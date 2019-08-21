21 Ağustos itibari ile ilişkileri, sevgiyi, aşkı, beğeniyi, mutluluğu, flörtü sembolize eden gezegen Venüs, Aslan burcundan çıkıp Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu seyahati 14 Eylül’e kadar sürecek.

Venüs’ün Başak burcunda olduğu bu süreçte ilişkilerimizde daha temkinli, gerçekçi ve abartıdan, duygusal çıkışlardan biraz uzak olacağız. Venüs, Başak burcunda çok güçlü olmadığı bir pozisyondadır. Bu yüzden ilişkilerde sevginin akışı, ifadesi veya kabul etmek biraz zorlaşabilir. Bu dönemde, ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, sorun arayabilir, kusurları gidermek için de kolları sıvarız. Bu dönem dikkat edilmesi gereken nokta, kendinizi değersiz hissettirecek kadar aşırı, gereksiz eleştiri yapmamak. Örneğin; ‘ben şöyle şöyle olduğum için zaten o bana bakmaz, benim şuyum eksik o yüzden benle ilgilenmez’ demeyin arkadaşlar.

Bu süreçte adeta bir arıza mıknatısı gibi, sürekli hayatının düzene girmesi gereken insanları hayatlarımıza çekebiliriz. Bu süreçte, ilişkilerden beklentilerimiz daha çok ortak tema yakalamak ve bir ilişki için emek vermek olacaktır. Gerçekten özen, emek göstermeden ilişki olmaz deyip, karşımıza çıkan herkesin üstüne atlamayacağız. Emek verdiğini görmek isteyeceğiz. Venüs, Başak burcunda iken ilişkilerin ana teması aslında ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Salt duygu ve romantizm dinamiği ile başlamaz. Giyim, kuşamda, günlük kıyafetlerde artık renkli, parlak, gösterişli kıyafet ve renkler yerine, sade, şık, temiz, göze batmayanlar tercih edilir. Mevcut ilişkilerde fedakarlık ve yardımcı olma hissi ön planda olacaktır. Partnerimize, eşimize yardımcı olmak için tüm kaynaklarımızı kullanırız. Tabii bu dönemde bizler de kolay kolay birilerini beğenmeyeceğiz, armudun sapı, üzümün çöpü derken evde kalabiliriz. Derlenmek, toparlanmak, kendinize sağlık kontrolü yaptırmak, vücut bakımı ve beslenmenize özen göstermek için harika bir süreç olacaktır.

Venüs’ün Başak burcundaki seyahati sürecinde, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, işe yaramaz şeyleri çöpe atmak, kıyafet detoksu yapmak için idealdir. Rejim yapmak, doğal ürünler kullanarak arınma sağlamak, Venüs Başak burcunda iken yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerdendir. İlişkilerimizde endişeli ve kuruntulu olmaya daha eğilimli oluruz ama yapmayın. Kendinizi de partnerinizi de yıpratmayın. 14 Eylül’e kadar, Venüs ve Başak dönemi diyet için en verimli dönemdir arkadaşlar.