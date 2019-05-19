Emekli de olunsa arsa için vergi ödenir

Belediye, babamın gecekondusunu yıkıp, 129 m2 arsa verdi. Babam gecekonduya vergi ödüyordu. Şimdi evi yok, kirada oturuyor ve 670 lira arsa vergisi ödüyor. Bağ-Kur emeklisi, senelik geliri 24 bin lira. Bu adalet mi? Belediye “Maalesef ödeyecek” diyor.

Hasan Seza

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar, kanunda sayılan muafiyet ve istisnalar dışında arazi (arsa) vergisine tabidir. Arsalar için vergi oranı binde 3 olup, bu oran büyükşehir belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde binde 6 olarak uygulanır. İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi meskenler için uygulandığından, emekli olsa da babanız arsanın emlak vergisini ödemek zorunda. Babanızın gecekondusunun yıkılıp yerine arsa verilmesi başka bir tartışmanın konusu.



MUAFİYET İÇİN TEK MESKENE SAHİP OLMAK GEREKİYOR

Bağ-Kur emeklisiyim. Bir tam hisse dükkanım, bir tam hisse, bir de 1/2 hisse dairem var. İmar barışı ile iskan almayı beklediğim, tapusu halen kooperatif üzerinde olan evimde oturuyorum. Emekli olduğum için emlak vergisinden bir dairem için muaf olabilir miyim?

Doğan Durakoğlu

Emlak vergisi muafiyetinden (sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından) yararlanabilmek için diğer şartların yanı sıra tek meskene sahip olmak gerekiyor. Diğer bir deyişle, düzenleme birden fazla meskene sahip olan emeklilerin, bu meskenlerinden biri için emlak vergisi muafiyeti uygulanacağı şeklinde değil. Birden fazla meskene sahip olduğunuzdan muafiyetten yararlanamazsınız.