S-400'lerin çalıştırılması yasaklanabilir.

– S-400'lerin hem NATO hava savunma ağıyla hem F-35 bilgisayarıyla bağı koparılabilir. Bu, S-400'ü daha etkisiz bir hava savunma sistemi haline getirir.

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