Togo Kuleleri’ndeki müteahhit Bıyık’ın ismi her yerde var  

✔ Togo Kuleleri kavgası CHP'nin ‘iç hesaplaşması' gibi gösterilmeye çalışılıyor ama…

✔ Ankara'daki birçok yapıda imzası var! Sadece Ankara değil Kayseri'de de biliniyor

✔ Adı Rahmi Bıyık… Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyasında önemli ve tepe ismi

✔ Bıyık'ın izi sürüldükçe, iktidar belediyelerinin, ‘cemaat'le yaptığı işler tartışılacak

İki arşiv bilgisiyle Ankara'da yaşanan ancak tüm Türkiye'yi ilgilendiren Togo Kuleleri'ne devam edelim… Dün, Togo Kuleleri kavgasından Fetullah'ın ‘iş dünyası' yapılanması yazımın ardından ilginç iki bilgi karşıma çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün suç duyurularıyla sıcaklığını koruyan Togo Kuleleri'nde ismi geçen Rahmi Bıyık'ın FETÖ Çatı İddianamesi'nde 43'üncü sırada şüpheli olarak yer aldığı ve örgütün tepe yöneticilerinden olduğunu biliyoruz. Bıyık'ın geçtiği bir dava daha var! Anlatalım:

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

Tarih 20 Ağustos 2018… ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlenir. Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2019'da, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen sanık Ersin Bayram'a, ‘silahlı terör örgütüne üye olma', ‘yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 16 ay 15 gün, saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, Ahmet Çelikten'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verir. Mahkeme gerekçeli kararında şu tespitleri yapar: “… Sanık Ersin Bayram, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra da örgüt ile bağını devam ettirdi… Yanında çok sayıda FETÖ ile irtibatlı kişi çalıştırdı… Saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Osman Gündaş da geçmişte FETÖ/PDY ile irtibatlı ve Ersin Bayram'ın yanında çalışıyor… Gündaş'ın saldırıyı tek başına planlamasının mümkün olmadığı…”

Diyeceksiniz ki… “Togo Kuleleri ile ne alakası var?”

“BENİ HÜRSİAD'A BIYIK ÜYE YAPTI”

Ersin Bayram'ın ifadesini okuyalım: “… Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra 6 ay örgüte ait bir evde kaldım. Öğrenimime devam ettiğim sırada esnaflık yaptığım için bu evden ayrıldım. Emlak işiyle uğraşmaya başladığım sıralarda iş adamı Rahmi Bıyık ile tanıştım. Onun aracılığıyla KHK ile kapatılan Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne (HÜRSİAD) üye oldum. Çalışma hayatında bulunduğum için bir şekilde parça parça bunlar (örgüt) karşıma çıkmaya başladı. Dağda gezen kurdu görür misali. Dernek aracılığıyla cemaate adam yakalama ve taraf toplamayı amaçlandığını yavaş yavaş görmeye başladım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunlara ilişkin gerçeği gördüm.”

Ersin Bayram'ı, FETÖ firarisi Rahmi Bıyık'ın, başkanı olduğu HÜRSİAD'a üye yaptığını öğreniyoruz! Togo Kuleleri'nden nerelere doğru ilerledik! Bitmedi…

Kayseri'deki ihaleler neden incelenmedi?

Tarih 2 Haziran 2018… Cumhuriyet Gazetesi'nin 1'inci sayfasında Aykut Küçükkaya imzalı “Kayseri Belediyesi/Önce ihale sonra dosya” başlıklı bir haber yer vardı. Haberde şu bilgilere yer veriliyordu: “Kayseri'de FETÖ yargılamaları ilginç bir tablo ortaya çıkardı. FETÖ davalarından hapis cezası alan; İçişleri Bakanlığı'nın gri listede aradığı iş adamlarının şirketlerine AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinden ihale yağmış. 3 şirket 2010-2016 yılları arasında 19 ihalede toplam 20.5 milyon TL almış.” Peki Kayseri'de de kim karşımıza çıktı: Rahmi Bıyık!

Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2014 yılında 4 milyon 253 bin TL'lik ‘Plan Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alımı' ihalesini aldı. İhale yeni başkan Mustafa Çelik döneminde de devam ettirildi. İmar planı 27 Ekim 2014- 26 Ekim 2019 arasındaki dönemi kapıyor. Şirketin ortağı Rahmi Bıyık, örgütün önemli iş adamlarından Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek ile birlikte yurt dışına kaçtı. Bir not daha ekleyelim: Fetullahçı Rahmi Bıyık'ın şirketi, Kayseri Büyükşehir'den ihaleyi 2014'te almış… Yani… 17-25 Aralık'tan sonra!

‘Parsel parsel sattılar'la ilgili suç duyurusu var, dosyası yok

İki gün önce… Bir gazeteci, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Bülent Arınç'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili “Ankara'yı parel parsel sattı” sözlerini hatırlattı… Ömer Çelik, gazetecinin, İçişleri Bakanlığı'nın o dönemde aynı hassasiyeti neden göstermediğine ilişkin sorusuna, “Müfettiş görevlendirilmesini bilemem. Hukuk içerisindeki tasarruf” yanıtını verdi. Bu sorunun nedeni, Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş'la ilgili iddialarının İçişleri Bakanlığı tarafından ciddiye alınması ve jet hızıyla müfettiş göndermesiydi. Ancak…

SAVCILIK NEDEN HARAKETE GEÇMEDİ?

Tarih 24 Mart 2015… Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki söylediği “Ankara'yı parsel parsel sattı” ifadelerini yargıya taşır. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tarafından işlenen kent suçları ile yıllardır mücadele ettiklerini ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şöyle der: “Cumhuriyet savcılarının işini kolaylaştırdık, suç duyurusunda bulunduk. Yıllardır bunları söylüyoruz ve mücadele ediyoruz. 300 davamız var. Bu sürecin kapanmasına izin vermeyeceğiz, tanık ve itiraflar ortada. Hükümet sözcüsü, Gökçek'i ihbar etti.”

Tarih 23 Haziran 2015… TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Arınç hakkındaki suç duyurusunun sebebi, Melih Gökçek hakkındaki hukuksuzluk iddialarını idari makamlara bildirmemek. Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “… Ankara'yı parsel parsel satanlar kadar suçu susarak, gizleyen Bülent Arınç sen de suçlusun.”