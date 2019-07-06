Yuva kurma zamanı

Venüs 3 Temmuz itibari ile İkizler burcundan çıkıp artık Yengeç burcunda seyahat etmeye başlayacak ve 28 Temmuz'a kadar da bu burçta seyahatine devam edecek. Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir.

Venüs artık Yengeç burcunda 28 Temmuz'a kadar seyahat ettiğine göre bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Yengeç teması karşılayacak demektir. Venüs uçarı, hareketli, zihinsel, maymun iştahlı ve flörtçü İkizler burcundan çıkıp, Yengeç burcuna geçtiği zaman ilişkilerimizin dinamikleri gözle görülür biçimde değişmeye başlar. Hepimiz daha, yumuşak, duygulu, vefakar, düşünceli davranmaya başlarız. Dolayısıyla ilişkiler ve sosyal bağlarınız daha yumuşar, daha duygu dolu, empati kurmakta zorlanmayan bir tutum takınırsınız. Beslemeye, bakmaya, yemek pişirmeye, yedirmeye, içirmeye daha çok ilgi duyarsınız. Aşk ve evlilik hayatında ilişkiniz daha romantik ve sevgi dolu olmaya başlar, en azından ihtiyaçlarımız bu yönde şekillenir. Annelik etmek keyif vermeye başlar. Annelerle, ailenizle, çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırırsınız. Evi yapan dişi kuştur sözüne uygun olarak bu süreçte evinizle ilgilenebilir, ev alabilir, ev kurabilir, ev dekorasyonu yapmak, yatak odanızı yenilemek, mutfağınızı güzelleştirmek, fırın ocak ve yeni mutfak aletleri almak gibi işlere zaman ayırabilirsiniz. Para biriktirmek, saklamak, korumakla ilgili işler yapılabilir, anılar, nostalji, eski arkadaşlıklar, tarih, tarihi yerler, antika eşyalar, aile yadigarları gibi konulardan zevk alırsınız.

Venüs Yengeç burcundayken arkadaşlarınıza onları ne kadar önemsediğinizi gösteren hediyeler alabilirsiniz, sevdiklerinizi ziyaret ederek yaptığınız yemeklerden tatlılardan götürebilirsiniz, sanat ve yaratıcılığın el marifetlerinin ve hünerlerin öne çıkacağı ve sevginin pekişeceği bir süreçtir. İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. İlişkilerde beklentimiz, ihtiyacımız daha sevecen, yumuşak, koruyan, kollayan partnerler isteyeceğiz. Bu dönem çapkınlık değil, aksine tam olarak evlenmek üzere yola çıkma zamanıdır. Hatta 28 Temmuz'a kadar evlenmek için en uygun süreçte olacağız. İlişkilerde aidiyet duygusunun ön planda olacağı bu dönemde, sizi sürekli rölantide tutan birisi varsa da artık bağları ya yeniden yapılandırmalı ya da yolunuza devam etmelisiniz. Evliler için çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atılabilir, bu konuda şansınız çok daha açık olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken mesele, bu kadar yoğun aidiyet duygusu, şefkat ve ilginin olduğu yerde bağlı yerine bağımlı ilişkilerde gelişebilir. Bu Venüs Yengeç döneminin en sıkıntılı hali olabilir. Eğer ki hayatınızda biri yok ise, belki de aileniz veya kan bağınız olan kişiler sizi tanıştırabilir birileri ile. Yine oturduğunuz mahalleden, sürekli gidip geldiğiniz, aşina olduğunuz yerlerde birileri ile tanışabilirsiniz. Tabii bu dönem sadece ikili ilişkilerde ki sevgi konusunu ön plana çıkarmaz, Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesi vatan sevgisinin de bu dönem artacağını gösterir. Kendinize yeni bir ev planı çizdirmek, mimarlarla çalışmak, mimarlık ofisi açmak, yiyecek veya içecek sektörüne yatırım yapmak bu alanlarda iş kurmak içinde bu dönemi kullanabilirsiniz. Aşk konusunda ise Yengeç, Balık, Oğlak ve yükseleni bu olanlar için en şanslı süreç olacaktır.

Sevgiler…