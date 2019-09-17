Mutlu aşklar zamanı!

Merhaba Arkadaşlar;

Venüs, 14 Eylül’de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir haber, çünkü Venüs'ün kendi yönetmiş olduğu burçta seyahat edecek olması hem Terazi burcu semboliklerinin hem de Venüs semboliklerinin iyicil olarak çalışacağına işaret eder. Şimdi bunlar ne demek? 9 Ekim’e kadar neler yapıp fayda sağlayabiliriz size biraz bundan bahsedeyim…

Terazi burcu astrolojide; denge, düzen, hak, hukuk, adalet, sanat, ortaklık, hakemlik, barışmak, evlilik, ortaklık, ilişki, estetik her türlü konu, kararsızlık, kibarlık, cömertlik, güzellik, romantizm, eşitlik, diplomasi, ilişki kurmak, tarafsız olmak ile sembolize edilir. Venüs Terazi burcunda iken neler yapılabilir bunlara bakalım; Öncelikle yeni ilişkilere başlamak, ilişkilerdeki sorunları tespit edip çözmek, ilişkilerde denge ve eşitliği yakalamak için harika bir dönem. Yine bu süreçte evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, aileleri tanıştırmak, kız istemek içinde en güzel dönemlerden biridir.

Hayatımızda uyum ve dengeyi yakalamak çok daha kolay olacaktır. Keza ilişki kurmak da aynı şekilde. Yeni ortaklıklar kurmak, özellikle kadınlarla bir araya gelip iş yapmak için de en doğru zamandır. Yeni işlere girişilecekse eğer, bu işler avukatlık ofisi açmak, değerli taşlarla ilgili işler dükkanlar açmak, estetik ve güzellikle ilgili işlere girişmek, sanatla ilişkili işlere girişmek, tekstil ile ilgili işlere girişmek ve bu alanlarda ortaklıklar kurmak içinde harika bir dönemdir. Güzelleşmek, güzelleşmek için bıçak altına yatmak, kendimize yeni bir tarz yaratmak, yeni kıyafetler almak, stil belirlemek için de uygundur. Her türlü estetik konuyla içli dışlı olabilir, diyete başlayabilir, spora başlayabilirsiniz.

Etrafınızı, çevrenizi düzenlemek, estetik olarak daha güzel bir hale getirmek içinde uygundur. Bencilce yaklaşımlar yerine, karşımızdakini daha çok düşünme odaklı oluruz. Empati kurarız, her türlü ilişkide adaletli davranmaya çalışırız.

Bu dönem, her türlü hak, hukuk, adalet işlerinde işlerimiz yolunda gider, ilahi adalet daha kolay tecelli eder. Sanatsal konularla daha içli dışlı oluruz, belki de sanatın herhangi bir koluyla ilgili eğitime başlayabiliriz veya bu dönem tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere hayatımızda çok daha fazla yer verebiliriz. Kalp kırıklığı yaşadığımız kişilerle aramızı düzeltmek, küsleri barıştırmak, birbirinden hoşlanan kişiler arasında çöpçatanlık yapmak içinde gökyüzü destekleyicidir bu süreçte.

Daha kibar, daha sosyal, daha uyumlu, daha dengeli olacağımız, insanları kaybetmek yerine kazanmak için uğraşacağımız, kalp kazanacağımız bir süreç olacak. Özel ilişkilerimizde romantizm daha da artacaktır, yeni başlayan ilişkiler çok daha romantik, daha adil olacaktır.

Sevgiler…

Dinçer Güner

