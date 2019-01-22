Kapris yapacak zamanda değiliz

Sevgili okurlarım, 31 Mart seçimlerine iki aydan biraz fazla bir zaman kaldı. Özellikle CHP'ye oy vermeyi düşünen kitleler sabırsız…

Haklılar da yani…

Başta İzmir olmak üzere pek çok önemli kentte ve beldede insanlar sabırsızlıkla aday isimlerinin artık açıklanmasını bekliyor.

AKP ve MHP gibi partilerde durum son derece sakin.

Onların adayları emir komuta zincirinde belirleniyor ve hiçbir partili ağzını açıp bir şey söyleyemiyor.

CHP'de ise durum epeyce farklı.

Bazen gereksiz olsa, aşırıya kaçsa bile CHP tabanı ses veriyor, fikirlerini açıkça söyleyebiliyor.

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Bu partiye oy verecekler arasında ilginç söylemler yaratılıyor, bunların bir bölümüne ben de tanık oluyorum. İşte size birkaç örnek.

İzmirli seçmenimiz konuşuyor, aramızda şöyle konuşmalar geçiyor:

“Abi bunu mutlaka yazın. İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nu aday gösterdikleri takdirde ne ben oy veririm CHP'ye, ne de sülalemden biri…”

“Niye oy vermezsin kardeşim, İzmir'i sülalenle birlikte AKP'ye mi bırakacaksınız?”

“Kim alırsa alsın abi, bizden Kocaoğlu'na oy yok!”

Bazıları da tam tersini söylüyor.

“Tunç Soyer'i aday göstereceklermiş. Ben ona asla oy vermem.”

“Niye vermezsin?”

“Onun babası Nurettin Soyer geçmiş yıllarda sıkıyönetim mahkemesinde savcı olarak görev yapmış da ondan!”

Aymazlığın bu kadarını duyunca artık patladım!

“Sana ne lan onun babasından, eğer onu aday gösterirler ve sen de bu gerekçeyle oyunu vermezsen AKP'ye çalışmış olacağının farkında mısın? Git oyunu AKP'ye ver.”

Yarabbim, böylesine bilinçsiz insanlar olabilir mi?

İzmir'den bile böyleleri çıkabilir mi?

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Aynı sözleri bazen Ankara'dan, hatta yakın çevremden bile duyuyorum:

“Ben Mansur'a oy vermeyi asla düşünmüyorum. Keşke onun yerine falancayı aday yapsaydı CHP…”

Şimdi belki “Bunlar bilinçsiz kişilerdir, ciddiye alınması gerekmez” diyeceksiniz…

Öyledir ama bilinçli olsun veya olmasın, böyleleri sandığa gidip oy kullanacak…

Bu gibilere dilimin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyorum…

“Kardeşim bu işin şakası yok. Falancaya filancaya oy vermeyeceksen, git AKP'ye ver. Bunu da maçan sıkıyorsa dürüstçe söyle! O adaylardan hiçbiri bizim babamızın oğlu değil. İçlerinde şu veya bu nedenle hiç hoşlanmadığımız kimseler de elbette olabilir. Ama insaf yani, sen ve senin gibi düşünenler, yaşadıkları kentleri AKP'ye kaptırmanın peşinde koşuyorsunuz…”

İlginçtir, bu fırçayı yiyenlerin hiçbiri tepki koyamıyor, kaprislerinin hesabını veremiyor.

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Bir tarafta kendi partisinin adayını beğenmediği için oy vermeyeceğini söyleyen CHP'li bazı seçmenler…

Öbür yanda ise İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na soyunan Binali Yıldırım.

Bu süreçte anayasa ve yasalar açıkça çiğnendi, ayaklar altına alındı.

Fakat gerek beyefendi ve gerekse partisi bu konuda son derece pişkin çıktı!

“İstifaya gerek yok” deyip işin içinden sıyrılmaya kalkıştılar.

Bu işler bu kadar basit mi?

CHP olayın üzerine yeterince gitmedi, MHP derseniz yine kendisinden bekleneni yapıp anayasanın paspas edilmesine arka çıktı.

Yani bir taraf, AKP-MHP ikilisi her yolu deneyip seçime asılırken, bazı CHP seçmenleri şımarıklık edip “Ben ona oy vermem” diyebiliyor.

Git kardeşim verme, ne halin varsa gör.

Bütün bu olanları görmezden gel ve oyunu AKP'ye ver.

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Ben Ankara-Çankaya seçmeniyim. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyum CHP'yedir.

Büyükşehir'de Mansur Yavaş'a, Çankaya'da Alper Taşdelen'e.

Büyükşehir veya Çankaya adayları başkaları olsaydı oyum yine CHP'ye gidecekti.

Yeter ki karşımıza çıkarılan adayların geçmişi temiz olsun. Geçmişte isimleri herhangi bir pisliğe, vurguna, hırsızlık ve ahlaksızlığa bulaşmış olmasın.

Tanıdığım Ankara adayları (Yenimahalle'yi AKP'nin elinden alan ve ilçesinde çok büyük başarılara imza atan Fethi Yaşar dahil) hepsi de pırıl pırıl, belediyeciliği iyi bilen isimler.

Şimdi ben de kapris yapayım, “Ben onlara oy vermem, siz de vermeyin” diye yazılar döktürüp insanların kafasını bulandırayım, yakışır mı!

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Unutmayın, AKP bu seçimlere de arkasına aldığı devlet gücüyle giriyor…

Ancak AKP yine de korkuyor.

İstanbul'da AKP çok az bir farkla önde. Ankara'da ise Mansur Yavaş önde.

İzmir'de halen CHP adayının açıklanması bekleniyor.

Sonrası İzmir ve Ege'deki Atatürkçü, laik ve demokrat milyonların sağduyusu ile bilinç düzeyine bağlı.

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Sevgili okurlarım, Türkiye en önemli seçimlerinden birine daha hızla yaklaşıyor.

Karşınızda devlet gücüne sığınan, hakkı ve hukuku açıkça çiğnemekten çekinmeyen bir parti var.

Bizim tek gücümüz ise sandıkta vereceğimiz bir tek oy.

Kapris yapacak, çatlak ses çıkaracak, mızıkçılık yapacak zamanda değiliz.

Aman, lütfen dikkat.