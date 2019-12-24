TOGO’dan, Ankara’nın FETÖ’ye ‘parsel parsel’ nasıl verildiği ortaya çıktı

✔ 4 yıl önce… AKP'li Arınç, Gökçek'e “Ankara'yı parsel parsel bu yapıya sattın” dedi

✔ TOGO Kuleleri'nden, FETÖ Çatı Davası'nda 75 yöneticinden biri olan Rahmi Bıyık çıktı

✔ MHP'li Yıldız, ”Rahmi Bıyık, Çukurambar'da imar planlarını yapan kişi” diye konuştu

✔ FETÖ gerekçeli kararında Bıyık için ‘Türkiye Mütevelli heyetinde' tespiti yapıldı

1 – Tarih 23 Mart 2015… Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, kendisini Fetullah Gülen'le ile işbirliği yapmakla suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamaları için şu tarihi açıklamayı yapmıştı:

İMAR PLANLARI VURGUSU

“… Melih Gökçek… Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır… ”

Ve 4 yıl önce Arınç'ın ‘parsel parsel' iddiası ilk kez ete kemiğe büründü!

Nasıl mı?

Ankara'da yaşanan Togo Kuleleri tartışmasından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘iş dünyası' yapılanması çıktı: İsmi Rahmi Bıyık, ismi Ömer Akgül! Bıyık ve Akgül'ü Ankara'da tanımayan yok!

Örgütün, imar işlerinden sorumlu isimler… FETÖ Çatı İddianamesi'nde anlatılmış.

Ayrıntıları yazacağım…

İlk önce olayı özetleyelim:

SUÇ DUYURULARI GELDİ

CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün, 27 Mart 2017'de Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017 yılında TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı ve inşaat ruhsatı aldı. Nisan ayında da TOGO İkiz Kuleleri'nin temelini atıldı. İddiaya göre, 13 Aralık 2019'da Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında sekiz Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanı Sinan Aygün, 19 Aralık 2019 tarihinde Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda bulundu. Kavga büyüdü ve suç duyuruları arka arkaya geldi…

Ancak…

Meselenin sadece Togo İkiz Kuleleri olmadığı ortaya çıktı…

İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI

2018 Bütçe görüşmelerinde konuşan MHP'li Seyfettin Yılmaz'ın konuşmasının altını çizelim. Okuyalım:

“Hepimizin bildiği, şu Eskişehir Yolu üzerinde eski TOGO'nun yeri olan bir yer. 15 Temmuz'da, tam darbe, ihanet gününün olduğu gün burada bir plan değişikliği yapılıyor, orada AVM ve çok katlı yapılara müsaade ediliyor. 15 Temmuz'dan sonra bir bakılıyor ki bunun sahibi FETÖ'cü ve firar ediyor. Kim bu? Ömer Akgül! Akgül kim? Ömer Akgül, Rahmi Bıyık'la beraber o rantın merkezi olan Çukurambar'da imar planlarını yapan kişi.”

O günlerde bu açıklama konuşulmadı!

Üzerine giden olmadı…

Herkes biliyor, görüyor ve susuyordu!

Geliyoruz FETÖ Çatı İddianamesi'ndeki Rahmi Bıyık ve Ömer Akgül'e!

2 – ‘İllegal İşler Genel Toplantısı'na katılan müteahhit Rahmi Bıyık

Tarih 13 Temmuz 2016… Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Çatı İddianamesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulur. Darbe girişiminden iki gün önce hazırlanan ve mahkemenin kabul ettiği 75 sanıklı “çatı dava”daki isimlerin hepsi ‘tepe yönetici'dir……

MADDİ DESTEK VEREN İSİMLER

8 Haziran 2018'de dava karara bağlanır. Rahmi Bıyık ve Ömer Akgül'le ilgili bölümleri iddianameden okuyalım: “… Fetullah Gülen'e bağlı birçok kişi olduğunu, Mustafa Özcan'ın doğrudan ona bağlı konsey içerisinde yer alan talimatları alttaki kademelere aktaran bir kişi olduğunu, Ankara'da müteahhit Rahmi Bıyık, esnaf Ömer Akgül, Mehmet Katırcı, Mutla Şahin, Hüseyin Saruhan'ın bulunduğunu, Akın İpek'in bu yapıya maddi destek sağladığını……”

ÖRGÜTÜN İKİ ÖNEMLİ TOPLANTISI

İddianamede Rahmi Bıyık'ı anlatan bölümlerden birisi de “İllegal İşler Genel Toplantısı” başlıklı bölüm: “… Türkiye'de FETÖ içinde faaliyet gösteren yöneticiler, 24 Aralık 2013 ve26 Ocak 2014 günü iki önemli toplantı gerçekleştirmiştir. Türkiye Mütevellisi içerisinde yer alan Mustafa Özcan ve yardımcısı Süleyman Gülez … bölgesinde bir araya gelmişlerdir. Daha sonra toplantılar… Anafen Okulları Ataşehir Şubesi'nde yapılmıştır. Bu yerde 26 Ocak 2014 günü 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıya, üst düzey FETÖ mensuplarından; Türkiye Mütevellisi'nden; İzzet Akyar, M. İhsan Kalkavan, Rahmi Bıyık… katılmıştır.” Bitmedi!

3 – ÖRGÜTÜN EN TEPESİNDEKİ İSİM KEMALETTİN ÖZDEMİR:

Fetullah'ın popüler gözüken esnaf kesiminden biriydi

Fetullahçı örgütün bir dönem en tepesindeki isim olan ve ‘Emniyet İmamlığı'nı da yapan Kemalettin Özdemir'in, Rahmi Bıyık'la ilgili verdiği bilgiler, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına şöyle yansıdı (Sayfa 468) :

“… Rahmi Bıyık? Rahmi Bıyık da aynen Hüseyin Saruhan gibi müteahhit bir insan. Zannediyorum Atlantik Eğitim Kurumları'nın da ortaklarından. Ben daha sonra yaptığım çalışmalarda Başkent Eğitim Kurumları, Atlantik Eğitim Kurumları kimlerden oluşuyor, hisse sahipleri kimler, bu yapı kimlerden oluşuyor şeklinde yaptığım araştırmada, hazırladığım raporlarda ismine rastladım. Kendisini görsem tanımam ama bu yapının öndeki isimlerinden birisi olarak biliyorum. Rahmi Bıyık… Bir kaç kere gördüğümü hatırlıyorum. O da Ankara'da mütevellidendir. Pozisyon olarak da dışarıdan bakıldığında bir ara Hürsiyad'ın başkanlığını da yapmıştı. Yani bunlar popüler gözüken esnaf kesiminden doğrudur.”