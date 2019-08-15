Kova burcunda Venüsyen Dolunay

Merhaba Arkadaşlar;

15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda işin içinde Venüs'ün de olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın öncelikle bireysel etkilerine, sonra özel hayatımız üzerine akabinde ise sağlığımız üzerinde nasıl etkileri olacak göz atalım.

Dolunay Kova burcunda olacağından dolayı KOVA burcunun sembolize ettiği konular hayatımızda çok güçlü bir şekilde yer edineceğine işaret etmekte. Kova burcu astrolojide icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.

BİREYSEL ETKİLER

Dolunay’la birlikte hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Her şekilde özgürlük yaşamlarımızda ana temamız haline dönüşebilir. Bazen bunu cesur adımlarla yaparız bazen de isyan duygusu ile. Kendimizi özgürce ifade etmek, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem verilecek zamandır. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin azda olsa dışına çıkmak, farklı, marjinal konu ve insanlara çekilmek bu Dolunay’da çok daha olasıdır. Bazılarımız toplumsal konularda hassas davranabilir, toplumsal konularda fayda sağlayacak işlere yönelebiliriz. Derneklere katılabilir, sivil toplum kuruluşlarına destek olabilir, toplumsal anlamda hatalı gördüğümüz uygulamaları gerekli mercilere iletebiliriz.

Merkür'ün de geri hareketi bitmişken elinizdeki teknolojik eşyaları yenilemek, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar…vb alışverişleri yapabiliriz. İleri teknolojiye dair yazılar okuyabilir, araştırmalar yapabiliriz. Uzay, teknoloji, astroloji ve alternatif tıp..vb konular hayatımızda daha çok yer edebilir. Sosyal ağları her zamankinden daha çok kullanabiliriz. Bu Dolunay’da sosyal ağlarla ilgili, internetle ilgili projeleriniz varsa bunları tamamlayabilir, ortaya çıkabilirsiniz. İnterneti kullanarak bir şeyler pazarlamak, satmak, alışveriş siteleri kurmak, yayılmasını istediğiniz konular için interneti, sosyal ağları kullanmak için uygun bir dönemde olacağız. Bu Dolunay’da Venüs baş aktör. Bu yüzden de aslında bir yandan hayatımızı güzelleştirmek, kişisel güzellik daha fazla zaman ayırmak, yeni ürünler denemek, güzelleşmek için farklı metotlar denemek, alışılmışın dışında uygulamalara yönelmek isteyebiliriz. Belki değişik saç modelleri, renkler, kıyafetlerle hayatımızda renk katabiliriz. Daha önce denemediğimiz renkleri hayatımıza katabiliriz.

Dostlarımızla ve arkadaşlarımızla daha çok bir araya gelebilir, sosyalleşebilir, gruplarla takılabiliriz. Fakat böyle eğlenceli gruplarla bir aradayken soğuk, ukala tavırlardan uzak durmak, her şeyi bildiğinizi iddia etmemek önem kazanacaktır. Yine partilere katılmak, konserlere gitmek, kalabalık organizasyonlarda yer almak için güzel bir zamanda olacağız. Rutin işlerle sınırlanmak istemeyiz. Değişik ve monotonluktan uzak, farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerde olmak veya bizi boğan kişilerle olmaktan hoşlanmayız.

İLİŞKİLER VE AŞK

Bu Dolunay’da Venüs etkili olacağından dolayı elbette aşktan, meşkten, özel hayattan bahsetmesek olmaz. Yalnız bu sefer aşk konularında orjinallik, farklılık söz konusu. Eğer yalnızsak değişik ve farklı hobileri olan, egosu biraz yüksek, gösterişi ve lüksü seven kişilerle karşılaşabiliriz. Bu Dolunay’la birlikte ilişkilerde özgürlük ve kişisel alan ihtiyacınında artabileceğini düşünmemiz gerek. Partnerimiz varsa eğer bu dönem kapris, kıskançlık gibi temalardan uzak durulmasında fayda var. Partnerinizle aranızda bilgi alışverişinin de oldukça artacağı bir zaman dilimi olacaktır. Duygulardan çok fikirlerin ön planda olacağı bir Dolunay bekliyor bizleri. Fiziksel çekimden çok zihinsel çekim önem kazanacaktır.

Bu dönem aşk, kalabalık eğlence yerlerinde olabileceği gibi, dostlarımız veya arkadaşlarımız bizlere çöpçatanlık yapabilir. Bir süredir çevremizde olan ve arkadaş olduğumuz kişilerle özel anlamda yakınlaşabiliriz. Dolunay zamanı Venüs; Güneş ile aynı derecede yer alacak. Cazimi dediğimiz özel bir durum. Bu da aslında hayata daha çok sevgi ve aşk penceresinden bakabileceğimizi, ilişkiler teması önem kazanacak hayatımızda. Bekar bir çok arkadaşım heyecanlanabilecekleri ilişkilere rahatlıkla çekilebilirler.

SAĞLIK OLARAK

Bu Dolunay’da vücut daha fazla elektrik yüklü olabilir, orayı burayı tutarken çarpılabiliriz. Bu yüzden topraklanmayı ihmal etmeyin. Özellikle tansiyon problemleri olanlar ekstra dikkat etsinler. Bugün kan vermek, değerleri ölçtürmek için uygun bir gündür. Bacakla ilgili sıkıntılar, baldırlarda bacaklarda çarpma, morarma, varis sıkıntısı oluşabilir dikkat. Baldırlarda bacaklarda kasılmalar, kramplar çok sık meydana gelebilir dikkat! Baldırlarınızı ve ayak bileklerinizi çok fazla zorlamamızda fayda var. Özellikle ayaklarınıza, bacaklarınıza daha çok özen gösterebilirsiniz. Ayaklarınızı javaya kaldırarak dinlendirmek, bacaklarınız masajlar yaptırmak, kremler sürmek çok daha iyi gelebilecektir. Selüliti önleyici masajlar çok daha iyi gelebilir bu Dolunay haftasında.

İşin içinde Venüs de olduğundan dolayı tatlı ve şekerli gıdaları canımız daha çok çekebilir, tatlı ihtiyacımız artabilir. Şeker, insülin, kilo ile ilgili sorunları olanların dikkatli olmalarında fayda var. Yine işin içinde Venüs olduğundan kadınlarda yumurtalıklar, genital bölge veya regl düzensizlikleri görülebilir.