Terazi burcunda Şironyen Yeni Ay

Merhaba Arkadaşlar;

28 Eylül’de Terazi burcunun 5. derecesinde Şiron etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da iki tane sabit yıldız da etkili olacak. Bunların isimleri ise Edasich, Zaniah yıldızları. Şimdi bu Yeni Ay’ın önce bireysel, para ve kariyer üzerine etkilerine, sağlık ve özel hayat ile ilgili neler bekliyor bizi inceleyelim.

BİREYSEL ETKİLERİ

Bu Yeni Ay’ın etkilerini anlamak için Terazi burcunun sembolizmlerini iyi anlamak gerek. Bu sayede genel temanın ne olacağını anlayabileceğiz.

Terazi burcu astrolojide; ilişki kurmak, ortaklık kurmak, barış sağlamak, diplomasi içinde olmak, güzellik, estetik, estetik kaygılar, kibar olmak, bir şeyi güzel hale getirmek, sosyal olmak, adaletli olmak, hak ve hukuk çerçevesi içinde davranmak, hakem olmak, orta yolu bulmak, evlenmek, moda, güzellik ve bakım sektörü, ara bulucu olmak, denge kurmaya çalışan, kararsız, karşıtları uzlaştırmak, güzel sanatlar, ilham ve yaratıcılık, danışmanlıklar, halkla ilişkiler, terziler, avukatlar, evlilik danışmanlığı, çöpçatanlık siteleri demektir.

Demek ki Yeni Ay ile birlikte hayatımızı daha çok bu sembolikler yönetecek demektir. İlişkiler kurmaya çalışacağız, ilişkileri onarmaya çalışacağız, küs olduklarımızla barışmaya çalışacağız ya da onlar bizimle barışmaya çalışacak. Yine evlenmek, birileri ile hayatımızı birleştirmek için de harika bir dönem. Önce hayatımızı sonra kendimizi güzelleştirmek isteyebiliriz, estetikler yaptırabilir, yeni bir tarz yaratmak isteyebilir, gardrobumuzu sonbahara hazırlamak isteyebiliriz. Hak ve hukuk konuları daha çok vurgulanacaktır bu aralar. Özellikle yasal konularda daha dikkatli davranmalı, hukuksal bir takım meselelere odaklanabiliriz.

Hayatımızda olabildiğinde huzur, sessizlik ve sakinliği arzu edeceğiz. Yüksek sesle konuşulan ortamlardan uzak kalmaya çalışacağız. Diplomatik ilişkiler ön planda olacak. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, imza gerektiren konular gündeme gelecektir. Daha dışa dönük, sosyal olacağımız bir Yeni Ay bizleri bekliyor. İyi ve kaliteli insan ve mekanlarda bulunacağımız, her şeyin abartıdan uzak ama şık, gösteriden uzak ama pahalı, biraz lüksümüze ve de konforumuza da düşkün olacağız.

Yalnız bu Yeni Ay’ın tam karşısında bir Şiron olacak. Şiron astreoidi popüler anlamı ile “Yaralı Şifacı” demektir. Şiron bizim en derin yaralarımız ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron'un olduğu noktada her şekilde bir yara alma hali ve akabinde bu yarayı iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Şiron Koç burcunda olduğu için, burada mesele öfke ile ilgili olacaktır. Bu Yeni Ay’da öfkelendiğimiz ve bizi sinir eden konulara odaklanmak gerek. Bu öfkeniz veya sinirin gerçek sebebi nedir ? Yoksa çocukluğunuzdan gelen duygular mı ? Bu Yeni Ay zamanı öfkemizi şifalandırmak yerinde olacaktır. Terapi desteği alarak başlayabiliriz mesela ya da kişisel gelişimle ilgili yayınlara da odaklanabiliriz. Pek tabii Şiron fiziksel yaralanma haline de işaret eder. Yeni Ay süresince, kafamıza, kaşımıza, gözümüze dikkat etmemizde fayda var. Bu alanları darbelerden, çarpmalardan korumak gerek.

AŞK VE İLİŞKİLER

Terazi Yeni Ay’ı aslında tam da aşk ve ilişkiler konusunda en güzel dönemdir. Hem de bu Yeni Ay zamanı aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs de kendi yönettiği Terazi burcunda seyahat etmekte. Demek ki ilişkiler ve aşk konusunda mutluluk duyabileceğimiz daha fazla detay yakalayabileceğiz. Mevcut ilişkilerde sorunları onarmak, romantik ve keyifli ortamlar yaratmak, hediyeler almak ve vermek, aramızın bozuk olduğu, küs kaldığımız insanlarla barışmak için güzel bir dönemde olacağız. Yine evlilik teklif etmek, evlenmek, bekarsak yeni randevulara çıkmak, beğendiğimiz kişilere açılmak içinde uygundur.

Bu dönem daha çok partnerimize odaklı olacağımız, onun arzu ve isteklerine önem vereceğimiz, karşımızdaki insanı mutlu etmeye çalışacağımız bir süreç olacak. Yalnız tam karşıda bir “Şiron” olacağı için ilişkilerde yara aldığımız, bizi derinden üzen konular ne ise bunları çözmek, şifalandırmak içinde adımlar atabiliriz. Yeni Ay'da Venüs ile Plüton arasında yer alan kontak ile de; yaşadığımız ilişkilerde değişim ve dönüşüm yaratmak istediğimiz konularda adımlar atabiliriz. Fakat bu adımları atarken kibar, nazik ve haksızlık etmeyerek atılmasında yarar var.

PARA VE KARİYER

Terazi burcundaki Yeni Ay’da paramızı pulumuzu daha çok güzelleşmek, hediyeler almak için harcayabiliriz. Yeni kıyafetler alabilir, güzelleşmek için daha çok para harcayabiliriz. Parasal konularda da mutlu gelişmeler yaşamak olasıdır. Yeni Ay zamanı ortaklıklar kurmak, ortak iş yeri açmak, ortak para kazanmak adına adımlar atmak için idealdir.

Bu dönem eğer yatırım yapmak gibi bir planınız varsa, güzellik merkezileri açmak, tekstil üzerine yoğunlaşmak, hukuk büroları açmak, çöpçatanlık siteleri açmak, özel butik tasarım dükkanları açmak, pastacılık ve şekerleme gibi tatlı gıdalar üzerine bir takım işlere girişmek içinde normalde uygundur. Para kazanmak adına anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak içinde güzel bir zaman dilimidir.

SAĞLIK AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Yeni Ay Terazi burcunda olduğundan dolayı; bel bölgesi, üreme organları, böbrekler dikkat edilmesi gereken hassas noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Kum dökme, taş düşürme, mesane ile ilgili sorunlar, idrar ile ilgili sorunlar nortaya çıkabilir. Şeker, insülin sorunu olanların ekstra dikkat etmesi gereken bir Yeni Ay. Zira tatlı gıdalara karşı eğilim artabilir. Kasık ağrıları, kasıkta fıtıklar, bel bölgesi hassaslaşabilir bu Yeni Ay ile birlikte. Şiron'ta tam karşıda olacağından dolayı yukarıda saydığım bölgelerle ilgili ameliyatlar gündeme gelebilir.

SABİT YILDIZLAR

Bu Yeni Ay’da 3 tane sabit yıldız var demiştik. Bunlardan ilki Edasich yıldızı. Bu yıldız, Mars ve Satürn karakterinde bir yıldız olup sanatsal ve duygusal koşullar için iyi olmakla beraber seyahatler, yeni dostlar ve arkadaşlıklara işaret etmekte. Fakat diğer taraftan bu yıldız zehirlerle ilgili ve dikkat edilmesi gerek. Bir diğer yıldız ise Zaniah yıldızı. Bu yıldız Venüs ve Merkür tabiatına sahip bir yıldız. Yani küslükleri sonlandırmak ve barış ortamı yaratmakla ilgili bir yıldız.

Sevgiler…

Dinçer Güner