Sevgili okurlarım siz de farkındasınız, işsizler ordusu her gün yeni bir boyut kazanıyor, artık milyonlarla ifade ediliyor…

Sağlıklı bir insanın işsiz kalması dünyanın en acı olaylarından biri.

Her gün sokaklarda dolanırken karşıma birçok insan çıkıyor.

Hepsinden aynı istek geliyor:

“Abi bana bir iş bul, açım…”

“Ellerinizden öper evde üç genç evladım var, hepsi iş arıyor…”

“Yeğenim üniversite bitirdi, iş bulamıyor…”

Hepsi aynı doğrultuda istekler.

Bunlara bir şey diyemiyorum, verecek yanıt bulamıyorum.

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Bazıları “Mansur'a aracılık yapmamı istiyor…

“Seni kırmaz. Kızım lise bitirdi ve üç yıldan bu yana işsiz. Sen bir telefon etsen bu iş olur!”

“Yav kardeşim, 31 Mart seçimlerinden bu yana Mansur'a iş için 50 bin'den fazla kişi başvurmuş. Mansur ne yapsın, hangi birini işe alsın…”

İnsanlar çaresizlik içinde kıvranıyor, işsizlik belasının altında ezilip duruyor.

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Dün devletin resmi işsizlik rakamları açıklandı.

Korkunç…

– Geçtiğimiz ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 2.9 artarak yüzde 14 olmuş.

– Aynı dönemde işsiz sayısı 2018 ağustosuna göre 980 bin kişi artmış ve 4 milyon 650 bin'e yükselmiş.

– Üniversite bitiren gençlerde işsizlik oranı yüzde 15.2.

Düşünün ki, ağustos ayı turizm mevsiminin tam göbeğidir.

Turistik tesisler, oteller, moteller başta olmak üzere bütün işverenler daha sonra çıkarmak üzere mevsimlik işçi alırlar…

Ağustos ayında bile durum böyle ise vay halimize.

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Resmi rakamlar gerçek mi?..

Bence değil. Ben artık bu ülkede hiçbir resmi rakama güvenmiyorum.

Rakamlar üzerinde işlerine geldiği gibi oynuyorlar.

Varsayalım gerçek…

Bir ülkede 4 milyon 650 bin işsiz vatandaşın hesabını verecek iktidar nerede!

Bunların yandaş tetikçi gazetelerine (görev gereği olarak) her gün bakıyorum.

Yandaş televizyon kanallarını da ara sıra izlemeye çalışıyorum…

Her biri sözüm ona müjdeli haberler (!) verme yarışında.

Onlara bakarsanız örneğin emekliler Türkiye adındaki gerçek bir cennette yaşıyor!

Emekli rahat, işçi, memur, çiftçi, esnaf, herkes mutlu.

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Bunların medyasında bir gün olsun işsizlik rakamlarının açıklandığını, bunun yorumunun yapıldığını görmedim ve duymadım.

Her konunun uzmanı (!) olan birilerinin katıldığı o anlı şanlı tartışma programlarının hiçbirinde işsizlik sorunu gündeme getirilmiyor.

Varsa yoksa magazin, baldır bacak, kim kimi boynuzladı, kimin en son sevgilisi kim, hangi solist, hangi artiz hangi dizide boy gösterecek falan filan!..

Öbür yanda ise milyonlarca genç insan üniversite bitirmiş, ya iş arıyor, ya da bulduğu ilk işe balıklama dalmak zorunda kalıyor.

Bazı restoranlarda nice garson ve komiler tanıdım…

Sosyolog, öğretmen, iç mimar, jeoloji mühendisi…

Hepsi o genç yaşlarında bile geleceğinden umutsuz, hayata karamsar bakıyor.

Biri anlattı:

“Patron sigortamızı asgari ücret üzerinden yapıyor ama bize ayda bin lira ödüyor. Ötesini bahşişlerden karşılamamızı söylüyor. Kimi kime şikayet edeceğiz.”

Bir kamu kuruluşuna üç adet güvenlikçi alınacak, başvuru sayısı 900'e yakın… Ve yarıdan fazlası üniversite mezunu.

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Şimdi başımıza bir de sığınmacı belası açıldı.

Bizim pırıl pırıl insanlarımız iş ararken piyasaya başta Suriyeliler olmak üzere Afgan, Kırgız, Azeri, Iraklı, Moldovalı vesaire, milyonlarca insan sıkış tepiş dolduruldu.

Hak aramayı zaten bilmeyen bu insanlar tarımda, inşaatlarda ve her yerde ölmüş eşek fiyatına, karın tokluğuna çalıştırılıyor.

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Bir de, iktidar kesiminden bazıları hiç utanmadan şu söylentiyi yayma peşinde;

“Efendim aslında iş çok ama bizimkiler beğenmiyor. İstiyorlar ki oturdukları yerde otursunlar, masa başında iş yapsınlar, altlarında servis araçları olsun, maaşları bol olsun. Yok böyle bir şey. O zaman da işsiz kalmaya mahkûmlar!”

İşsizlik rezaleti patladı, kurbanların sayısı her geçen gün artıyor.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, okumuş veya okumamış işsizler ordusu ıstırap çekiyor.

Bizim anlı şanlı AKP iktidarının buna çözüm bulması mümkün değil.

Bırakın çözüm bulmayı, ağzına alması bile söz konusu olmuyor.

Örneğin ekonomiden sorumlu damat bey Berat Albayrak'ın bu konuda ne düşündüğünü çok merak ediyorum!

İçinde 4 milyon 650 bin işsizi barındıran bu tablo gerçekten yüz kızartıcı ama onları hiç mi hiç ırgalamıyor.