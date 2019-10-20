Destekçimiz başıbozuklar güruhu!..

Sevgili okurlarım, Türkiye'de akıl almaz olaylara tanık oluyoruz. Ne olduğunu Yazıyoruz, soruyoruz, belgeliyoruz, devletin hiçbir makamından yanıt gelmiyor.

Son günlerde, Suriye topraklarında üslenmiş olan PKK güçlerine karşı çok önemli bir harekât düzenledik.

Bu harekâtı düzenleyen elbette ki Cumhuriyet ordusu idi.

Ancak daha ilk günden başlayarak çok ilginç olaylara tanık olduk. Suriye topraklarına ilk girenler adı şimdi bizimkiler tarafından değiştirilmiş olan Milli Suriye Ordusu denilen bir güruh idi.

Ordu falan değil, asker masker değil, saçlı sakallı, saçları enseden aşağıya sarkan bir başıbozuklar topluluğu.

Bunları sokakta görseniz korkarsınız…

Ama üzerlerinde üniforma var!

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Bunlar geçmişte, Esad rejimini devirmek için özellikle Suudi Arabistan tarafından maaşa bağlanmış olan şahıslar… Şimdi ise bu ödemelerin kimler tarafından yapıldığını bilemiyoruz çünkü hiçbir bilgi sızmıyor.

Şeriatçı bir kesim.

Utanç tablosunu önceki gece bazı televizyon kanallarının haber bülteninde bir kez daha ve gözlerimle gördüm. Başkaları söylese inanmazdım.

Harekât sırasında elleriyle “Ülkücü” işareti yapıyorlardı.

MHP yönetimi ülkücüleri ve ülkücü hareketi aşağılayan bu rezilliği mutlaka biliyordur… Ama bu iğrenç durumu durdurmak için bugüne kadar bir girişimde bulunduklarını duymadık, görmedik.

Bu başıbozuklar güruhunun ülkücülükle ne ilgisi olabilir? Bu heriflerin kulağını çekip uyaracak bir Türk devleti, ya da bir siyasi parti yok mudur?

Bir süre sonra belki ikinci harekât başlayacak. Bu kepazeliğe mutlaka bir son verilmesi gerekir.

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Birkaç hafta öncesine kadar bunların adı “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) idi.

Bizimkiler bu ismi her nedense “Milli Suriye Ordusu” olarak değiştirmeye karar verdiler!

Aynen IŞİD'i DEAŞ, Esad'ı Esed yaptıkları gibi.

İşin daha da komik tarafı var…

Rivayete göre bu profesyonel güruhtan 50 kadarı çatışmalarda ölmüş.

Hem bizim hükümet, hem de devletin Anadolu Ajansı bunları “Şehit (!)” ilan etti.

Allah aşkına söyleyin, bunları şehit ilan etmek hangi akla hizmettir?

Oralarda şehit olan, bizim canımız Mehmetçiktir.

“Şehitlik” kavramına karşı sergilenen bu saygısızlık konusunda devlet ve özellikle Diyanet nasıl oluyor da böylesine sessiz kalmayı yeğliyor!

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Adına şimdi Milli Suriye Ordusu denilen bu başıbozuk, saçlı sakallı profesyonel topluluk konusunda akla çok ciddi sorular geliyor.

Soruyoruz ama yanıt verilmiyor.

– Bunlar nerede üslenmiştir, Türk topraklarında mı? Türkiye'de nerede yatıp kalkarlar?

– Maaşları kimler tarafından ödenmektedir? Her birinin eline ayda kaç para geçmektedir?

– Bunlara silah ve teçhizat kimler tarafından sağlanmaktadır? Yoksa bu heriflere yapılan her ödeme ve harcama, biz Türk vatandaşlarının cebinden mi çıkmaktadır?

– Bunlar çoğunlukla hangi ülkenin vatandaşıdır? İçlerinde kaç Türk vatandaşı vardır? (Eğer varsa daha da büyük bir skandal olacaktır.)

– Ya da birileri bunları “Mayın eşeği” olarak mı kullanmaktadır?

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Bizim gibi sıradan vatandaşların bu işlere pek aklı ermez ama bizi yönetenlere yine de bir öneride bulunmak isterim:

Yakında belki Suriye topraklarında yeni bir operasyon başlatacağız. Ordumuz ve Mehmetçik bize yetmez mi?

Lütfen adına (MSO) denilen bu profesyonel başıbozuklar topluluğunu artık piyasadan çekin, bunları Türk topraklarında beslemeye ve barındırmaya son verin. Aksi takdirde başımıza büyük iş açarlar, altından kalkamayız.

Sonra ne halleri varsa görsünler.

Yok eğer koskoca Türk ordusunun bunların yardım ve desteğine muhtaç olduğunu düşünüyorsanız, vay bizim halimize!

İşte o zaman sözün bittiği yerdeyiz demektir.