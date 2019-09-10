YPG’nin sınırımızda devriye attığını sadece SÖZCÜ Gazetesi gördü!

✔ ABD: YPG'nin gönüllü terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ortadan kaldırıldığı görüldü

✔ Erdoğan: Müttefikimiz, bizim için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde

✔ Medya: YPG/PKK'nın sınırda devriye gezdiğini fotoğrafıyla sadece SÖZCÜ Gazetesi duyurdu

✔ YPG: Koalisyonla (ABD'yle) IŞİD sonrası ortaklığımız hep sürecek, sivil meclisler kuracağız

1 – 8 Eylül 2019… Aynı saatlerde iki açıklama… İlki Amerika'dan… ABD öncülüğündeki DEAŞ (IŞİD) Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, “Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir” dedi. İşin ilginç tarafı, PKK/YPG'lilerin “gönüllü olarak” bazı bölgeleri ne zaman terk ettiğinin açıklanmamasıydı.

Bu açıklamayla aynı dakikalar…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da net konuşuyordu: “… Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir.”

Şimdi bu iki açıklamayı aynı anda okuduğunuz zaman ne düşünürsünüz?

SORU ŞU: Türkiye bile bile ABD'yle neden ortak harekat merkezi kuruyor ve devriyeye çıkıyor! Her gün yeni TIR'larla terör örgütüne destek veren Amerika gerçekten ‘müttefik' mi?

Şimdi gelin içeriye dönelim…

2 – İhlas Haber Ajansı sabah 10.45'te haberi geçti ama…

Geçen haftadan bu yana Diyarbakır'da HDP il binası önünde PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların aileleri oturma eylemi yapıyor. 4 Eylül günü gazetelerin 1'inci sayfalarında da anaların çığlığı yer aldı. Ki çok doğru bir tepkiydi. Ancak… PKK'ya karşı ortak tavır alan gazeteler bir haberi atlamıştı. İhlas Haber Ajansı'ndan 3 Eylül saat 10.45'te geçen haberi okuyalım: “… Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG'li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı Kanas olarak bilinen Dragunov taşıması dikkat çekti.”

Normalde… PKK terör örgütüne karşı hassas olan medyadan ne beklenirdi? Diyarbakır'daki anaların isyanı fotoğrafının yanında, ABD'nin eğittiği, desteklediği YPG'li teröristlerin fotoğrafının yer alması.

Görmediler…

Sadece SÖZCÜ Gazetesi manşetinden “ABD çiftetellisi” başlığı attı altına da anaların oturma eylemini ikinci büyük haber olarak gördü.

SORU ŞU: İçeride terör örgütü PKK'ya haklı olarak şahin kesilenler, dışarıda terör örgütü YPG/PKK'yı görmek istemiyor mu?

3 – YPG-ABD anlaşmasının detayları

Şimdi geçen yıla gidelim… 20 Kasım 2018… PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD) Sözcüsü Kani Gabriel, “ABD-YPG ortaklığı IŞİD'den sonra da devam edecek” demiş ve Amerika'yla yaptıkları anlaşmanın detaylarını açıklamıştı. Okuyalım: “Biz IŞİD terörüne karşı savaşıyoruz. Ortak hareket ediyoruz. Projemiz ve programız IŞİD'in Suriye'de bitirilişidir. Başka terörlerin ortaya çıkmaması için de mücadele edeceğiz. Bizim IŞİD'den sonrası dönemler için koalisyonla bir anlaşmamız vardır. Kentlerin yeniden yapılanması ve sivil meclislerin oluşturulması için aramızda anlaşmalar var. Kentlerin eğitim, sağlık ve diğer alanlarda ihtiyaçlarının da giderilmesi için aramızda anlaşmalar var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde” demişti.

SORU ŞU: Peki bu anlaşmadan Türkiye'nin haberi var mıydı?