Sevgili okurlarım kesinlikle söylüyorum, Türkiye'de bir kesimin Alevi düşmanlığı vardır…

İsteyen inkar etsin ama durum ne yazık ki böyledir.

Bu düşmanlık belli zamanda bir takım kışkırtıcı ajanlar eliyle hortlatılır ve piyasaya sürülür.

Sinek küçük olsa bile mide bulandırır.

Bu ajanlardan biri birkaç gün önce İzmir'de ortaya çıktı, bir Alevi ailenin oturmakta olduğu konutun duvarına kocaman harfler ve kırmızı boya ile “Defol Alevi” yazdı.

Şimdi, yakalandığı takdirde hakkında soruşturma yapılacak ve dava açılacakmış. Çok iyi olur ama yetmez.

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Biz bu Alevi düşmanlığına özellikle geçmiş yıllarda fazlasıyla tanık olmuştuk.

Çorum, Sivas, Kahramanmaraş ve Sivas Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda yüzlerce masum Alevi yurttaşımız öldürülmüş, evleri, malları mülkleri yıkılmış ve yağmalanmıştı.

Bu acıların üzeri henüz örtülmedi…

Ve yine acı bir gerçektir ki, Anadolu'nun pek çok kesiminde bu ayrımcılık sürüp gitmektedir.

Özellikle tutucu ve muhafazakâr kesimler bu işin içindedir.

Aleviler toplumdan dışlanır, hor görülür… Bazı yerlerde mahalleleri bile ayrıdır.

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Kimdir bu Aleviler?

Onların Hz. Muhammet'ten sonraki Halifesi Hazreti Ali'dir.

İbadetlerini çoğunlukla cem evlerinde yaparlar.

Onlarla aynı Allah'a, aynı peygambere inanırız.

Bir cem evine girdiğiniz zaman karşınıza iki büyük resim çıkar:

Atatürk ve Hazreti Ali.

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Türkiye'de kaç Alevi vardır?

Bu sorunun yanıtını hiç kimse bilemez. Bazılarına göre sayıları 10 milyondan fazladır, bazılarına göre daha azdır.

Diyanet onları yok sayar.

Diyanet'in bütün derdi ve amacı Müslümanlığı Sünni inançlarına göre yönetmektir. Alevilik yok sayılır.

Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip olan Diyanet'in bugüne kadar bir tek cem evi yaptırdığını, hutbelerinde, fetvalarında Alevi inançlarına yer verdiğini bir kez olsun hiç gördünüz veya duydunuz mu?

Elbette ki hayır!

Hatta Türkiye'de Diyanet çizgisini izleyen bazı şaşkınlar, hiç utanıp sıkılmadan Aleviliği sapkın mezhep, kızılbaş, kılıç artığı olarak tanımlar…

Ve Alevi yurttaşlarımızı küçümser!

Onları “Müslüman” olarak görmez!

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Size açık ve net olarak bir şey söylemek istiyorum…

Ben Alevi değilim ama Alevilere büyük saygı duyarım.

Nedenini de kısaca anlatmaya çalışayım…

Aleviler bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın izinden yürüyen yurttaşlarımızdır.

1920 yılında kurulan ilk Meclis'te Tunceli milletvekili bir Diyap ağa vardı ve Mustafa Kemal Paşa'nın en yakınlarından biriydi.

Sakallı ve sarıklı Alevi dedesi Diyap ağa, Gazi Paşa'nın en yakınlarından biri olarak yıllarca görev yaptı.

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Aleviler Türkiye'de din ticaretinin ve din sömürüsünün amansız karşıtı, “Laikliğin” bekçisidir.

Onlar her türlü tutuculuğa ve yobazlığa bugüne kadar bulaşmamıştır. Bu gibi anlayışlara temelden karşı dururlar.

Aleviler ülkemizde laikliğin, uygarlığın, gerçek demokrasinin ve Atatürkçülüğün simgesidir.

Yobazlık, gericilik ve cemaatçilik onlara göre iş değildir.

Ama onlar Müslümandır. Nice Aleviler tanıyorum, Sünnilerin çoğundan daha dindardır.

Ancak ne yazık ki devlet bile onları dışlamıştır.

Askeriyede, poliste ve yargıda sayıları çok azdır.

Olanlar da baskı altındadır.

Diyanet'in 100 bin'i aşkın personeli arasında bir tek Alevi çaycı bile bulamazsınız. Kaç Alevi kaymakam, kaç Alevi vali, kaç Alevi TSK mensubu vardır? Sakın sıfıra yakın olmasın!

Milyonlarca Alevi seçimlerde oy kullanır. Bu bir tahmindir ama öyle sanıyorum ki yüzde 95'i örneğin AKP'ye oy vermez.

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Son bir örnek daha vereyim… Fetullah'ın haftalık bir dergisi vardı. Bu derginin temmuz 2010 tarihli sayısında yeni bir keşif (!) yapıldığı anlaşılıyordu.

Dergideki ifadeleri 1 Temmuz 2010 tarihli yazımda şöyle açıklamıştım:

“PKK'nın önemli kısmı artık Alevilerden oluşuyor. PKK içindeki Derin Alevilerden. Teröristlerin en çarpıcı özelliği Alevi ve ateist (Allahsız) olmaları. Bu isimler İslâmiyete ve dindar yöneticilere (Tayyip Erdoğan vesaireye) karşı…”

Ve yazımda sormuştum:

“Bunları yazarken hiç mi utanmıyorsunuz?”

Onlar Allahsız Aleviler diye iftira atıyordu… Bu pislikleri ortaya döken benim gibiler ise şimdi Ağır Ceza Mahkemesinde “Fetöcülük” iddiasıyla yargılanıyor!