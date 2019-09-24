Yargıtay’daki üst düzey bir ismin ‘FETÖ imamı’ tespit edildi iddiası

✔ Yargıtay'daki FETÖ iltisaklı kişiler kimler? Sahte tanıklık mı var? Yürüyen mücadeleyi kim engelliyor?

✔ Ankesör soruşturmasında, FETÖ ‘Ege Bölgesi imamı'yla Yargıtay üyesi arasında ilişki tespit edildi…

✔ Sözde ‘imam'ın 23 hakim ve savcıyla konuştuğu öne sürüldü… Bu arada soruşturmada bir tanık çıktı

✔ Tanık tesisatçı… Yargıtay üyesini ‘tesisat'la ilgili aradığı yönünde ifade verdi. Ankara bunu tartışıyor

1 – 22 Eylül günlü yazımda şu bilgileri paylaşmıştım:

… 18 Eylül 2018'de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar ulaşır. İhbarda, yargı içindeki kendini gizleyen ‘kriptoların' isimleri vardır. ‘Ankesör'le görüşme yapanların kim oldukları yazmaktadır… HSK Birinci Dairesi de 27 Kasım 2018'de ihbarı gündemine alır ve müfettiş görevlendirilir. 6 Eylül 2019'da, HSK müfettişi, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bir yazı gönderir. Yazıda özetle şöyle denir: “… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazı ile yapılan ihbarı üzerine, HSK Birinci Dairesi'nin 27 Kasım 2018'de ‘kısmen inceleme izni verilmesi teklifi' kararına ilişkin Teftiş Kurulu'nun 27 Aralık 2018'de ‘olur'ları ile görev emri gereğince başmüfettişliğimizce yürütülen incelemede… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarına konu ilgililer hakkında Yargıtay Başkanlığı'nca yürütülen tahkikat evrakının onaylı bir suretinin istenilmesi hususunda…”

Tahkikat evrakının onaylı bir suretinin müfettişliğe gönderilip gönderilmediği konusunda bir bilgi yok… Ancak… HSK'nın soruşturmasını derinleştirdiği, önümüzdeki zaman diliminde sonuçlarının görüleceği ifade ediliyor. Yargıtay'a gelince… Soruşturmanın yukarılara uzanacağı Ankara'da konuşuluyor. Bu da önümüzdeki sürecin daha da zorlu olacağını gösteriyor. Bazı sorulara da yanıt aranıyor. Örneğin…

Yargıtay'daki üst düzey FETÖ iltisaklı kişiler kimler? Sahte tanıklık mı var? Yürüyen mücadeleyi bu isimler mi engelliyor?

23 hakim ve savcı ankesörden aranmış

2 – Üç sorum vardı, üç yanıt istemiştim… Şimdi tek tek sıcak ve çarpıcı bilgileri sizlerle paylaşalım…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı örgütün Ege Bölgesi'ndeki sözde ‘imamını' tespit eder. Bu ‘imamın' 23 hakim ve savcıyla ‘ankesör' görüşmesi olduğu ortaya çıkar. Ve… Bu 23 yargı mensubundan birçoğunda örgütün gizli haberleşme ağı ‘ByLock' vardır! ‘Ankesöre' takılanlardan birisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki tepe isimlerden birisidir! Konuyu araştıran Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri bu yüzden Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı gönderir: “… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarına konu ilgililer hakkında Yargıtay Başkanlığı'nca yürütülen tahkikat evrakının onaylı bir suretinin istenilmesi hususunda…”

İddialara göre tahkikat evrağı verilmez… Müfettişlere ‘Elden verilecek' bilgisi ulaşır. Ancak… İzmir'de çarpıcı bir gelişme yaşanır: Bir tanık ortaya çıkar ve ankesör aramalarını kendisinin yaptığını söyler! Neden mi yapmıştır? Yargıtay'da önemli görevde olan ismin eviyle ilgili bir ‘tesisat' işi vardır! Bu yüzden de ‘ankesör' araması yaptığını iddia eder. İlginç olansa şudur: ‘Neden ankesörden aradın?' diye sorulmaz!

İşte, bu noktada ‘Yargıtay ve emniyette ankesör' tartışması başlar…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü hedef almak doğru değil, top artık Yargıtay'da

3 – Yargıtay ve emniyetteki ankesör tartışmasında gözler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çevrilmişti ve Bakan Gül de 18 Eylül de “Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar; bugün çıkıp da ‘FETÖ mücadelesi' dersi vermeye kalkmasınlar” demişti.

Tartışma alevlenmişti…

YARGITAY KARAR VERECEK

Ancak…Unutulan bir hukuk var!… Yargıtay Kanunu'na göre, hakkında herhangi bir suçlamada bulunulan Yargıtay üyeleri hakkında soruşturma açılabilmesi için öncelikle 9 kişiden oluşan Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun izni gerekiyor. Suçlamaya ilişkin bilgi, belge ve delillerin ön incelemesini yapan Yargıtay Başkanlık Kurulu'nun kararıyla soruşturma başlatılıyor. Bu durumda Başkanlık Kurulu, soruşturmayı yapması için Yargıtay Ceza Dairesi başkanlarından birini muhakkik üye olarak görevlendiriyor. Muhakkik üye, sorgu hakimi gibi görev yaparak raporunu hazırlıyor ve soruşturmanın sonucunu Başkanlar Kurulu'na sunuyor. Başkanlık kurulu raporu inceledikten sonra son soruşturmanın açılmasına karar verirse dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiliyor.

Bir not daha: 23 Temmuz 2016'da, 667 Saylılı Kanun Hükümünde Kararname ile “…Milli Güvenlik Kurulu'nca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı değerlendirilen Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Birinci Başkanlık Kurulu'nca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve çıkarılmalarına karar verilir” eklemesi yapıldı.