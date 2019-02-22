TSK’nın tasfiye sürecinde rol alan ‘karanlık’ ABD’li

ABD'NİN SİYASİ MÜSTEŞARI KUNSTADTER… ERGENEKON'U BAŞLATAN İSİMLERDEN BİRİ…

2003'TEKİ TERÖR SALDIRILARINDAN TSK'NIN SORUMLU OLDUĞUNU DA O YAYMIŞTI…

Adı John Kunstadter… İlki 1984'te olmak üzere, Türkiye'ye 3 kez atandı ve toplam 9 yıl çalıştı. 2003-2005 yılları arasında Ankara'da ABD'nin ‘siyasi müsteşar'ı olarak görev yaptı. Kimilerine göre, CIA'nın Ankara'daki elemanlarındandı. Çok iyi Türkçe konuşan Kunstadter, Ankara'da gazeteci, siyasetçi, iş insanı ve asker çevresiyle yakınlık kurdu. Fotoğrafçı kimliğiyle bilgi toplamak için sık sık Anadolu'ya da geziler yaptı. Kunstadter'in ‘emekli' olduktan sonra da Türkiye'de yaşadığı öğrenildi. Peki kim bu Kunstadter? Adı sıkça yazıldı, çizildi… Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş Ergenekon kumpasının önemli aktörlerinden.

Ancak… FETÖ savcıları veya polisleri bu ismi tanık sıfatıyla hiç dinlemedi! Çünkü zaman zaman İstanbul Emniyeti'ni de ziyaret edip, bugün tutuklu ya da firari olan o polis şefleriyle bilgi alışverişinde bulunuyordu. Bunu ben iddia etmiyorum. Tanıkları var! Devam edelim…

“AKP ve Gülen'i bitirme planı” başlıklı sahte plan

Gazi Üsteğmen avukat Serdar Öztürk… 10 Ekim 1968'de, astsubay olan babasının görevi nedeni ile bulundukları Tekirdağ'da doğdu, aslen Mersin'li. 1989 yılında Piyade Teğmen olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 13 Ekim 1994'te Kuzey Irak sınırı üzerinde, Silopi kırsalında yapılan bir operasyonda ağır yaralandı. İki yıl tedavi gördü. 1996'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden malulen emekli oldu. 1999 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2001 yılından bu yana Ankara Barosu'nda serbest avukat.

FETO VE KUNSTADTER'E SUÇ DUYURUSU

Ergenekon kapsamında 12 Ocak 2009 tarihinde tutuklanan avukat, Levent Göktaş'ın müdafiliğini yürüttüğü süreçte, aynı soruşturma kapsamında kendisi de 7 Haziran 2009'da tutuklandı. 11 Mart 2014'te tahliye oldu. Yakın arkadaşı, Gazeteci Müyesser Yıldız, Öztürk'ü şöyle anlatmıştı: “Öztürk, müvekkili ve silah arkadaşı Levent Göktaş tutuklandıktan sonra ‘Cemaat örgütünün' üstüne gitmeye başladı. Bir gün bürosunu basan polisler sözde ‘AKP ve Gülen'i Bitirme Planı'nı buldu. O da tutuklandı ve 5 yıl 9 ay hapis yattı. Tutuklanmadan önce ve sonra tam 84 isimle birlikte Beşiktaş'ta görevli özel yetkili hakim ve savcılar, dönemin HSYK üyeleri hakkında her yere suç duyurusunda bulundu. Listenin başına da hep Fetullah Gülen ve CIA'cı John Kunstadter'in yanında Ali Fuat Yılmazer, Recep Güven, Mutlu Ekizoğlu gibi polis şeflerini koydu. Bu isimlerin, ‘askeri casusluk, yasa dışı telefon dinlemesi yapma' gibi tam 18 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti.”

Tuncay Güney'in arkasındaki isim!

Kitabın adı: AKP ve Gülen'i Kurtarma Planı/ Made in CIA… Serdar Öztürk, daha cemaatin FETÖ olmadığı yıllarda, 2011'de bu kitabı yazmayı göze almıştı. Sayfa 79'u açıyoruz ve başlıyoruz okumaya: “Ergenekon cinayetinin ilk işlenmeye teşebbüs edildiği yer neresi? 2001 Mart. Tuncay Güney (Kanada'da yaşıyor, haham) İstanbul Emniyeti'nde ifade veriyor ve sorulmadığı halde kurulmuş bir papağan gibi Ergenekon'u anlatıyor. Nerede kuruldu? 2000 Temmuz'unda Amerika'da kuruldu. Kim gönderdi onu oraya? John Kunstadter. O dönem CIA Türkiye İstasyon Şefi John Kunstadter,… 2000 Temmuz'unda Tuncay Güney ABD'den döndükten bir süre sonra, 2001 Mart ayında İstanbul Emniyeti'nde kurulmuş papağan gibi Ergenekon'u anlatıyor ve bu sahte belgeleri veriyor.

Mart 2001. Cinayetin ilk işlenmeye teşebbüs edildiği yer burasıdır işte. Şimdi delili orada arayacağız. Kim veriyor bu belgeleri? Tuncay Güney. Güney'i kurgulatan kim? John Kunstadter. Fakat o tarihte Amerikalılar bu operasyonu başlatmayı başaramıyorlar. Neden? Çünkü o tarihte, ne istihbaratçılar, ne polisler ne de savcılar bu ucuz numarayı yemiyorlar. Amerikalılar sahte belgelerle sahte Ergenekon şeması ve lobi belgesi ile operasyonu başlatmayı beceremiyor.”

“2003 yılındaki sinagog ve HSBC saldırılarını askere yıkmak istedi”

Kunstadter'in ismini Balyoz kumpasında tutuklanan ve yargılanan Genelkurmay eski 2'nci Başkanı Ergin Saygun da dile getiren isimlerdendi. Saygun, Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadesinde şunları kaydetti: “ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müşteşarı John Kunstadter, 15-20 Kasım 2003 tarihinde meydana gelen patlamaları (İstanbul'daki sinagog ve HSBC saldırıları) askerin yaptığını etrafa yaydı. Bu iddialar, Balyoz iddianamesine de girdi. Kunstadter'in çabaları ile emniyette, El Kaide'nin yaptığı ortaya çıkmış olmasına rağmen, patlamaları benim yapıp yapmadığım ısrarla soruldu. Emniyetin ‘evet asker yaptı' diyecek gizli bir tanık temin çabaları olduğunu da basından öğrendik. Başka örnekler de bulmak mümkün. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının üst aklı CIA ve ABD'dir. Bu konuda yeterli bilgi ve belge de mevcuttur. Kunstadter, Türk Ordusu'nun darbe yapacağı söylentilerinin yayılmasında büyük rol oynadı.”

Sonuç: ABD'nin işlediği suçlar ortada. Dün, FETÖ'yle işbirliği yapanlar artık konuşmalı.