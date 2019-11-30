Tam 17 yıldır yalan dinledik…

Türkiye yalanla gidiyor, kanıtlı, belgeli, görüntülü, resimli, ispatlı…

Kimseden “gık” çıkmadı…

Biz kazara bir yalan söyledik…

Dünya başımıza yıkılıyor…

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Binden fazla “yalanı yakaladık” haberi, sabahlara kadar süren yüze yakın tartışma programı, yüzlerce canlı yayın… Mikrofonu kapan koştu yiğitlerim, deprem programları ilk kez geçtik…

Çünkü hadiseden birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, Türk medyasının artık amiral gemisi SÖZCÜ'dür…

Susmayan…

Direnen…

Her şeye rağmen ayakta durabilen… Tüm tehdit ve baskılara rağmen sesini asla kısmayan, bu yüzden de gerçek tirajı en yüksek “amiral gemisidir” SÖZCÜ…

Fırsat bu fırsattı…

Yıkabiliyorsan yık…

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Rahmi Turan ile aralıklarla 35 sene birlikte çalıştım…

Çoğumuzu o yetiştirdi…

Değil köşesinde, özel sohbetlerde dahi bir tek yalanını duymadım… Bizler için bir tek sözü senet gibidir…

Kendisi devleti yönetenlerin bile yapmadığını yaptı, hatasını kabul etti ve Türkiye'den özür diledi…

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SÖZCÜ amiral gemisidir…

Emin Çölaşan gibi yüzlerce vurgunu, soygunu ortaya çıkartmış korkusuz gazeteci… Uğur Dündar gibi milletin “en güvendiği” büyük isim… Yılmaz Özdil gibi büyüklerin-çocukların sevgilisi olmuş bir üstün kalem… Necati Doğru gibi hakikaten doğruların adamı… Soner Yalçın gibi her yazısı kesilip okurun dolabında arşivlenen bir bilge gazeteci…

Hocamız Yekta Güngör Özden, Saygı Öztürk, Çiğdem Toker, Ayşe Sucu, Sinan Meydan, Zeynep Gürcanlı, Serpil Yılmaz, Murat Muratoğlu, Deniz Zeyrek, Aytunç Erkin her biri alanında uzman daha genç birçok kalem…

Çoğumuz direnmenin bedelini acılarla ödeyerek buradayız…

Yılmaz Özdil'in dediği gibi “kırık kalpler durağıdır” burası…

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Bunca aradan sonra ilk yazımın böyle olmasını istemezdim…

Ama başımı kaldırıp baktıkça, sancılarımdan daha öte bir sancı…

İyi ki okurlarımız var…

Onlar varsa, biz varız…