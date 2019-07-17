İBB, otogar gelirini isteyecek

AVTER'DEN 5 MAYIS'TAN SONRAKİ ALACAĞI İÇİN DEĞER TESPİTİNİ BAŞLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yıllık işletme süresi 5 Mayıs'ta dolan AVTER A.Ş.'den “ecrimisil” tespiti yoluyla kamu alacağını talep etmek için Bayrampaşa Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Esenler Otogarı'ndaki 25 yıllık işletme süresi 5 Mayıs'ta dolan AVTER A.Ş.'den “ecrimisil” tespiti yoluyla kamu alacağını talep edecek.

İBB Emlak Müdürlüğü, bu amaçla Bayrampaşa Kaymakamlığı ile resmi iletişime geçerek otogarın bütünü üzerinden değer tespiti yapılması girişimi başlattı.

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı, haksız kullanım nedeniyle ödenen ücret anlamına geliyor. Bir hazine taşınmazının tüzel ya da gerçek kişilerce işgal edildiği tespit edilirse, tespit komisyonu bu tarihten itibaren ecri misil takdir ediyor. Ecrimisil, 5 yılı geçmemek kaydıyla geriye doğru uygulanabiliyor.

İMAMOĞLU YARIN OTOGARDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun medya sözcüsü Murat Ongun, pazartesi günü bu köşede yayımlanan “Esenler Otogarı ne zaman” başlıklı yazı ve yönelttiğimiz soruyla ilgili olarak bilgi vermek üzere aradı. Söz konusu yazımda, otogar otoparkının Meclis kararıyla 5 yıl süreyle İSPARK'a devrinin, otogarın devri anlamına gelmediğini anımsatarak, 5 Mayıs 2019 sonrası için yapılan işlemleri, AVTER'in hak sahibi olduğu iddiasıyla yazdığı yazıya nasıl bir yanıt yazıldığını sormuştuk.

Esenler Otogarı işletmesi için başlatılan hazırlık kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu perşembe günü otogara gidecek. Ongun'un verdiği bilgiye göre, yapılacak tespitin ardından, İBB AVTER'den işletme süresinin dolduğu tarihten itibaren ve sonrasında, takdir edilecek olam ecrimisil tutarlarını talep edecek. Ongun, gerek 5 Mayıs'a kadar geriye gidebilmesi, gerekse bundan sonraki sözleşme süresini aşan tüm işletme sürelerini kapsayacak olması nedeniyle, kamu kaynaklarının zarara uğramamasının amaçlandığını vurguladı. İBB'nin iki tane otogar projesi olduğunu, onlar tamamlanıncaya dek böyle bir çözüm düşünüldüğünü belirtti.

Kasasına milyonlarca lira gelir aktarılacak

AVTER'in günlük gelirinin belirsiz olduğu ancak yapılacak tespitle İBB'nin kasasına milyonlarca lira gelir aktarılacağı belirtiliyor. Bu arada AVTER'in, Esenler Otogarı'nı işletmeyi sürdürmeyi sağlamak üzere tedbir istemiyle İBB aleyhine asliye hukuk mahkemesinde açtığı davanın da reddedildiği öğrenildi.