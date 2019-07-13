Beyaz Saray’da Konaklama

Değerli okurlar; Amerikan Başkanlarının konakladığı Beyaz

Saray'la ilgili bir alıntıyı yorumsuz olarak sizlerle paylaşmak

istiyorum.

“1981 yılında ABD Başkanlığı görevine başlamasından yaklaşık

bir ay sonra dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşi

Nancy Reagan, Beyaz Saray'da akşam yemeğini yedikten

sonra hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

Görevli garson yemeğin hesap faturasını getirmiştir. Baş

kahyanın bir garsonla gönderdiği hesap faturasında sadece o

akşamın değil son bir ayın bütün yemeklerinin hesabı da yer

almaktadır.

Sadece yemekler de değil…

Ağırladıkları kişisel misafirlerin, bir aydır kullandıkları kuru

temizleme hizmetinden, diş fırçası, diş macunu, temizlik ve

parfümeri malzemelerine kadar bütün kişisel malzemelerin

ücreti de miktarlarıyla beraber kaydedilmiştir.

Ronald Reagan, hesabın büyüklüğüne şaşırsa da görevlinin

getirdiği faturayı gülümseyerek alır ve muhasebeye

maaşından ödenmesi talimatı verir.

Kocasının aksine Nancy Reagan'ın şaşkınlığı çok daha

büyüktür. Anılarında, ‘Kimse bize Başkan ve eşinin Beyaz

Saray'da yaşarken yedikleri yemeklere ve kullandıkları günlük

malzemelere para ödemek zorunda olduklarından

bahsetmemişti' diye anlatıyor o şaşkınlık anını.

ABD eski Başkanı Bill Clinton'un eşi Hillary Clinton‘ın, bu yıl

yayınlanan “Hard Choices” kitabının tanıtım ve imza

gezilerinden birinde, Beyaz Saray'dan ayrıldıkları zaman, ‘borç

içinde ve beş parasız olduklarını' söylemesi, sosyal medyada

büyük yankı uyandırmıştı.

Hillary Clinton, sekiz yıl kaldıkları Beyaz Saray'dan taşınınca

Washington DC'de ve New York'ta mortgage kredisiyle iki ev

aldıklarını, bu kredi ile kızları Chelsea'nin Stanford Üniversitesi

parasının kendilerini, 2001 kışında 12 milyon dolar borcu olan

olan bir aile haline getirdiğini anlatacaktı.

Peki, 8 yıl boyunca yıllık ortalama 500 bin dolar maaşı olan ve

kira gideri olmayan bir aile niçin Beyaz Saray'dan beş parasız

ayrılacaktı?

ABD Başkanları Beyaz Saray'a kira ödemez ama onun

dışındaki her şey maaşlarından kesilir.

Beyaz Saray, devletin ABD Başkanı için tahsis ettiği

misafirhanedir ve orada 4 ya da 8 yılını geçirmek zorunda olan

her aile, kendilerinin ve kişisel misafirlerinin bütün

masraflarını kendisi karşılamak durumundadır.

Sadece resmi devlet konuklarının ağırlanma masrafını

Amerikan vergi mükellefleri öder.

Geri kalan kişisel mutfak giderleri, hizmet ve malzemelerin

ücreti Başkan ve ailesine aittir.

Başkan takım elbiselerinin kuru temizleme ücretini kendisi

ödemek zorundadır.

Konutun başkan ve ailesinin kaldıkları kısmındaki temizlikçi,

garson ve hizmetçilerin çalıştıkları süredeki saat ücretini de

başkan öder.

Kısacası, kira ve elektrik faturası dışında kendileri için

harcanan her kuruşu devlete ödemek zorundadırlar.

Çünkü, ABD bir monarşi değil bir cumhuriyettir ve bu konut

da bir ‘saray' değil bir evdir.

Washington DC'de ‘'1600 Pennsylvania Avenue'' adresinde

bulunan dünyanın bu en ünlü evinin adı Türkçe'ye yanlış

şekilde ‘Beyaz Saray' diye çevirilmiş olsa da, aslında

İngilizce'deki orijinal adı ‘White House‘ yani ‘Beyaz Ev‘dir.

Ve ABD'ye devlet başkanı seçildi diye kimse, devletin parasını

keyfince harcayamaz. Sadece bu ev içinde de değil her

yerde…

ABD Başkanı, şehir dışı tatil masraflarını, haftasonlarını

geçirmek istediğinde Camp David'teki dinlenme evinin

haftasonu masraflarını kendi cebinden karşılamak zorunda.

Yine örneğin başkan, ABD Başkanlık uçağına, devlet

delegasyonundan olmayan tek bir kişi bile bindirecekse,

(kardeşi bile olsa), bir ticari yolcu uçağının ‘first class' uçak

bileti miktarınca devlete para ödemek zorundadır.

Gerald Ford'tan George W. Bush'a kadar 6 başkan

döneminde bu evin ‘baş kahyası (chief usher)' olmuş Gary

Walters'ın deyişi ile, başkan ve ailesi bu evin 4 veya 8 yıllık

kira sözleşmesine sahip kiracılarıdır.

İstedikleri yemekler pişirilir, malzemeler ve ürünler istedikleri

markalardan seçilir ama parasını Amerikan halkı değil, Başkan

ve ailesi maaşlarından öder.

Ve doğal olarak fiyatın yüksekliğine alışmaları zaman alır.

Çünkü başkanlar ve ailelerine verilen hizmet 5 yıldızlı otel

kalitesinde olduğu gibi başkanın bunlar için ödeyeceği para da

5 yıldızlı otel fiyatları düzeyindedir.

Devlet konutu diye cüzi ücretlendirme yapılmaz. Walters,

‘yemek, hizmet ve malzemelerin pahalı olduğundan

yakınmayan tek bir first aile hatırlamıyorum' diyor.

George W. Bush'un eşi Laura Bush da, “Spoken from the

Heart” adlı anı kitabında, Beyaz Saray'da yaşamanın ne kadar

pahalı olduğundan yakınıyor.

Onu en çok zorlayan konulardan biri de, hergün saçlarını

yapan kuaföre, devleti temsil edeceği törenlere giderken bile

olsa, ücretini kendisinin ödemesi olmuş.

Bayan Bush kitabında, faturanın aylık geldiğini ve Başkan ve

eşi ile iki kızının bütün yemeklerinin, kullandıkları bütün kişisel

malzemelerin, kuru temizleme dahil tüm hizmetlerin,

garsonların ve temizlik görevlilerinin saat başı ücretinin, özel

misafirlerinin tüm masraflarının bu faturada yer aldığını

yazıyor.

‘'Ülkenin First Lady'si olarak giyeceğim kıyafetlerin de özel

tasarım olması gerektiği şartı vardı ama elbisenin ücretinin

yanı sıra bu tasarımların ücreti de yine benden tahsil

ediliyordu.''

ABD Başkanlarının maaşına en son 1999 yılında zam yapıldı.

Buna göre ABD Başkanın çıplak maaşı yıllık 400 bin dolar

civarında. 50 bin dolar da görev tazminatı ödenir.

Bu her iki ödemede vergiye dahildir. Başkan bunların gelir

vergisini ödemek zorunda.

Bunların yanı sıra başkanın gezileri için, vergiden muaf yıllık

100 bin dolar harcırah ödenir.

Ancak, Beyaz Saray faturasının yüksekliği göz önüne

alındığında bir ABD Başkanı, maaşının neredeyse tamamını

aylık giderlerine harcar.

Yani ayrıca bir serveti yoksa, Beyaz Saray'da ‘ucu ucuna'

yaşamak durumunda…

Belki de bu yüzden Başkan Gerald Ford, Beyaz Evi, ‘Bugüne

kadar gördüğüm en lüks sosyal yardım konutu' diye

tanımlamıştı.

Beyaz Ev, kompleks bir yapıdır. Aynı anda hem bir konut, hem

bir müze ve hem de bir devlet dairesidir.

ABD dünyanın süper gücü olmasına rağmen, Beyaz Ev,

dünyadaki en büyük devlet başkanı sarayı değil, aksine büyük

devletler içindeki en küçük devlet başkanlığı konutlarından

biridir.

Sadece bir katından, dünyanın en büyük devletinin yürütme

organı yönetilir.

”1700'lerin dünyasında 13 kolonili devlet için inşa edilmiş,

bugün dünya lideriyiz. Bu ihtiyaca uygun çok daha büyük bir

saray yapalım” diyen tek bir başkan bile olmamıştır.

Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Çünkü, Beyaz Ev, ABD

demokrasisinde ‘devamlılığın' da sembolüdür.

Ve yine Beyaz Ev, kendi toplumundan izole bir yer de değil.

Dünyada, içinde başkan yaşadığı halde halkının ziyaretine açık

tek devlet başkanlığı konutudur.

Çünkü Amerikan tarihinin en önemli kültür müzesidir.

Haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 30 bindir. Başkanın

penceresinin bir kaç on metre uzağındaki bahçe demirliğinin

önü ise ABD'nin en ünlü gösteri ve protesto yeridir.

Beyaz Ev, başkanlar için kalıcı bir ihtişam ve keyif sarayı değil

geçici bir barınma ve hizmet yeridir.

Başkan Truman'a göre, ‘dışı çok gösterişli bir hapishane‘den

başka bir şey değildi.

Ronald Reagan ise, buradaki yılları boyunca kendisini sürekli

bir akvaryum balığı gibi hissettiğini anlatır.

Michelle Obama da geçtiğimiz yıl, ‘'çok iyi dekore edilmiş bir

hapishane'' olarak niteleyecekti.

Bu eve kiracı başkanlar aileleriyle gelir geçer. Mülk sahibi

Amerikan halkıdır..”

SON SÖZ: YORUMSUZ