Sevgili okurlarım, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin durumu iyi değil.

Toplum bütün kesimleriyle birlikte mutsuz. Belki işini uyduran küçük bir kesim dışında durum ne yazık ki böyle.

Bunun en somut örneği, yargıya ve adalete karşı duyulan güvensizlik…

Bugün bu konuya girecek değilim çünkü yazıyı kısa tutmak zorundayım.

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Ama hazır başlamışken birkaç küçük anımsatma yapmak isterim…

Bu günler yakın tarihimizde çok önemli. Herkes tarafından bilinmesi gerekir.

Sarıkamış hezimetinin 95. yılını yaşıyoruz.

Türk ordusu 1914 yılı Aralık sonu ile 1915'in Ocak ayı başında tarihin en büyük hezimetine uğramış, Rus ordusuyla Sarıkamış'ı kurtarmak amacıyla giriştiği savaşlarda 90 bin askerimiz düşman mermileriyle, bitlerden geçen tifüs hastalığı nedeniyle, ama çoğu da donarak şehit olmuştu.

Bu olanları ayrıntılı yazmak isterdim. Ancak size bu konuda yeni çıkan bir kitabı birkaç cümleyle tanıtmak bugün için yeterli olacak. Mutlaka okuyunuz, ordumuzu o durumlara düşürenleri tanıyınız:

“Sarıkamış'tan Esarete.” Yazan Tuğgeneral Ziya Yergök.

83.Alay Komutanı Ziya Bey olayları bire bir içinde yaşıyor, sefaleti anlatıyor ve sonrasında Rusya'da beş yıl esaret yaşıyor.

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Şu anda Türkiye genelinde, karşımızda üç büyük kandırmaca var:

– Kanal İstanbul.

– Yerli ve milli (!) otomobil.

– Libya'ya asker gönderip yeni bir maceraya girme hevesleri…

Bunları ve öteki konuları yakın gelecekte yeniden yazmaya başlarım.

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Sevgili okurlarım, geçtiğimiz Cuma günü bizim FETÖ duruşması vardı. Duruşmadan bir gün önce, Perşembe günü burada aynen şöyle yazmıştım:

“Yarınki duruşmadan birkaç gün sonra, önümüzdeki hafta izne çıkmayı düşünüyorum. Bunu yazma nedenim, hakkımızda mahkemece verilecek karar (erteleme, beraat, hapis) ne olursa olsun, yapılacağını düşündüğüm spekülasyonların önünü şimdiden kesmektir.”

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Biletimiz kesildi ve önümüzdeki hafta işte geldi!

Birkaç gün izne çıkıyorum.

Tatile falan gidecek değilim.

Odam karmakarışık!

Binlerce dosya, yazı, not her şey yıllarca birikti ve neyin nerede olduğunu artık bilemiyorum ve bulamıyorum.

Bunları tek tek ayıklayıp düzenlemem gerekiyor ve bu iş biraz zaman gerektiriyor.

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Dava sürecinde ve özellikle karardan sonra bana ve gazetemize destek veren siz sevgili okurlarıma ve hakkımızda olumlu yazılar yazan her kesimden tüm meslektaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum.

İnanılmaz bir destek gördük, yeniden güç kazandık. Gerçekten muhteşemdi.

Bu vesile ile yeni yılınızı da en içten dileklerimle kutluyor, sizlere sağlık ve esenlik diliyorum.

İzin dönüşü yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.