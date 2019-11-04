Merkür Akrep burcunda Retro!

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer Merkür, Akrep burcunda geri hareket edecek. 30 Ekim’de duraklamaya başlayacak ve akabinde 1 Kasım’da tam gaz geri hareketine başlayacak. 22 Kasım’a kadar da devam edecek. İşte Merkür Retrosunda dikkat etmeniz gereken konular neler, gelin birlikte göz atalım…

Merkür; her türlü bilgi-iletişim-anlaşma ondan sorulur. Dünya üzerindeki tüm iletişim ağları, konuşma, bilgi ve bu bilginin yayılması onun kontrolündedir. Merkür dört ayda bir, yılda üç defa geri hareket eder. Aslında tam olarak geri hareket değil, sadece hızı düşer ve yavaşlar. Dünya'dan bakıldığında ise geri gidiyormuş izlenimi verir. Geri gittiği dönemde ise şunlara dikkat edilmesi gerek;

– Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır, hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri, olaylar, konular katar, para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, elektronik aletlerinizi bozar ve sizi sinir eder.

– Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozar. Sonrasında başlattığınız ilişkilere uzun zaman vermez, anlamadığınız bir anda bitiriverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir, evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir.

– Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, geri gittiği süreç aslında toparlama tamamlama, düzene soka sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız bir nevi canınıza okur.

– Evlenmek, ev alıp satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavulların kaybolmasıdır, bu dönemde bu ikiliye çok dikkat edin. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın.

– Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olur.

– Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin. 22 Kasım’dan sonra atın imzalarınızı, sabredin biraz.

– Bu gerileme süreci aslında hayatın size “dur ve düşün” deme süreci. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz sorgulayın. Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli.

– Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar, internet dolandırıcılığı artar. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, bu yüzden banka işlemlerinde dikkatli olun, kredi kartlarınızı kontrol edin. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenizden olmayın sonra.

– Eğer ki 1-2 hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez, gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Sıfır, yeni başlayan, el değmemiş yeni işlere Retro döneminde başlanmaz, eskiden başlayan süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.

– Kime mail, sms, whatsapptan yazdığınıza dikkat edin, hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın, bekleyin 22 Kasım’dan sonra açarsınız şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir, evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 22 Kasım’dan sonrasına bırakmakta yarar var.

– Evinizde tadilat, bakım, onarım gibi işlerinizi halledebilirsiniz ama yeni özellikle elektrikli ve elektronik eşya almamanızda fayda var.

Merkür bu sefer önce Akrep burcunda geri gidecek. Bakalım özellikle Akrep burcunda geri hareket ettiği dönem nelere dikkat etmemiz gerekir. Akrep burcu sırlar, gizlilik içinde hareket etmek, finansal konular, vergiler, borçlar, cinsellik, gerçeği öğrenmek, saplantılı düşünceler ile ilgilidir. Özellikle bu Retro döneminde banka üzerinden yaptığınız işlemler konusunda daha dikkatli olmanızda fayda var. Hesap hataları, yanlış ödemeler söz konusu olabilir. Eskiden, geçmişten kalan bir fatura, ödeme, vergi borcu gibi konular gündeme gelebilir. Gizlilik içinde yürüttüğünüz işler kontrolünüz dışında ortaya çıkabilir. Çok gerçek gibi ortaya çıkan bilgiler aslında gerçek olmayabilir. Bir şeyleri araştırırken yanlış yollara, yanlış kaynaklara sapabilirsiniz. Çok yanlış konulara saplanıp kalabiliriz, boşa zaman kaybedebiliriz. Sırlar ortaya çıkabilir. Biraz Merkür Retro döneminde sıkça sorulan sorulan sorulara cevap verelim;

– Diyelim ki iş görüşmeleriniz başladı bir hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim? Hayır önceden başladı çünkü!

– Retro başladı iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet etkilenirsin, zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor

– Diyelim ki bir önceki Merkür Retrosunda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var, bu Retroda yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki.

– Diyelim ki ev alacaksınız, eğer kaporayı bu hafta hallettiyseniz evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız. Sıkıntı yok alın! Merkür Retro etkilemez sizleri! Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retrodan etkilenirsiniz.

– İş konularına değinelim biraz da. Eğer Retro öncesi başvuru yaptığınız iş yeri çağırdı ve işe başlayın dedi? Başlayın bir şey olmaz. Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retrodan etkilenirsiniz arkadaşlar.

– Merkür Retrosu sürecinde estetik yaptırabilir miyim ? Merkür güzellik ve Estetikle ilgilenmez, her türlü estetik müdahaleyi yapabilirsiniz bunda sakınca yok, içiniz rahat olsun arkadaşlar. Gökyüzünde Venüs güzel etkiler altında ise.

– Merkür Retrosunda sevgilimle ayrıldık, barışır mıyız? Merkür Retrosu'nda alınan ayrılık kararları gerçekçi değildir, koşullar değişir ve koşullar değiştikçe kararlarımızda değişir.

– Merkür retrosunda yeni bir eğitime başlayabilir miyim? Zorunlu olarak bir eğitime başlamanız gerekiyor ise başlayacaksınız yapacak bir şey yok ama hayatınızın akışını bu eğitime göre doğru bir şekilde planlamanızda fayda var. Ya da başladığınız eğitimi farklı sebeplerden dolayı bir süreliğine dondurmanız gerekebilir.

– Merkür Retrosunda sınava gireceğim, nelere dikkat etmem gerekir? Bu dönem gireceğiniz sınavlar, sınav esnasında kafanız çok çabuk karışabilir, öncelikle sakin olmalısınız. Akabinde cevap kağıdınızda kaydırma yapmamaya özen gösterin.

– Önemli bir ameliyatım Merkür Retrosuna denk geliyor ne yapmalıyım ? Ciddi bir ameliyat tarihi bu zamanlara denk geliyor ise endişe etmeyin, doktorunuza güvenin, en kötü ihtimalle iyileşme süreciniz belki biraz uzayabilir. Hem hayatı sorgulamak için de bol bol vaktiniz olur ;)

– Araba almayı düşünüyorum ne zaman almalıyım? Araba almak için de aynı şekilde 22 Kasım’dan sonrayı beklemenizde fayda var.

– Benim doğum haritamda Merkür Retro, bu Merkür Retrosu beni etkilemez değil mi? Doğum haritanızda Merkür’ün Retro olması, bu Retronun sizi etkilemeyeceği anlamına gelmez. Ama bu Retroya özel sadece, doğum haritanızda Merkür’ünüz Akrep burcunda Retro ise ve siz bu enerjiye çok alışık olduğunuz için, sizi diğerlerini etkilediği gibi etkilemez.

– Merkür Retro döneminde diyete başlayabilir miyim? Diyete başlayabilirsiniz zira diyet konusunda Ay ve Venüs etkilidir Merkür değil. Ama kararınızdan vazgeçmemeniz gerekir :)

– Kedimi ve Köpeğimi kısırlaştırabilir miyim? Hayvanlarınızı kısırlaştırmak için Retronun bitimini beklemenizde fayda var. Zira ev hayvanlarınızı Merkür sembolize eder.

-Kardeşimle önemli bir takım konuları konuşmam gerek, uygun bir zaman mı bu Retro dönemi? Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Zira Merkür’un sembolize ettiği konulardan biri de kardeşlerdir. Fikir ayrılıkları, birbirinizi yanlış anlama gibi durumlar oluşabilir.

– Merkür Retrosunda dava açabilir miyim ? Eğer dava açmayı düşünüyorsanız, resmi bir işlem olduğundan dolayı yine 22 Kasım’dan sonra işlemlerinizi başlatmanızda fayda var. Davanız gereksiz yere uzayabilir veya dava konusu ile ilgili fikriniz değişebilir. Ama yasal bir süre ile ilgili bir kısıtlamanız var ise o zaman açmalısınız ve avukatınıza güvenmelisiniz.