SÖZCÜ’nün kurucusuna kırmızı bülten istemek bir hukuk garabetidir

E. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'tan çarpıcı tespit:

✔ TSK'nın en deneyimli 958 askeri, Taraf'ın yöneticisi Ahmet Altan tarafından tasfiye edildi

✔ Fettah Tamince ve Damat Yeter kararları, FETÖ ile mücadele edilmiyor algısı yarattı

✔ Hukuk tarihinin karanlık döneminde bizi en çok destekleyen gazete SÖZCÜ Gazetesi'ydi

✔ SÖZCÜ kurucusu ve yazarları hakkında FETÖ suçlaması mücadeleye vurulmuş darbedir

Ahmet Zeki Üçok…Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe yapabilecek güce ulaştığını ilk söyleyen isim… Balyoz kumpasından hapiste yattı… Bugün gelinen noktada, FETÖ ile topyekün mücadele edilmediğini altını çizdi. Üçok, SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu sahibi Burak Akbay hakkında istenen ‘kırmızı bülten' ve gazeteye yönelik FETÖ suçlamasının, örgütle mücadeleye vurulmuş en büyük darbe olduğunu ifade etti.

‘DURUMUN VEHAMETİNE BAKIN'

– Arka arkaya tahliyeler, beraatler… FETÖ mücadelesinde ne yaşanıyor?

– Son günlerde gündeme damgasını vuran Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, Ahmet Altan, Fettah Tamince gibi kararlara geçmeden önce FETÖ ile mücadelede son durum nedir ona bakalım. Böylece durumun vahametini daha iyi anlayabiliriz. FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünden bu yana üç yıldan fazla bir süre geçti. Geldiğimiz noktanın kısa özeti olarak… FETÖ ile topyekün bir mücadelenin yapılmadığı, adeta yüz, yüz elli civarında hakim/savcı, bin civarında polis ve on kadar askeri personel tarafından sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayeti ile bir mücadelenin yürütüldüğünü söyleyebiliriz.

”SÖZCÜ davası gibi FETÖ mücadelesini sulandıran davalar sonlanmalı. Gerçek suçlular ile kavga edildiği kanaati tesis edilmelidir”

KAMUDA FETÖ TASFİYESİ YÜZDE 4

– Öyle bir algı var ki… FETÖ sadece TSK'da var, diğer kurumlarda yok!

– Basın yayın organlarını takip edenler her gün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili olarak FETÖ gözaltılar, operasyonlar yapıldığını gördükleri halde, TSK dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşu ile ilgili olarak benzer haberler duymamaktadırlar. TSK insan kaynaklarını temin bakımından en sıkı kurallara tabi olan bir kamu kurumudur. Bu kurumun generallerinin yüzde 44'ü, kurmay subaylarının yüzde 85'i, askeri hakimlerin yüzde 62'si, subaylarının yüzde 25'i, astsubayların yüzde12'si FETÖ nedeni ile ihraç edildi. Memuriyete giriş koşullarının sıkılık derecesi TSK'dan çok daha düşük olan kamu kurum kuruluşlarında oranın yüzde 4 olması FETÖ ile topyekün mücadelenin yapılmadığının en somut kanıtıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 929.921 öğretmenin sadece yüzde 3.8'inin ihraç edilmiş olması da herkesin dilinden düşürmediği gariban öğretmenler atılıyor propagandasının da bir FETÖ aldatmacası olduğunun göstergesidir.

– Fettah Tamince, Damat Yeter ve Ahmet Altan kararları…

– FETÖ ile mücadelede durum böyleyken “Fetullah Gülen Hoca benim için bir değerdir, bir idoldür” diyen, neredeyse FETÖ'nün tüm sivil toplum kuruluşlarında yönetici veya üye olan, Zaman Gazetesinin yüzde 10 ortağı olan, Fetullah Gülen'in çağrısını yaptığı tarihten sonra Bank Asya'da mevduat artışı yapan Fettah Tamince hakkında takipsizlik kararı verildi. FETÖ ile Fettah Tamince'ye benzer hatta hemen hemen aynı ilişkiler içerisinde olan, FETÖ tepe yöneticileri ile 766 defa telefon görüşmesi bulunan, Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında beraat kararı verilmesi -örnekleri arttırabiliriz- toplumumuzda FETÖ ile mücadele edilmiyor sadece garibanlar hapse atılıyorlar algısına neden oldu.

ZAMAN İLE TARAF FARKLI DEĞİL Kİ

– Ahmet Altan tahliye kararını çok eleştirdiniz… Neden?

– Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararının ayrı bir özelliği var. Taraf Gazetesi, kurgulanan kumpas davaları olarak anılan Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk vb. davalarını manipüle etmek, toplum nezdinde TSK'ni ve TSK içerisindeki FETÖ üyesi olmayan askerleri itibarsızlaştırarak tasfiyelerini sağlamak amacıyla tetikçilik yapmak için FETÖ tarafından kuruldu. FETÖ'nün medya yapılanması içerisinde bulunduğu için 15 Temmuz'un hemen akabinde Zaman ve Bugün gazeteleri ile beraber kapatılmış bir kurumdur. Böylesine alçakça amaçlar için kurulmuş bir ‘şey'in yöneticisi olan Ahmet Altan hakkında da tıpkı benzer amaçlarla FETÖ'ne hizmet eden Zaman Gazetesi yöneticisi Alaaddin KAYA gibi ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan' dava açıldı. Yapılan yargılamalar neticesinde, Alaaddin Kaya ve Ahmet Altan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Fakat Altan'a verilen aynı ceza Yargıtay 16.Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda ise, ‘FETÖ üyesi olmadığı halde örgüte yardım etmek' suçundan hapis cezası verilerek tahliye edildi. Zaman Gazetesi ile Taraf arasında ne fark var! Zaman yöneticisi ağırlaştırmış müebbet alırken, Taraf yöneticisi Ahmet Altan FETÖ üyesi bile sayılmıyor. Bu anlaşılır gibi değildir. Yargıtay 16.Ceza Dairesi'nin bu kararı, tıpkı Tamince ve Arınç'ın damadı hakkında verilen kararlar gibi FETÖ ile mücadeleye büyük zararlar verecektir.

SÖZCÜ'YE DAVA OLMAZ!

– Bir taraftan FETÖ mücadelesi sulandırılıyor algısı da var…

– Bu ülkede, TSK'ya kumpaslar kurulurken… TSK'nın en deneyimli 958 general/amiral, subay, astsubay ve uzman çavuşları, FETÖ'nün maşası Taraf Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan tarafından ‘cami bombalayacaklar, kendi jetlerimizi düşürecekler' diye alçakça iftiralar atılarak tasfiye edilirken… Herkesin Fetullah Gülen'e övgüler düzdüğü, bizlere en küçük bir desteğin vatan hainliği ile suçlandığı Türk hukuk tarihinin en karanlık döneminde, bunların kumpas olduğunu yazan, bizleri en çok destekleyen gazetelerin başında SÖZCÜ Gazetesi vardı. Ancak.. SÖZCÜ yazarları hakkında FETÖ üyeliği suçlaması ile davalar açılması tam bir hukuk garabetidir. FETÖ tetikçisi Taraf'ın yöneticisi Ahmet Altan tahliye edilirken (tekrar tutuklandı), SÖZCÜ kurucusu Burak Akbay hakkında kırmızı bültenler, yakalama kararları çıkarılması anlaşılabilir gibi değildir.

FETÖ ile mücadeleye bundan daha büyük bir darbe vurulamaz. Mücadeleyi bu kadar çok sulandıran başka bir şey olamaz!