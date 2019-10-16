Sabrın sonu selamet!

Merhaba Arkadaşlar;

13 Ekim Pazar günü, gece yarısına doğru 20. derece Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın bir ucunda Plüton ve bir diğer ucunda ise Jüpiter yer alacak. Dolunay'ın Güneş tarafında Mufrid isimli bir sabit yıldız etkin olacak. Şimdi bu Dolunay’ın bireysel olarak ne gibi etkileri olacak hep beraber göz atalım.

Koç burcundaki Dolunay’da hayatınızda son vermek istediğiniz, tamamlamak istediğiniz meseleler için rahatça harekete geçebilirsiniz. Koç burcunun canlı, neşeli, çocuksu, sabırsız ve tahammülü az tavrı hayatımızda kendini güçlü bir şekilde göstermeye başlayacaktır. Kendimizi ortaya atmak, öncülük etmek isteyebiliriz. Fakat Koç burcunun düşüncesiz hareket eden tavrı ile bazen bir stratejiye sahip olmadan da bu adımları anlık bir heyecanla atabiliriz. Pek tabii sakin ve sabırlı kalmak kolay olmayabilir.

Bu Dolunay sürecinde biraz öfkemize hakim olmalı, anlık ve ani tepkiler vermek yerine, kendimize karşımızdakinin ne demek istediğini anlayabilecek zamanı tanımalıyız. Kimseye hesap vermeden, başımıza buyruk ve özgürce hareket etmek isteyeceğiz. Yeni deneyimlere açık olacağımız, yeni hedefler belirleyip bu hedefler doğrultusunda da harekete geçebileceğimiz bir Dolunay haftası bekliyor bizleri. Tek başına olmak, başkalarına bağımlı kalmadan hareket etmek önemli olacaktır. Bu yüzden de bu Dolunay süresi aslında ortaklıklara girişmek için pek yararlı bir dönem değil. Kişisel istek ve arzularımız daha önemli olur. Varsa çocuklarımızla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atmak gündeminizde olabilir. Tatlılıkla işleri yoluna koymak çok önemli olacaktır. Çünkü bu Dolunay zamanı bir taraftan da Satürn, Ay ile kare açı yapmakta ve streslerin, zorlayıcı koşulların bizi duygusal anlamda testten geçirebileceğine işaret etmekte. Otorite figürleri ile çatışmamaya çalışmalı veya sevdiklerimizle inatlaşma, isyankar tavırlara veya gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmaya özen göstermeli.

Her Dolunay bir karar anını temsil ettiği için, 15 gün önce gerçekleşen Terazi Yeni Ayı’nın yapıcı etkisini sürdürmeye devam etmeliyiz. Kararlarımızı ise sadece kendi isteklerimiz ve hedeflerimizi önemseyerek değil daha paylaşımcı ve karşımızdakini de düşünerek almayı denemeliyiz. Adil çözümler önermekten yana olmalıyız. Dolunay sürecinde Güneş, Ay ve Plüton arasında T-Kare dediğimiz özel bir açı kalıbı oluşacak gökyüzünde. Otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumları meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmek de çok kolay olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize ve başkalarına karşı acımasızlık yapmayın.

Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Kimsenin özel alanına girmemeye özen gösterin, keza birileri de sizin özel alanınıza girerse çok fena haşlayabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair özel konulara eğilebilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık, bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda kendi kendinize yapabileceğiniz yoğun bir baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Göz ardı edemeyeceğiniz birtakım etkiler ve baskılar altında kalabilirsiniz. Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır. İlişkiler oldukça yoğun deneyimler getirir ve dönüşmek durumunda kalabilir. Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Bu nedenle çıkarcı veya intikam duyguları ile hareket etmemelisiniz. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

T-Karenin ucunda Plüton bulunmakta ve aslında işaret ettiği şeyler değişim, dönüşüm ve bırakma, bitişlere izin verme ve strateji geliştirmedir. Zira Plüton'un özellikle Oğlak burcunda seyahat ettiğini düşünürsek; kariyer, para kazanma, sorumluluklar, disiplin, iş hayatı gibi temalar ön plana çıkar. Özellikle iş ve kariyer ile ilgili konularda hayatınızın akışını değiştirecek kararlar almaya doğru gidiyor olabilirsiniz, para kazanma şeklinizde majör değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma şeklinizi ve modelinizi değiştirmek isteyebilirsiniz ya da aldığınız, yüklendiğiniz sorumlulukları yerine getirme şeklini değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte tüm bu düşünceler çok normal ve beklenen durumlar. Fakat bu tarz değişimlere doğru yol alırken yakarak, yıkarak, köprüleri yok ederek, ani bir karar veya tepki ile değil; sakin, sağduyulu, hesaplayarak, planlayarak, kimseyi kırmadan ve dökmeden yapmak asıl mesele. Ama değişim şart!

Bu Dolunay'ın etkilerini belki bir nebze de olsa yumuşatacak olan Jüpiter'in Yay burcundan destekleyici bir etkisi olacak. Bir yandan coşku ve iyimserlik yükselmeye başlayacak ve hayatımızı geliştirecek şans ve fırsatlarla karşılaşmamız çok olası. Özellikle yurt dışı, yabancılar, eğitim, inançlar, medya, tanıtım, pazarlama ile ilgili fırsatlar olabilir bunlar. Ya da birileri fikirleri ve yol gösterici tavrı ile bize bir çıkış yolu gösterebilir. Bir ilişki, bir proje, ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır.

Bu Dolunay’da Mufrid sabit yıldızı etkin olacak. Bu iş hayatının getirdiği refahlığa işaret etmekte. Belli ki hayattaki hedeflerimiz, kariyerimiz, amaçlarımız ile ilgili bu Dolunay bizi bir dönüm noktasına getirecektir. Pek tabii bazılarımız için özel ilişkilerin de gündemde olacağı bir dönem olacak. Koç ve Terazi burcu aksında meydana gelen gelişmeler genel olarak, ilişkiler, ortaklıklar, sen ve ben ilişkisindeki denge, evlilik, özel hayat konularını masaya yatırdığımız dönemdir. Yani Dolunay haftasında bu konular daha çok gündemimizde yer alacak. Özel hayatımızda, evliliğimizdeki amaç duygularımızı sorgulayacağımız bir dönem diyebiliriz. Buradan şu çıkar; Plüton ile birlikte ilişkilerde ya karşılıklı anlayış ve empati duygusu ile köklü bir değişime gideriz ya da belki de ilişkilerimizi bitirmek için kolları sıvayacağımız bir dönem olacak. Hangisi olursa olsun aslında yapılması gereken nezaket, diplomasi ve kibarlığı elden bırakmamak olacak, her ne kadar zor olsa da. Ya da bir diğer olası senaryo ise ilişkilere dair amaçlarınızı değiştirmek olabilir. İlişkilerdeki beklentileri de değiştirecek bir Dolunay yaşayacağız. Belki de mevcut ilişkilerinizdeki rol ve görev dağılımlarını yeniden düzenlemeniz gerekecek.

Sağlığımızla ilgili özellikle baş bölgesinde bulunan organlar hassas olabilir. Baş ağrıları ve kronik migreni olanlar bu Dolunay zamanı migrenleri daha çok azabilir. Özellikle tansiyon problemi olanların biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra dil ve kulaklar da hassaslaşabilir. Panik atak gibi sorunlar oluşabilir. Özellikle 20. derece gözlerle ve göz kapakları ile ilgilidir. Bu dolunayda göz muayenesine gitmek, gözlerinizle ilgili tedavi olmak içinde uygun bir zamandır. Göz kuruluğu, göz ağrıları, arpacık gibi sorunlar baş gösterebilir. Özellikle bu Dolunay’da baş, göz, burun ile ilgili yapacağınız her şey iki kat daha etkili olur. Özellikle baş, migren ve sinüzit ağrıları için üzerinizde Dolunay sürecinde menekşe mavisi, uçuk mavi bir şeyler taşımak iyi gelebilir. Stresten ve baskından olabildiğinde uzak durun. Gözlerinize yapacağınız çay banyoları iyi gelebilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner