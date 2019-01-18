Sözde ABD karşıtı Küçük, Ören’in yemin metnini oku

ABD vatandaşlık yemini:

“Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime; bundan böyle ABD Anayasası'nı ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma; ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime; kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime; kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun…”

Işıkçılar Cemaati, “SÖZCÜ'nün sahibi Fransa vatandaşı oldu” yalanını piyasaya sürdü

Cemaatlerinin lideri Mücahit Ören'in ABD'ye bağlılık yemini ettiğini ise unuttu!..

Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı son günlerde SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'la ilgili yine yalan bir habere başvurdu. Gazete, Akbay'ın Fransa vatandaşlığına geçti. Bir belge sundu mu? Yok! Gerçek mi? Değil! Ancak FETÖ taktiğini her konuda sürdüren Işıkçılar Cemaati yeni bir algı operasyonun peşinde. Ancak… Biz haftalardır belgesiyle yazıyoruz:

ABD'YE KAÇMIŞTI

Işıkçılar Cemaati'nin lideri Ahmet Mücahit Ören 2001 yılında ABD vatandaşı oldu. Başında bulunduğu İhlas Finans kapatılmadan bir süre önce ABD'ye giden Mücahit Ören, ABD Bayrak Günü'nde, ülkenin ilk Başkanı George Washington'un yaşadığı evin bahçesinde yemin etti. Şimdi merak ettiğimiz şu:

BU NASIL KAVGA?

Ören, ABD çıkarlarını mı yoksa Türkiye'nin çıkarlarını mı savunuyor. Biliyoruz ki, ABD vatandaşı olduğunda Türk olmaktan vazgeçersin. ABD'nin anayasası ve yasalarını “iç ve dış” bütün düşmanlara karşı savunacağını, ABD'ye gerçek bir bağlılık göstereceğini ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet vereceğini söyler ve yeminini şöyle sonlandırırsın: “Tanrı bana yardımcı olsun.”

Birisi lütfen açıklasın: Bu nasıl ABD'yle kavga etmek? Bu nasıl yerli-milli olmak?

SÖZCÜ'YLE UĞRAŞMA KENDİNE BAK İHLAS

Şirketlerinize ortak ettiğiniz vatandaşları mağdur etmeyin

Gazetesi, televizyonu yıllardır zararda… Bankalarda şirketlerinin hisseleri rehinli, gayrimenkulleri ipotekli… Ama İhlas Grubu işi gücü bırakıp yalan yanlış haberler, iftira ve hakaret içeren yayınlarla Türkiye gazetesi ve TGRT Haber televizyonu üzerinden SÖZCÜ'yle uğraşıyor.

Açalım… İhlas Holding, 2018 yılının ilk 9 ayını 28.9 milyon lira zararla kapatmış, geçmiş yıllardan biriken zararı 307 milyon lira. Bankalara borçların teminatı olarak İhlas Gazetecilik, İhlas Yayın Holding, İhlas Ev aletlerinin toplam 117 milyon lira tutarında hissesi Ziraat Bankası ve Halkbank başta olmak üzere finans kuruluşlarına rehinli.

Ayrıca gayrimenkulleri üzerinde de bankaların 450 milyon liralık ipotek bulunuyor. İhlas Holding'in gayrimenkulleri üzerinde toplam 397.2 milyon lira, 26.5 milyon dolar ve 7.9 milyon Euro ipotek var. SÖZCÜ'ye gün aşırı iftira atan gazete ve televizyonu bünyesinde barından İhlas Yayın Holding'in geçmiş yıllardan birikmiş zararı 71 milyon lira.

Siz önce işinizi düzgün yapın, halka açıp şirketlerine ortak ettiğiniz vatandaşları mağdur etmeyin. Esenyurt'taki gayrimenkul projenizde 2013 yılında maketten ev sattığınız insanlardan evlerini teslim alamayanlar var… İnşallah sonları, tüm birikimlerini size yatırıp yıllardır çile çeken İhlas Finans mudileri gibi olmaz…