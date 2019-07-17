Darbe girişimi ticarete alet edildi

Sevgili okurlarım, 15 Temmuz olayı bütün Türkiye'de üzüntüyle anıldı. Ancak biz bu başarısız darbe girişiminin ne olduğunu, nasıl olduğunu çözebilmiş değiliz.

Bu olay nedeniyle binlerce kişi yargılandı.

Bazıları gerçekten darbeci idi ve 15 Temmuz günü işin içinde silahlarıyla vardı.

Ama yargılanıp ağır hapis cezalarına çarptırılan nice insanlar var ki, onlar masum… Özellikle emir kulu askeri personel, erler ve askeri öğrenciler…

Bu acı gerçeği herkes biliyor.

Ne yazık ki kuruların yanında yaşlar da yakıldı, aileleriyle birlikte hepsinin hayatları karartıldı.

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İşin çok önemli bir boyutu daha var.

Aradan üç yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağı hiçbir zaman ortaya çıkarılmadı.

Fetullah ile yan yana fotoğraflar çektiren, ona övgüler düzen, çeşitli toplantılarında kürsülere çıkıp yalaka nutuk atanlar, siyasetçiler ve iş adamları nerede?

“Hocam dön artık, bu hasret bitsin!..”

“Türkçe olimpiyatları ülkemizin gururudur!..”

“Hocamızın yurt dışında açmış olduğu okullarla milletçe onur duyuyoruz…”

“Ne istediniz de vermedik!..”

Geçmişte söylenen bu sözlerin her biri kulaklarımızda çınlıyor.

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Hep birlikte Pensilvanya'ya gidip el ele kol kola fotoğraf çektirirlerdi.

İçlerinde siyasetçiler, gazeteciler, bilim adamları, iş adamları, ne ararsanız vardı.

Burada özellikle irili ufaklı siyasetçiler konusunda sormak isterim.

Bazıları halen devletin en tepe makamlarında görev yapıyor.

Fetö'yü onlar şımartmış, devlete onlar yerleştirmişti.

Nerede şimdi onlar, niçin hesap sorulmuyor?

Bir sürü masum insan yargılanır ve hayatları karartılırken onlar hakkında niçin hiçbir yasal işlem yapılmadı?

Sakın unutmayın, sözünü ettiklerimin hemen hepsi AKP'lidir.

Bu konuda Meclis'te sözüm ona komisyonlar kuruldu ama hazırlanan raporlar gizli!

Onlar rafa kaldırıldı.

Kamuoyundan ısrarla gizleniyor.

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Sevgili okurlarım, şimdi size birkaç çarpıcı örnek vereceğim. Yazının başlığını okuyunca belki sordunuz…

“Sen ne diyorsun kardeşim, darbe girişimi ticarete alet edilir mi?..”

Evet, edilir!

Edildiğini geçtiğimiz Pazartesi günü, darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde gördük.

O gün yandaş gazetelerin tümü bir miktar kalın çıkmıştı.

Hepsinin “Darbe ekleri” vardı ve her biri paralı ilanlarla doluydu.

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Önce ana gazeteleri açtım… Birinci sayfa manşetleri ve haberleri doğal olarak darbeyle ilgiliydi.

Sonra başladım iç sayfalarına bakmaya…

Aman Allahım, tümü ilanlarla dolu…

Hepsi de darbeyi kınıyor!

Kamu bankaları, holdingler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yandaş marketler, yayın kuruluşları, Türk Hava Yolları, ne ararsanız var.

Birkaç örnek vereyim:

Vakıfbank, BİM marketleri, Halkbank, Ziraat Bankası, TOKİ, Emlak Konut, Doğuş Holding, Aker Holding, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mamak Belediyesi, Türk Hava Yolları, Aras Kargo, Emin Evim, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Boydak Holding, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul Borsası, Pegasus Havayolları, Retaj İstanbul Otel, Aydınlı şirketi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bargello şirketi, Gaziantep organize sanayi bölgesi, Sanko, Damat Giyim, Türsab Seyahat Acentaları Birliği, Köse tatlıcısı, Seyidoğlu Gıda, Koza altın işletmeleri, Finansevim, Vodafone, Gümüş anaokulu, Nuh çimento, Kuzu Grup, Rixos otelleri, Şazeli, Mersin Akdeniz Belediyesi, Türkiye Sigorta Birliği, Havelsan, Karadeniz Birlik Ayçiçek Yağı, Kariyer Koleji, Et ve Süt Kurumu, Çağdaş Marketleri, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yıldız Holding, Türkiye Jokey Kulübü, Onurair, Digitürk, İstanbul Okan Üniversitesi, Türk Telekom, Çalık Holding, İpek Grup, Güral Porselen, İNTES, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Üründül Grup, Doğan Music Company, Dünyagöz, Demirören Medya, Murat Lojistik…

Hangisini yazacağımı şaşırdım.

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Bu gazeteler darbenin yıldönümünden haftalar önce kamu bankalarına, kamu kurumlarına, belediyelere ve özel sektörde yandaşlığı bilinen şirketlere başvuruda bulundu:

“15 Temmuz için hem ana gazetemizde, hem de yayınlayacağımız özel ekte ilanlarınızı bekliyoruz. Tarifemiz ve ücretimiz şu kadardır…”

Sıkıysa verme!

Bazıları ise işgüzarlık yaptı, paraları bastırıp o gün için kendiliğinden yer ayırttı!

Sonuç:

15 Temmuz yandaş gazeteler için parasal açıdan muhteşem bir gün oldu!

Çok büyük para kazandılar.

Darbe girişimini büyük bir başarı (!) ile kazanca dönüştürdüler.

Ticarete alet ettiler.

Kutlamak gerek!