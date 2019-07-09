Kısa bir tatil için sizden izin istiyorum

Sevgili okurlar;

Neredeyse bir yıldır hemen her günü heyecan ve gerginlik dolu, çok meşakkatli ve yorucu bir dönem geçirdik.

Üst üste seçimler, siyasi çekişmeler, iktidarın akılalmaz baskıları ile koca bir yılı geçirdik ama İstanbul'da alınan sonuçlarla bir parça nefes alabildik.

İstanbul'da tekrarlanan seçimler toplumun birlik ve beraberliğe, barışa ne kadar susadığını gösterdi.

İktidarın sürekli kin ve nefret dili kullanmasına ve ısrarla “Türkiye kutuplaştı, siyasi atmosfer muhalefet tarafından geriliyor” demesine rağmen, ilkel AKP zihniyetine karşı, Türkiye'nin bütün güçleri birleşti, barış içinde muhteşem bir seçim zaferi kazandı.

Bu da yıllardır özlediğimiz bir tablo oluşturdu.

Bu süreçte bizler de çok yorulduk.

Şimdi biraz soluklanma vakti geldi galiba.

Ben de biraz çekilmek, günlük olayları elbette izleyerek ama en azından bunun stresini yaşamamaya çalışarak bir parça dinlenmek istiyorum.

Bu nedenle sizlerden de izin rica ediyorum.

22 Temmuz Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere hepinize iyilikler esenlikler diliyorum.



NOT: Bu kısa tatil süresince göndereceğiniz mesajlara fazla bakamayabilir ve cevap yazamayabilirim. Bu nedenle diyorum ki “Siz de benimle birlikte biraz dinlenin, bana da yazmayın.”