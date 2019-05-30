SÖZCÜ, 2008’den bugüne kadar FETÖ’cü firari Öz’ün ipliğini pazara çıkardı!

Savcılık mütalaasına göre SÖZCÜ Gazetesi Zekeriya Öz lehinde haber yapmış… Ancak…

Bugün FETÖ'ye karşı çıkanların çoğu Zekeriya Öz'ün arkadaşıydı

SÖZCÜ, 2008'den bu yana Zekeriya Öz ve örgüte savaş açmıştı

Savcı, SÖZCÜ'nün, Öz lehine 2019'a kadar destek verdiğini iddia etti

Arşiv, savcılığı doğrulamadı. SÖZCÜ 12 yıldır Öz aleyhine haber yaptı

Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür…” Yani… “İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır…”…Neden mi? Türkiye'nin siyasi gündemi o kadar hızla değişiyor ki daha 6 yıl önce atılan manşetler, yapılan açıklamalar unutuluyor. (Unutturuluyor)

ÖZ'LE DOMİNO OYNAYANLAR

Özellikle iktidar yetkilileri ve medyasının Ergenekon kumpaslarını yürüten firari Savcı Zekeriya Öz'e verdiği destek unutuldu gitti! Bugün FETÖ'yle mücadele edenlerin çoğu Öz'le yaşadıklarını anlatmadı! Savcılık odalarında oynadıkları tavla, domino konusunda bir bilgi vermedi. İstanbul Emniyeti'nde, FETÖ'cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in güvercin beslediği çatı katında duyduklarıyla yüzleşmedi. Devam edelim…

SUÇLANDIĞIMIZ TEK MANŞET

O dönemle ilgili açıklama yapan da kitap yazan da geçmişten bu yana Fetullahçılarla korakor mücadele etmiş kişiler! Şimdi… NATO destekli darbe girişimine kalkışan bu örgütü yıllardır hedefe koyan SÖZCÜ Gazetesi, “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardımdan” suçlanıyor.

Çelişki değil mi?

19 Ağustos 2017'de başlayan SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik algı operasyonu sonucunda 18 Nisan 2019'da savcılık tarafından 17 sayfalık mütalaa verildi. Savcı mütalaasının 11'inci sayfasında şu tespiti yaptı: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin 9 Ocak 2014 tarihli (Savcı Zekeriya Öz'den şok açıklamalar. Başbakan ‘Soruşturmayı durdur yoksa senin için kötü olur' mesajı yolladı), gazetenin internet sitesindeki 30 Aralık 2014 tarihli (Görevden uzaklaştırılan Savcı Öz'den çarpıcı açıklamalar) FETÖ ile ilişkili medya organlarında da dile getirildiği…” Yani SÖZCÜ, Zekeriya Öz'ün açıklamalarını ‘örgüt' adına haberleştirmiş! Doğru mu? Değil!

Mütalaada, SÖZCÜ'nün, “Terör örgütü ilan edildikten sonra bile FETÖ'nün lehinde haber yapmaya devam ettiği” iddia edilmiş! Doğru mu? Değil!

Mütalaada, SÖZCÜ, 9 Ocak 2014 tarihle tek manşetle suçlanıyor. Ki Öz'ün o gün yaptığı açıklamaları gazeteler birinci sayfadan görmüştü.

O zaman arşive dönelim ve SÖZCÜ'nün göz göre göre kaçan Öz ve terör örgütünün ipliğini pazara çıkardığı manşetlerine, haberlerine bakalım…Gazete ve gazeteci haberle suçlanırsa dönüp bakılacağı yer arşivdir. Sadece birkaç manşetimizi okuyalım.

İŞTE SÖZCÜ'NÜN ÖZ ALEYHİNE HABERLERİ