Sevgili okurlarım, 29 Ekim tarihli yazımda Atatürk'ün Ankara hipodromunda okuduğu o ünlü Nutuk'tan söz etmiştim.

Onuncu Yıl Nutku…

Türk Milleti bütün coşkusuyla Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyordu.

Ülkenin dört bir yanında insanlar Onuncu Yıl Marşı'nı okurken, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk o meşhur konuşmasını yapıyordu.

(Burada bir parantez açıp, bilmeyenleri kısaca bilgilendireyim. Bu marşın söz yazarı iki kişi. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar.

Bestecisi ise Cemal Reşit Rey.

Milyonlarca insanımızın belleğine yerleşen bu güzel eser nedeniyle onları da saygıyla ve rahmetle anmamız gerek. Parantezi kapıyorum.)

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Atatürk söz konusu Nutuk'un metnini, üzerinde günlerce çalışarak Çankaya'da hazırlıyor.

Metni el yazısıyla yazıyor.

“Türk Milleti” diye başlıyor.

Son cümlesi ise “Ne mutlu Türk'üm diyene.”

Anlaşıldığı kadarıyla Nutuk metnini daha sonra güvendiği bazı kimselere okutuyor.

Bu çok doğal bir şey…

Çünkü insan bir şeyler yazar, sonra yazdığını kendisi okur ama aynı göz çoğu zaman bir hata bulamaz.

Ama başka bir göz okuyunca, eğer varsa daha iyi öneriler ortaya çıkar!

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Nutuk'ta bir bölüm var… Atatürk el yazısıyla şöyle yazmış:

“…Türk Milleti… Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten (uygar insanlık aleminden) dileğim şudur:

Beni hatırlayınız.”

Sonra, el yazılı metinde yer alan bu iki cümlenin üzerini çizmiş ve Nutuk'ta okumamış.

Neden, niçin?..

Bu sorunun yanıtını geçmişte yazdığım halde, aradan geçen uzun yılların etkisiyle olsa gerek, unutmuşum.

Şimdi size olayın nedenini 29 ve 30 Ekim 1997 tarihli yazılarımdan aktarıyorum. (22 yıllık o yazılarımı kendi arşivinden çıkarıp, birkaç gün önce Eskişehir'den bana gönderen emekli öğretmen okurum Ali Ekrem Okşar'a teşekkür ediyorum.)

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Bu olayın nedenini bilip bilmediğini, tarih üstadımız, tarih alanında yazdığı 183 kitabı olan rahmetli Cemal Kutay'a sormuşum…

Ve bana şöyle anlatmış.

“Atatürk Nutuk metnini el yazısıyla yazmıştı. Bir gün tarihçi Hikmet Bayur'a okuttu. Bayur, Atatürk'ün en güvendiği ve değer verdiği insanlardan biriydi. Bu güvene layık olduğunu Atatürk'ün ölümünden sonra defalarca kanıtlamıştır.

Hikmet Bayur metni okuyor ama sıra o ‘Beni hatırlayınız' cümlesine gelince içi burkuluyor… Ve metnin tamamını okuyup bitirince şöyle diyor:

‘Gazi Hazretleri, eğer izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Bu cümle bir vedayı hatırlatıyor. İnsanlar elbette fanidir ama böyle mutlu bir günde, Cumhuriyet'in onuncu yılında, milletin kalbini bir veda acısıyla yakmayınız.”

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Hikmet Bayur işin sonrasını da Cemal Kutay'a kendi anlatmış:

“Benim bu sözlerimden sonra düşündü… Yüzüme uzun uzun baktı ve aynen şöyle dedi:

‘Bu söylediğin doğrudur. Ben bu cümleyi kaldıracağım. Ama bunu bana kaldırttığın için ileride, ben öldükten sonra inşallah pişmanlık duymazsın.”

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Sevgili okurlarım, yarın 10 Kasım… Anıtkabir yine on binlerce yurtsever, Cumhuriyet ilkelerine bağlı aydınlık insanımızla dolacak. Mozoleye yine çiçekler yağacak, okunan Fatihalar havada uçuşacak.

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Şimdi size geçmişten, vefat olayı sonrasındaki sözlerden birkaç örnek veriyorum:

Pakistanlı büyük şair Muhammet İkbal: “Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım idi. Onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.”

Modern Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandi: “Mustafa Kemal İngilizleri yeninceye kadar biz Tanrı'yı da İngiliz zannederdik!”

İngiltere başbakanı Lloyd George Çanakkale yenilgisinden sonra: “Yüz yıllar çok nadir olarak bir dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.”

Ölümünün ertesi günü bir İtalyan gazetesinin manşeti: “Sezar, İskender, Napolyon, ayağa kalkınız. En büyüğünüz geliyor.”

O büyük adamı ölüm yıl dönümünde yarın Anıtkabir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha saygıyla, özlemle, rahmetle anacağız.