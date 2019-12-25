Togo Kuleleri’nde şirketler

Ankara 17. İdare Mahke-mesi'nin iptal kararı gayet net: İmar planı değişikliği kamu yararına, hukuka, şehircilik ilke ve esaslarına, imar mevzuatına aykırıdır.

Togo Kuleleri diye anılan iş merkezi parselinde Melih Gökçek döneminde parsel sahibi şirketler lehine yapılmış imar planı değişikliği, emsal artışından söz ediyoruz. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in bu meseleyi tamamen ana muhalefete mal ederek, “Biz de gazetelerden okuyoruz” sözü inandırıcı olmaktan uzak. Örtülü artışlarla 120 bin metrekareye çıkarılan bu imar rantında siyasi parti aidiyetlerinden bağımsız çıkar ortaklıkları olduğu apaçık.

Siyasetin gündemine oturan bu iki parselin mülkiyet yapısına yakından bakmakta yarar var.

Eskişehir Yolu ile Anadolu Bulvarı üzerindeki 12 bin metrekarelik arazi iki parselden oluşuyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 15 Temmuz 2016'da emsal artışı kararı verdiği, sonra “plan notları” aracılığıyla fazla inşaat yapma imkanı tanıdığı arazinin mülkiyet yapısı son birkaç yılda enteresan değişimlerden geçmiş.

İki parsel ABB Meclisi'nin 281 sayılı kararında şöyle anılıyor: “Mülkiyeti Togo Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 9 bin 360 metrekare yüz ölçümlü 9 no'lu parsel ile mülkiyeti Alan Taaahhüt İnş. Gay. Dan. A.Ş., Kule Yapsat İnş. Taah. Tic. A.Ş.'ye ait 2 bin 722 metrekare yüzölçümlü 10 nolu parsel.”

Başlangıçta iki parselin sahibi üç şirket: Togo Ayakkabı, Alan Taahhüt İnşaat, Kule Yapsat.

Burada bir virgül koyalım.

SUÇ DUYURUSU VE TİCARET SİCİLİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Aygün hakkındaki suç duyurusu dilekçesinin eklerinde şu iddiada bulunuyor: “Şüpheli Sinan Aygün ortağı olduğu Alan Taahhüt İnşaat A.Ş.'ye ait parsel üzerinden hain terör örgütü FETÖ'ye finansman sağlamış olup bu yolla ‘Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve TCK M.220/7'de öngörülen ‘Terör Örgütüne Yardım Etmek' suçlarını işlemiştir. Şöyle ki, şüpheli, 15 Temmuz gününde Fethullahçı Terör Örgütü yöneticiliğinden aranan ve hain darbe girişimi sonrası Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından mal varlığına el konulan firari Ömer AKGÜL'ün ağabeyi olan Mehmet AKGÜL ile birlikte Alan Taahhüt İnşaat AŞ.'nin ortağı konumundadır.”

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Bilgileri teyit etmek üzere herkese açık Ticaret Sicili kayıtlarına baktım. İlginç bilgilere rastladım.

■ 2722 metrekarelik parselin sahiplerinden biri olan Alan Taahhüt A.Ş. Aralık 2014'te ilan edilmiş. İlana göre şirket, n Kule Yapsat adlı şirketin kısmi bölünmesiyle kurulmuş. Kurucular şu isimlerden oluşuyor: Sinan Aydın Aygün, Mehmet Akgül, Halil Akgül, Gül Akgül. Mehmet Akgül 16 Mayıs 2016 tarihinde bir yıllığına yönetim kurulu başkanı olarak seçiliyor.

■ Bu parselin ilk baştaki ikinci sahibi Kule Yapsat şirketinin ortakları ise 11 Mart 2016 tarihli sicil gazetesine göre şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Aydın Aygün, Yönetim Kurulu üyesi Halil Akgül.

Tekrar hatırlatalım Kule Yapsat A.Ş. de Alan Taahhüt A.Ş. de, ABB'nin Şubat 2016 tarihli kararında anılan bu parselin mülkiyetine sahip iki şirket.

2016 Ağustos ayına gelindiğinde (darbeden bir ay sonra) Kule Yapsat, Ticaret Sicil kayıtlarına göre bölünmeye karar veriyor. 26 Ağustos 2016 tarihli sicil gazetesinde bölen şirket olarak Sinan Aygün Gayrımenkul İnşaat A.Ş. görünüyor. Bölme işlemi Eylül 2016'da tamamlanıyor. (Mehmet Akgül ile Halil Akgül Kule Yapsat ile birlikte artık kayıtlarda görünmez hale geliyorlar.)

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Şu anda yerinde yeller esen Togo Ayakkabı Fabrikası'nın şirketi de büyük parselin yani 9 bin 369 metrekarenin sahibi. Şirketin kurucusunun 2000 yılında ölümünün ardından bir dizi hisse savaşı yaşandığını öğrendim. Şirket sonradan Togo Gayrımenkul'e dönüşmüş. Togo Gayrımenkul'ün de Sinan Aygün şirketinin ofislerinin de bu kulelerde olduğu ve daire satışlarını bilfiil yaptıkları belirtiliyor.

Ankara'nın ulaşımını, havasını, çevresini bozan bu hukuk dışı kulelere yüz milyonlar bağlayan sahiplerin şimdiki umudu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. “Belediyeden çözemedik. Bakanlıktan çözeceğiz” diyorlarmış.