Bakalım yarın ne olacak…

Sevgili okurlarım, bugüne kadar gazeteci kimliğimle nice ceza ve tazminat davalarında yargılandım.

Birkaçı dışında hemen hepsinden aklandım.

Bu davalar genelde asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinde görülüp karara bağlanırdı.

Şimdi ise durum farklı…

Gazetedeki bazı arkadaşlarımla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fetöcülükten yargılanıyoruz!

SÖZCÜ'nün patronu Burak Akbay, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazar arkadaşım Necati Doğru ve internet sitemizden arkadaşlarımız Mustafa Çetin, Yücel Arı, gazetemizden Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli…

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Hayatımda ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorum…

Ortaklaşa suçumuz:

“Üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek!”

Cezası 5 yılla 10 yıl arası hapis.

Terör suçu olduğu için herhangi bir indirim yok.

Bu davada aleyhimize tanıklık yapan bir tek Allah kulu da yok.

Her şeyimiz araştırıldı, hakkımızda bir tek somut belge ve bilgi bulunamadı.

O halde dosyada bizim aleyhimize olacak ne var?

Hiçbir şey yok!

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Yarın kaçıncı duruşmaya gireceğiz, doğrusunu isterseniz saymadım.

Beş veya altı olmalı.

Gidiyoruz, geliyoruz, ifadelerimizi veriyoruz.

Savunmalarımız yapıldı ve bitti.

Ağır Ceza Mahkemesinin yarın ne karar vereceğini elbette ki bilemiyoruz.

İki olasılık var:

Ya son karar açıklanacak… (Hapis, davanın düşürülmesi veya beraat.)

Ya da duruşma bir kez daha ertelenecek.

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Açılan dava öyle bir dava ki!..

Türkiye'de bir kişi bile bizim Fetöcü olduğumuza inanmadı.

Fetullah tarafından hakkımda açılan nice davalar vardı, hepsinden aklandım.

Bu konuda “İşte bunların Fetö belgeleri” diye yandaş medyada bile bir tek yayın yapılması mümkün olmadı.

Tam tersine, yandaş medya dahil her yerde “Bu yargılanan gazetecilerin Fetö ve terörle ne ilgisi olabilir” diye soruldu.

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Tamamen siyasi bir davadır.

Nasıl ve niçin açıldığını dava bitince yazacağım.

Akıl alacak şey değildir.

Amaç sadece SÖZCÜ'yü değil, bütün muhalif medyayı korkutmak, sindirmek ve gözdağı vermekti.

Ne olacağını yarın hep birlikte göreceğiz.

Hukuka sığmadı, adaletle bağdaşmadı ama davayı açtıranlar açısından amaca tam olarak olmasa bile büyük ölçüde ulaşıldı…

Yarını bekliyoruz!