İstanbul Otogarı’ndan haber

Pazartesi günü bu köşede yayımlanan yazı “İstanbul Otogarı'nı Kim İşletiyor?” başlığını taşıyordu.

Resmi adı “15 Temmuz Demokrasi Otogarı” olan otogar işletmesini 25 yıllığına üstlenmiş AVTER A.Ş.'nin süresinin 5 Mayıs 2019'da sona erdiğini hatırlattık. Sorular sorduk. Bir bölüm de şöyle:

“Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Öztürk Ünal. Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün kızı. Galip Öztürk hakkında öldürmeye azmettirme suçundan verilen ömür boyu hapis cezasında bir dizi hukuki aşamanın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen kasımda “infazın devamı” na karar verdi.

Firari olduğu belirtilen Galip Öztürk'ün yer aldığı bir fotoğraf karesi önce sosyal medyada sonra da internet medyasında gündem oldu.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu da yer alıyordu.”

“HÂLÂ BİZ İŞLETİYORUZ”

AVTER adına Avukat Evren Topaloğlu Özaltındere'den bir e-posta geldi. “Otogarın işletmesi sözleşmeden doğan yasal haklarımız gereği halen şirketimiz tarafından yapılmaktadır” deniliyor. Ve yine sözleşmeden doğan haklar gereği “intifa haklarının süre uzatımı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 25/04/2019 tarihinde başvuru yapıldığı” açıklanıyor.

(Açıklamada sorularımız arasında yer alan AVTER'in hasılat rakamları yer almıyordu.) Süre bitmesine karşın yasal işletme hakkının nasıl halen AVTER'de olduğunu anlamaya çalıştım.

25 YIL UZATMA TALEBİ

Avukat Özaltındere, İBB'ye yapılan başvurunun bir örneğini de iletmiş. Başvuru sahibi Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) “intifa hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılmasını” talep etmiş. Başvuruyu neden AVTER'in değil de UATOD'un yaptığını e-posta yoluyla sorduğumda “İBB'nin sözleşmeyi imzalayan kurumun UATOD olması nedeniyle taraf olduğunu AVTER'in ise işletmeci olduğu” yanıtını aldım.

Peki otogar işletme süresinin neden 25 yıl daha uzatılması istenmiş?

Gerekçe özetle şöyle: 25 yıl önce İBB'den kaynaklanan gecikmeler nedeniyle inşaat süresi uzamış, iş artışları olmuş. İnşaat 36 ay yerine 72 ayda tamamlanmış. Bu durum masraf artışına sebep olmuş. İnşaat süresi uzayınca öngörülemeyen büyük mağduriyetler doğmuş. Bu da Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi'ndeki “aşırı ifa güçlüğü”ne sebep olmuş.

AVTER avukatına bu başvuruya yanıt gelip gelmediğini sordum. Gelmemiş. Yasal süresi içinde gelmesi umuluyormuş. (AVTER'in süresinin bitiminden 10 gün önce yapılan başvuru tarihinin Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük başkanlığı dönemine rastladığını da not düşelim.) Avukat Özaltındere'ye İBB'den cevap gelmemesine ve süre de bitmesine karşın İstanbul Otogarı'nı halihazırda nasıl olup da AVTER'in işletmeyi sürdürdüğünü, sözleşmeden kaynaklanan haklarının ne olduğunu sordum.

Yanıt gelince yazacağım.

RUHSATSIZ İŞYERLERİ

Bu arada Sayıştay'ın 2017 yılı İBB Raporu'nda İstanbul Otogarı'na ilişkin önemli bir tespit var. Sayıştay, otogar alanındaki 868 işyerinden sadece 300 adedinin ruhsatlandırıldığını, 578 işyerinin ruhsatsız olduğunu, bunların bir kısmının faaliyetten yasaklanmasına karşın faaliyetin sürdüğünü saptamış. İşin çarpıcı yönü İBB'den gelen cevapta “Mühürlüyoruz ama koparıp tekrar devam ediyorlar” denilmiş. İstanbul Otogarı işletmesinde halkın parası açısından cevap bekleyen çok soru var.