Trump, IŞiD’le masaya oturduklarını itiraf etti

✔ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a sorar: Siz, DEAŞ ile masaya oturur musunuz?

✔ Trump, Erdoğan'a yanıt verir: Gerektiğinde onlarla (IŞİD) da masaya oturuyorum

✔ Bu tarihi itiraf, ABD'nin ‘derin ve karanlık' yapısının deşifre olmasına neden oldu

✔ Pentagon da 2012'de, IŞİD'in Suriye'de devlet kuracağını gördü ama müdahale etmedi

1 – Tarihi günlerden geçiyoruz… Fırat'ın doğusuna yönelik “Barış Pınarı Harekatı” operasyonuyla birlikte bölgede dengeler yeniden değişiyor. Rusya'nın ana aktöre dönüştüğü süreçte, Suriye devletinin Münbiç'e girmesinden dolayı Türkiye'nin rahatsızlık duymayacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

GAZETELERİN GÖRMEDİĞİ CÜMLE

Ancak… Dün gazeteleri tararken görmediğimiz bir cümle çok önemli!… Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve sorulara verdiği yanıtı Anadolu Ajansı'yla paylaştı.

TELEFONDA NE KONUŞULDU?

Gazeteciler: Önce görüşme (Trump ile) sonra ateşkes dediniz… Gelmeleri (ABD heyeti) bu sözünüzü kabul ettikleri anlamına mı geliyor?

‘TERÖRİZME KARŞIYIZ DİYORUZ'

Erdoğan: Hayır. Onlar hâlâ direniyorlar. İbrahim Bey ile yaptıkları görüşmelerde hâlâ direniyorlar. Az önce kilometreleri verdim. Irak sınırına kadar 44 kilometre az olur, çok olur. Bu bölgeyi teröristlerden temizleme bizim hedefimizdir. Burası bizim güvenli bölge ilan ettiğimiz alan. Bu güvenli bölgede kendisinin bize verdiği söz bu. 20 mili ben konuşmadım, Sayın Trump söyledi. Sayın Trump da daha sonra güvenli bölgeyi telaffuz etmeye başladı. Şimdi madem bunları konuştuk, neden bunlardan sapıyoruz? Dünyada terörizme karşıyız diyoruz. Mesele PYD-YPG ile ara buluculuktan bahsettiği zaman ben dün (önceki) akşam kendisine onu da söyledim. ‘Siz DEAŞ ile masaya oturur musunuz?' dedim. ‘Gerektiğinde onlarla da masaya oturuyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump açık açık, “Gerektiğinde IŞİD'le (DEAŞ) masaya oturuyorum” dedi. Yani… ABD'nin en yetkili ismi, hem YPG hem de terör örgütü IŞİD'i büyüttüğünü itiraf etmiş oldu.

13 Ekim'deki yazımın başlığı şöyleydi: “Pentagon belgelerine göre IŞİD'i ABD kurdu.”

O zaman, Amerika'da yaşanan tartışmalara uzanalım…

Çünkü, ‘stratejik ortak' olduğunu iddia eden ABD'nin, Suriye'de sözde Kürt devleti için IŞİD'le de masaya oturduğunu öğrenmiş olduk.

2 – “Başkan Obama, IŞiD'den en değerli oyuncu ödülünü alır”

ABD başkanlık seçimlerine yol alalım… 11 Ağustos 2016'da Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Başkan Barack Obama'nın Irak ve Suriye'deki politikalarına yönelik eleştirilerinin dozunu artırmıştı. Trump, Florida'daki bir seçim mitinginde yaptığı açıklamada, Obama için, “O, IŞİD'in kurucusu. IŞİD'i o kurdu” ifadesini kullanmıştı. Trump'ın aynı iddiayı dört kez arka arkaya tekrar etmesi dikkat çekmişti.

SENATÖR DE KONUŞTU

CNBC televizyonuna verdiği röportajda da Obama'ya yönelik iddiasını tekrarlayan Trump, Obama'dan “(IŞİD'den) en değerli oyuncu ödülünü alır” diye bahsetmişti. Bitmedi…

Tarih 23 Haziran 2014… ABD'li Cumhuriyetçi senatör Rand Paul, CNN televizyonunda bir televizyon programına katıldı. Paul, ”IŞİD, El-Kaide'nin uzantısı. Beşar Esad'ı devirmek için Suriyeli isyancılara silah yardımı yapıldı” dedi. Senatör Paul bir yıl sonra da aynı fikirdeydi! Devam edelim…

‘ŞAHİNLER' VURGUSU

2016'daki ABD Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışan Kentucky Senatörü Rand Paul, 28 Mayıs 2015'te, MSNBC kanalının sabah programında şu çarpıcı cümleleri kurdu:

“… IŞİD, partimiz içindeki şahinlerin ayrım yapmadan silah dağıtması nedeniyle mevcut ve giderek büyüdü. IŞİD, Libya'nın her yerinde. Çünkü partimdeki bu aynı şahinler, (ABD eski Dışişleri Bakanı) Hillary Clinton'ın Libya'daki savaşını sevdi.”

3 – Pentagon, IŞiD'in devlet kuracağını 2012'de tespit etti, müdahale etmedi

13 Ekim'de yazmıştım: “Pentagon belgelerine göre IŞİD'i ABD kurdu.” Amerika'nın yasal gözetleme grubu Judicial Watch (Hukuki Gölzem) adlı bir kuruluş, bir mahkeme belgesini ele geçirir! www.judicialwatch.org/press-releases/ adlı kendi internet sitesinde yayımladığı Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) belgesine göre, ABD ve Batı, Suriye lideri Beşar Esad'ı devirmek için Irak ve Suriye'deki El-Kaide'yle ittifak kurdu. El-Kaide'nin adı da 2004 yılında IŞİD olarak değiştirildi. DIA (Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi) tarafından hazırlanan “gizli” kodlu 12 Ağustos 2012 tarihli belgede Suriye ve Irak'taki durumla şu ifadeler yer alıyor: “Suriye'nin doğusunda ilan edilmiş ya da edilmemiş bir Selefi prenslik kurulma ihtimali var. IŞİD, Irak ve Suriye'deki diğer terör örgütleri ile birleşerek bir İslam Devleti ilan edebilir.”

Yani… Pentagon, IŞİD'in büyümesine müdahale etmedi, seyretti…