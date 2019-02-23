Çöp kutusunda bir kadın!..

Sevgili okurlarım ülkemizde acayip, inanılmaz olaylar yaşanıyor. Bu inanılmaz olayların sayısı seçimler yaklaştıkça giderek daha da artıyor.

Size somut örneğini vereceğim.

Bundan birkaç gün önce medyaya ilginç bir fotoğraf düştü.

Yaşlı başlı olduğu anlaşılan bir kadın, yere devrilmiş olan bir çöp kutusuna yarı beline kadar girmiş, belli ki içinde yiyecek arıyor.

Adına çöp kutusu diyoruz… İçinde neler olduğu herhalde belli…

Kokuşmuş yiyecek artıkları, plastik poşetler, gazete kağıtları ve diğer atıklar…

O devrilmiş kutuya yarı beline girmiş olan kişi bunlardan birini arıyor. Başka bir şey olması mümkün değil.

Kemal Kılıçdaroğlu bu büyütülmüş fotoğrafı birkaç gün önce Meclis kürsüsüne getirip gösterdi ve bu konuyu da içeren bir konuşma yaptı…

“İşte bu iktidar döneminde milletimizin ne hale düşürüldüğünün belgesidir” demeye getirdi.

Olayın nerede olduğu bilinmiyordu.

O kadının kim olduğu da bilinmiyordu.

Biliyor bile olsa Kılıçdaroğlu o bilgileri açıklamadı.

Belli ki fotoğrafı oradan geçmekte olan biri çekmişti.

Ama işin sonrası ilginç…

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İsmi cismi bilinmeyen kadın dün Eskişehir'de avukatı ve AKP Odunpazarı Belediye Başkan adayı ile birlikte ortaya çıktı ve konuştu:

“Ben o çöp kutusundan sokak hayvanları için yiyecek topluyordum. Benim maddi durumum iyidir!

Dört katlı bir apartmanda oturuyorum. Dört katlı evim var, aylığım var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yazıklar olsun Kılıçdaroğlu'na. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Tazminat davası da açıyoruz. Kazandığım parayla sokak hayvanlarına barınak yaptıracağım. Beni rencide ettiler. Bu olaydan sonra intihar etmeyi bile düşündüm.”

“Ben cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı da çok seviyorum ve başarılı olmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum.”

Fotoğrafta kadının yüzü falan görünmüyordu, kimliği bilinmiyordu ama olayı üstlenmişti!

Sonra avukatı ile AKP'li başkan adayı konuştular, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylediler:

“Teyzemizin maddi durumu çok iyidir. Geçimini rahatça sağlamaktadır. Teyzemiz bu olaydan sonra çok üzüldü…”

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Ancak hiç kimse onlara şu soruları sormadı:

“Fotoğraftaki yüzü görünmeyen hanımla şimdi karşımıza çıkardığınız bu hanımın aynı kişi olduğu kesin mi? Biz bunu nasıl bileceğiz?”

“Madem hanım bu kadar varlıklıdır, sokak hayvanları için yiyecekleri niçin yarı beline kadar çöp kutularına girerek toplamaktadır?”

Kafalarda kuşkular oluştu da!..

Pek inandırıcı gelmedi de!..